Σκέρτσος: Προστασία ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό, από την ατομική στην εταιρική ευθύνη

Ο υπουργός Επικρατείας τονίζει τη σημασία της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο, με τις πλατφόρμες να αναλαμβάνουν πλέον μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά τους