«Κίνημα συνεργασίας» ΠΑΣΟΚ - ΕΛAΣ: Οι πολέμιοι, οι θιασώτες και ορόσημο τα Χριστούγεννα

Η συζήτηση για μια πιθανή συνεργασία μεταξύ της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και του ΠΑΣΟΚ περνά πλέον από το παρασκήνιο στο προσκήνιο, μετά τις δημόσιες παρεμβάσεις στελεχών από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο