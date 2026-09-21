Απρόοπτο για την πτήση του Σταύρου Παπασταύρου προς Νέα Υόρκη: Θα προσγειωθεί στην Ουάσιγκτον λόγω τεχνικού προβλήματος στον πύργο ελέγχου στο Νιούαρκ