«Κίνημα συνεργασίας» ΠΑΣΟΚ - ΕΛAΣ: Οι πολέμιοι, οι θιασώτες και ορόσημο τα Χριστούγεννα
«Κίνημα συνεργασίας» ΠΑΣΟΚ - ΕΛAΣ: Οι πολέμιοι, οι θιασώτες και ορόσημο τα Χριστούγεννα
Η συζήτηση για μια πιθανή συνεργασία μεταξύ της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και του ΠΑΣΟΚ περνά πλέον από το παρασκήνιο στο προσκήνιο, μετά τις δημόσιες παρεμβάσεις στελεχών από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο
Αρκούσε μια εβδομάδα και η δήλωση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Απόστολου Πάνα, για να ανοίξει δημόσια η συζήτηση για τη δυνητική συνεργασία μεταξύ Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και ΠΑΣΟΚ, αμέσως μετά την αυλαία της 90ης ΔΕΘ.
Μολονότι η Χαριλάου Τρικούπη απέδωσε σε προσωπικές απόψεις την ιδεολογική γειτνίαση μεταξύ των δύο κομμάτων, όπως την αποτύπωσε ο βουλευτής της, εντούτοις μια «καταιγίδα» δηλώσεων και αναρτήσεων στα κοινωνικά δίκτυα που ακολούθησαν, απέδειξαν πως μια προοδευτική συνεργασία δεν είναι τίποτα άλλο παρά «ο ελέφαντας είναι στο δωμάτιο» της Κεντροαριστεράς.
Αντίστοιχη άποψη διατύπωσε ο Χάρης Τσιόκας, «πασοκογενές» στέλεχος του μέχρι πρότινος ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, την σκυτάλη των προοδευτικών συγκλίσεων έλαβε ο πρώην Υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Χάρης Καστανίδης, ενώ ακολούθησε -με κρότο- η παρέμβαση του ιστορικού στελέχους της Αριστεράς, Γιάννη Δραγασάκη.
«Υπάρχουν όχι μόνο συγκλίσεις αλλά και κοινοί τόποι τόσο ανάμεσα στην Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ όσο και άλλων μικρότερων κομμάτων που αυτοτοποθετούνται αριστερά του Κέντρου», τόνισε ο κ. Δραγασάκης σε συνέντευξή του στον ιστότοπο libre και κατέληξε: «για να αποφύγουμε την «ιταλοποίηση» της πολιτικής ζωής, οι προοδευτικές δυνάμεις του τόπου πρέπει να παραμερίσουν τις διαφορές, να υπερβούν υποκειμενισμούς, να συνδιαμορφώσουν ένα κλίμα διαλόγου και να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις για τον οδικό χάρτη της δημοκρατικής εξόδου από την πολυκρίση του ζούμε».
Μεσολάβησαν λίγες ώρες μόνο και για το ζήτημα τοποθετήθηκε ο Γιώργος Σιακαντάρης, συγγραφέας του «Μανιφέστου» του Ινστιτούτου Τσίπρα, λέγοντας πως «το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ καταδίκασε τον Απόστολο Πάνα για τη δήλωσή του πως η ΕΛΑΣ κινείται στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας. Ο Γιάννης Δραγασάκης το πήγε παραπέρα μιλώντας για κοινούς τόπους και συγκλίσεις μεταξύ ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ. Και ΣΥΡΙΖΑ φυσικά θα πρόσθετα. Το πρόβλημα ξεκινά πως τώρα είμαστε σε προεκλογική περίοδο και όλα αυτά είναι δύσκολο να μπουν σε εφαρμογή. Μετά τις εκλογές, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, πρέπει να ξεκινήσει ένας διάλογος, όπου όλα αυτά θα τεθούν επί τάπητος».
«Να ξεκινήσει ένας διάλογος για ένα Συνασπισμό κομμάτων ή ακόμη καλύτερα για κάτι εντελώς νέο. Για το περίφημο big bang ή το ελληνικό Επινέ. Αυτό άλλωστε είναι και το νόημα του Μανιφέστου του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας» κατέληγε ο κ. Σιακαντάρης, ενώ η ίδια συζήτηση κυριαρχεί τις τελευταίες ώρες μεταξύ των στελεχών των δύο κομμάτων.
Η τοποθέτησή του, ωστόσο, «άναψε φωτιές» στη Χαριλάου Τρικούπη, με απότελεσμα να ανασκευάσει λίγες ώρες αργότερα, λέγοντας πως «στη δήλωση μου εξηγώ πως μόνο με το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα μπορεί να γίνει πράξη η ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο σχέδιο για τη χώρα και εγγυάται την πολιτική αλλαγή. Ξεκαθαρίζω λοιπόν ότι η νικηφόρα πορεία του ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη απάντηση απέναντι στην ασκούμενη πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη».
Σε μια τέτοια προοπτική, προοδευτικής συνεργασίας, δηλαδή, όπως επισημαίνουν οι θιασώτες της ιδέας, θα διαμορφωνόταν από νωρίς στην προεκλογική κούρσα ένας εναλλακτικός κυβερνητικός πόλος, που θα μπορούσε προοδευτικά να κλονίσει την πρωτοκαθεδρία της Νέας Δημοκρατίας.
Παρότι ζητήματα, όπως αυτό του επικεφαλής ή του ονόματος του συμμαχικού σχήματος δεν έχουν τεθεί στις μυστικές συναντήσεις, τις επαφές και τα τηλεφωνήματα μεταξύ στελεχών του ευρύτερου χώρου που έχουν κλιμακωθεί το τελευταίο δεκαπενθήμερο, εντούτοις η ανάγκη μιας κάποιου είδους συνεργασίας φτάνει στα κομματικά στελέχη των δύο χώρων και από μερίδα ψηφοφόρων τους.
Στο πλαίσιο αυτό, δεν αποκλείεται να ενταθεί και η προσπάθεια έμπειρων κυρίως στελεχών των δύο κομμάτων, που δεν βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, αλλά μετέχουν στις σχετικές διεργασίες, αφού μεταξύ των συνομιλητών για τον «Συνασπισμό κομμάτων» τα Χριστούγεννα αποτελούν ένα πρώτο ορόσημο. Αν μέχρι τότε κανένα από τα δύο κόμματα δεν έχει ανοίξει περπατησιά, τότε αναμένεται η πίεση για την ένωση των δυνάμεών τους να κορυφωθεί, στην τελική ευθεία για τις εκλογές.
Πάντως, δεν αποκλείεται ακόμη και στελέχη που βρίσκονται πολύ κοντά στις ηγεσίες των δύο κομμάτων να τοποθετηθούν τις επόμενες ημέρες απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ενώ οι θιασώτες της ιδέας έχουν ήδη επεξεργαστεί ένα σενάριο προγραμματικής συμφωνίας 10 σημείων, με ορίζοντα τις εθνικές εκλογές.
Μολονότι η Χαριλάου Τρικούπη απέδωσε σε προσωπικές απόψεις την ιδεολογική γειτνίαση μεταξύ των δύο κομμάτων, όπως την αποτύπωσε ο βουλευτής της, εντούτοις μια «καταιγίδα» δηλώσεων και αναρτήσεων στα κοινωνικά δίκτυα που ακολούθησαν, απέδειξαν πως μια προοδευτική συνεργασία δεν είναι τίποτα άλλο παρά «ο ελέφαντας είναι στο δωμάτιο» της Κεντροαριστεράς.
Αντίστοιχη άποψη διατύπωσε ο Χάρης Τσιόκας, «πασοκογενές» στέλεχος του μέχρι πρότινος ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, την σκυτάλη των προοδευτικών συγκλίσεων έλαβε ο πρώην Υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Χάρης Καστανίδης, ενώ ακολούθησε -με κρότο- η παρέμβαση του ιστορικού στελέχους της Αριστεράς, Γιάννη Δραγασάκη.
«Υπάρχουν όχι μόνο συγκλίσεις αλλά και κοινοί τόποι τόσο ανάμεσα στην Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ όσο και άλλων μικρότερων κομμάτων που αυτοτοποθετούνται αριστερά του Κέντρου», τόνισε ο κ. Δραγασάκης σε συνέντευξή του στον ιστότοπο libre και κατέληξε: «για να αποφύγουμε την «ιταλοποίηση» της πολιτικής ζωής, οι προοδευτικές δυνάμεις του τόπου πρέπει να παραμερίσουν τις διαφορές, να υπερβούν υποκειμενισμούς, να συνδιαμορφώσουν ένα κλίμα διαλόγου και να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις για τον οδικό χάρτη της δημοκρατικής εξόδου από την πολυκρίση του ζούμε».
Μεσολάβησαν λίγες ώρες μόνο και για το ζήτημα τοποθετήθηκε ο Γιώργος Σιακαντάρης, συγγραφέας του «Μανιφέστου» του Ινστιτούτου Τσίπρα, λέγοντας πως «το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ καταδίκασε τον Απόστολο Πάνα για τη δήλωσή του πως η ΕΛΑΣ κινείται στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας. Ο Γιάννης Δραγασάκης το πήγε παραπέρα μιλώντας για κοινούς τόπους και συγκλίσεις μεταξύ ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ. Και ΣΥΡΙΖΑ φυσικά θα πρόσθετα. Το πρόβλημα ξεκινά πως τώρα είμαστε σε προεκλογική περίοδο και όλα αυτά είναι δύσκολο να μπουν σε εφαρμογή. Μετά τις εκλογές, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, πρέπει να ξεκινήσει ένας διάλογος, όπου όλα αυτά θα τεθούν επί τάπητος».
«Να ξεκινήσει ένας διάλογος για ένα Συνασπισμό κομμάτων ή ακόμη καλύτερα για κάτι εντελώς νέο. Για το περίφημο big bang ή το ελληνικό Επινέ. Αυτό άλλωστε είναι και το νόημα του Μανιφέστου του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας» κατέληγε ο κ. Σιακαντάρης, ενώ η ίδια συζήτηση κυριαρχεί τις τελευταίες ώρες μεταξύ των στελεχών των δύο κομμάτων.
Η περίπτωση ΑυλωνίτηΜάλιστα, χθες, ο βουλευτής που εντάχθηκε προσφάτως στο ΠΑΣΟΚ, Αλέξανδρος Αυλωνίτης δήλωσε αρχικά σε συνέντευξή του στον Αθήνα 9,84 πως «αν προκύπτει ότι υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει κυβερνητική συνεργασία, βέβαια να αφήσουμε έξω τους εγωισμούς, τις αυτονομίες και τις αυτοτέλειες, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις μιας κυβέρνησης η οποία να καταφέρει να κυβερνήσει σε αυτόν τον τόπο. Το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συζητήσει με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα μπορούσε να συζητήσει, εφόσον υπάρχουν αυτά τα κόμματα στη Βουλή και με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, παρά την ιδιομορφία του χαρακτήρα της αλλά και τη δυναμικότητα του χαρακτήρα της».
Η τοποθέτησή του, ωστόσο, «άναψε φωτιές» στη Χαριλάου Τρικούπη, με απότελεσμα να ανασκευάσει λίγες ώρες αργότερα, λέγοντας πως «στη δήλωση μου εξηγώ πως μόνο με το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα μπορεί να γίνει πράξη η ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο σχέδιο για τη χώρα και εγγυάται την πολιτική αλλαγή. Ξεκαθαρίζω λοιπόν ότι η νικηφόρα πορεία του ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη απάντηση απέναντι στην ασκούμενη πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη».
Το σκεπτικόΣύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η συζήτηση περί συνεργασίας ΕΛ.Α.Σ – ΠΑΣΟΚ φούντωσε σε επίπεδο κυρίως μεσαίων στελεχών στη διάρκεια του καλοκαιριού, με δεδομένο ότι όλες οι δημοσκοπήσεις παρουσιάζουν το άθροισμα των ποσοστών των δύο κομμάτων να υπολείπεται κατά πολύ της Νέας Δημοκρατίας.
Σε μια τέτοια προοπτική, προοδευτικής συνεργασίας, δηλαδή, όπως επισημαίνουν οι θιασώτες της ιδέας, θα διαμορφωνόταν από νωρίς στην προεκλογική κούρσα ένας εναλλακτικός κυβερνητικός πόλος, που θα μπορούσε προοδευτικά να κλονίσει την πρωτοκαθεδρία της Νέας Δημοκρατίας.
Παρότι ζητήματα, όπως αυτό του επικεφαλής ή του ονόματος του συμμαχικού σχήματος δεν έχουν τεθεί στις μυστικές συναντήσεις, τις επαφές και τα τηλεφωνήματα μεταξύ στελεχών του ευρύτερου χώρου που έχουν κλιμακωθεί το τελευταίο δεκαπενθήμερο, εντούτοις η ανάγκη μιας κάποιου είδους συνεργασίας φτάνει στα κομματικά στελέχη των δύο χώρων και από μερίδα ψηφοφόρων τους.
Στο πλαίσιο αυτό, δεν αποκλείεται να ενταθεί και η προσπάθεια έμπειρων κυρίως στελεχών των δύο κομμάτων, που δεν βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, αλλά μετέχουν στις σχετικές διεργασίες, αφού μεταξύ των συνομιλητών για τον «Συνασπισμό κομμάτων» τα Χριστούγεννα αποτελούν ένα πρώτο ορόσημο. Αν μέχρι τότε κανένα από τα δύο κόμματα δεν έχει ανοίξει περπατησιά, τότε αναμένεται η πίεση για την ένωση των δυνάμεών τους να κορυφωθεί, στην τελική ευθεία για τις εκλογές.
Οι αντιδράσειςΤην ίδια ώρα, ούτε η Χαριλάου Τρικούπη, ούτε η Αμαλίας έχουν πάρει ανοιχτά θέση απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αν και πρόσωπα με καλή γνώση των καταστάσεων θεωρούν πως για αμφότερους αποτελεί «σχέδιο αναχαίτισης» της δυναμικής τους, που ειδικά στην περίπτωση της ΕΛ.Α.Σ, της έχουν δώσει οι δημοσκοπήσεις τη δεύτερη θέση και αέρα οιωνεί κυβέρνησης.
Πάντως, δεν αποκλείεται ακόμη και στελέχη που βρίσκονται πολύ κοντά στις ηγεσίες των δύο κομμάτων να τοποθετηθούν τις επόμενες ημέρες απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ενώ οι θιασώτες της ιδέας έχουν ήδη επεξεργαστεί ένα σενάριο προγραμματικής συμφωνίας 10 σημείων, με ορίζοντα τις εθνικές εκλογές.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα