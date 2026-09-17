Σκέρτσος: Προστασία ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό, από την ατομική στην εταιρική ευθύνη
Σκέρτσος: Προστασία ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό, από την ατομική στην εταιρική ευθύνη
Ο υπουργός Επικρατείας τονίζει τη σημασία της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο, με τις πλατφόρμες να αναλαμβάνουν πλέον μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά τους
Στην προστασία των ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό αναφέρεται με ανάρτηση του ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος.
Στην ανάρτησή του ο κ. Σκέρτσος αναδεικνύει τη σημασία της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους του διαδικτύου, τονίζοντας ότι η αντιμετώπιση του ψηφιακού εθισμού δεν μπορεί να αποτελεί πλέον αποκλειστικά ευθύνη των οικογενειών, αλλά απαιτεί αυξημένες υποχρεώσεις από τις ίδιες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
«Προστασία ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό: από την ατομική στην εταιρική ευθύνη. Η προστασία των παιδιών μας από τους κινδύνους του ψηφιακού εθισμού δεν είναι πια μόνο μια ελληνική μάχη. Είναι ευρωπαϊκή υπόθεση.
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χάρη και στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει ο Έλληνας Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, κάνει ένα σημαντικό βήμα για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο: προτείνει κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο με ελάχιστη ηλικία τα 15 για τη δημιουργία αυτόνομου λογαριασμού στα social media, περιορισμό της πρόσβασης των πλατφορμών και, κυρίως, αντιστροφή του βάρους απόδειξης. Δεν θα πρέπει πλέον οι γονείς να αποδεικνύουν ότι μια πλατφόρμα είναι επικίνδυνη για το παιδί τους. Αντιθέτως, οι πλατφόρμες θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι είναι ασφαλείς για τα παιδιά.
Πριν από δύο χρόνια, τον Σεπτέμβριο του 2024, η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που έβαλαν δημόσια στο τραπέζι, σε διεθνές επίπεδο, ένα πρόβλημα που τότε πολλοί αντιμετώπιζαν ως ένα πρόβλημα αποκλειστικά κάθε οικογένειας: την ολοένα μεγαλύτερη έκθεση των παιδιών σε ψηφιακά προϊόντα που είναι σχεδιασμένα να κρατούν την προσοχή τους όσο περισσότερο γίνεται. Δεν είπαμε τότε ότι η τεχνολογία είναι καλή ή κακή. Μιλήσαμε, όμως, για κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο: για την ψηφιακή ασυμμετρία ανάμεσα σε ένα παιδί και έναν παγκόσμιο τεχνολογικό κολοσσό που διαθέτει απεριόριστα δεδομένα, αλγόριθμους και μηχανισμούς για να κερδίζει την προσοχή του.
Από τότε η Ελλάδα προχώρησε. Με το KidsWallet δημιουργήσαμε τον πρώτο λειτουργικό μηχανισμό επιβεβαίωσης ηλικίας σε κράτος-μέλος της ΕΕ. Θέσαμε την ανάγκη για ένα κοινό ευρωπαϊκό «ψηφιακό όριο ενηλικίωσης». Και προχωρήσαμε στη δική μας νομοθετική πρωτοβουλία για περιορισμό της πρόσβασης των παιδιών κάτω των 15 ετών στα social media, που κατατίθεται προς ψήφιση τις αμέσως επόμενες εβδομάδες.
Σήμερα βλέπουμε με τις ανακοινώσεις της Επιτροπής την Ευρώπη να κινείται στην ίδια κατεύθυνση. Αυτή είναι μια νίκη πρώτα και πάνω από όλα των παιδιών μας προκειμένου να αντιστραφεί η σχέση της ψηφιακής ασυμμετρίας με τις μεγάλες εταιρίες τεχνολογίας. Διότι ένα παιδί δεν μπορεί να διαπραγματευτεί επί ίσοις όροις με έναν αλγόριθμο που έχει σχεδιαστεί για να αιχμαλωτίζει την προσοχή του.
Όπως, επίσης, δεν μπορεί η ευθύνη να μεταφέρεται διαρκώς στους γονείς, όταν απέναντί τους έχουν επιχειρήσεις που γνωρίζουν πολύ περισσότερα για τη συμπεριφορά των παιδιών τους από όσα γνωρίζουν οι ίδιοι.
Η οικογένεια έχει τον πρώτο λόγο στην ανατροφή των παιδιών. Το κράτος έχει όμως την ευθύνη να θέτει κανόνες. Και οι πλατφόρμες έχουν την ευθύνη να τους τηρούν. Γι’ αυτό και η σημερινή ευρωπαϊκή πρωτοβουλία έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς αλλάζει το σημείο ισορροπίας περνώντας από την ατομική ευθύνη στην εταιρική ευθύνη. Από το «αθώο» scroll στην αναγνώριση ότι ο σχεδιασμός των ψηφιακών υπηρεσιών έχει πραγματικές συνέπειες στην παιδική ηλικία.
Και ίσως αυτό να είναι το σημαντικότερο μήνυμα: δεν χρειάζεται να αποδεχθούμε ως αναπόφευκτο ό,τι φέρνει μαζί της η τεχνολογία. Εμείς αποφασίζουμε τους κανόνες με τους οποίους θα λειτουργεί η τεχνολογία στην κοινωνία μας.
Για τα παιδιά μας, λοιπόν, δεν ζητάμε λιγότερη τεχνολογία. Ζητάμε περισσότερη ευθύνη από αυτούς που την σχεδιάζουν. Και αυτός ο κανόνας πλέον γίνεται ευρωπαϊκός χάρη και στην Ελλάδα. Στη Βουλή θα κριθεί, πλέον, αν μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι σε κάτι που αφορά πάνω απ’ όλα τα παιδιά μας».
Στην ανάρτησή του ο κ. Σκέρτσος αναδεικνύει τη σημασία της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους του διαδικτύου, τονίζοντας ότι η αντιμετώπιση του ψηφιακού εθισμού δεν μπορεί να αποτελεί πλέον αποκλειστικά ευθύνη των οικογενειών, αλλά απαιτεί αυξημένες υποχρεώσεις από τις ίδιες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
«Προστασία ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό: από την ατομική στην εταιρική ευθύνη. Η προστασία των παιδιών μας από τους κινδύνους του ψηφιακού εθισμού δεν είναι πια μόνο μια ελληνική μάχη. Είναι ευρωπαϊκή υπόθεση.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου:
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χάρη και στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει ο Έλληνας Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, κάνει ένα σημαντικό βήμα για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο: προτείνει κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο με ελάχιστη ηλικία τα 15 για τη δημιουργία αυτόνομου λογαριασμού στα social media, περιορισμό της πρόσβασης των πλατφορμών και, κυρίως, αντιστροφή του βάρους απόδειξης. Δεν θα πρέπει πλέον οι γονείς να αποδεικνύουν ότι μια πλατφόρμα είναι επικίνδυνη για το παιδί τους. Αντιθέτως, οι πλατφόρμες θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι είναι ασφαλείς για τα παιδιά.
Πριν από δύο χρόνια, τον Σεπτέμβριο του 2024, η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που έβαλαν δημόσια στο τραπέζι, σε διεθνές επίπεδο, ένα πρόβλημα που τότε πολλοί αντιμετώπιζαν ως ένα πρόβλημα αποκλειστικά κάθε οικογένειας: την ολοένα μεγαλύτερη έκθεση των παιδιών σε ψηφιακά προϊόντα που είναι σχεδιασμένα να κρατούν την προσοχή τους όσο περισσότερο γίνεται. Δεν είπαμε τότε ότι η τεχνολογία είναι καλή ή κακή. Μιλήσαμε, όμως, για κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο: για την ψηφιακή ασυμμετρία ανάμεσα σε ένα παιδί και έναν παγκόσμιο τεχνολογικό κολοσσό που διαθέτει απεριόριστα δεδομένα, αλγόριθμους και μηχανισμούς για να κερδίζει την προσοχή του.
Από τότε η Ελλάδα προχώρησε. Με το KidsWallet δημιουργήσαμε τον πρώτο λειτουργικό μηχανισμό επιβεβαίωσης ηλικίας σε κράτος-μέλος της ΕΕ. Θέσαμε την ανάγκη για ένα κοινό ευρωπαϊκό «ψηφιακό όριο ενηλικίωσης». Και προχωρήσαμε στη δική μας νομοθετική πρωτοβουλία για περιορισμό της πρόσβασης των παιδιών κάτω των 15 ετών στα social media, που κατατίθεται προς ψήφιση τις αμέσως επόμενες εβδομάδες.
Σήμερα βλέπουμε με τις ανακοινώσεις της Επιτροπής την Ευρώπη να κινείται στην ίδια κατεύθυνση. Αυτή είναι μια νίκη πρώτα και πάνω από όλα των παιδιών μας προκειμένου να αντιστραφεί η σχέση της ψηφιακής ασυμμετρίας με τις μεγάλες εταιρίες τεχνολογίας. Διότι ένα παιδί δεν μπορεί να διαπραγματευτεί επί ίσοις όροις με έναν αλγόριθμο που έχει σχεδιαστεί για να αιχμαλωτίζει την προσοχή του.
Όπως, επίσης, δεν μπορεί η ευθύνη να μεταφέρεται διαρκώς στους γονείς, όταν απέναντί τους έχουν επιχειρήσεις που γνωρίζουν πολύ περισσότερα για τη συμπεριφορά των παιδιών τους από όσα γνωρίζουν οι ίδιοι.
Η οικογένεια έχει τον πρώτο λόγο στην ανατροφή των παιδιών. Το κράτος έχει όμως την ευθύνη να θέτει κανόνες. Και οι πλατφόρμες έχουν την ευθύνη να τους τηρούν. Γι’ αυτό και η σημερινή ευρωπαϊκή πρωτοβουλία έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς αλλάζει το σημείο ισορροπίας περνώντας από την ατομική ευθύνη στην εταιρική ευθύνη. Από το «αθώο» scroll στην αναγνώριση ότι ο σχεδιασμός των ψηφιακών υπηρεσιών έχει πραγματικές συνέπειες στην παιδική ηλικία.
Και ίσως αυτό να είναι το σημαντικότερο μήνυμα: δεν χρειάζεται να αποδεχθούμε ως αναπόφευκτο ό,τι φέρνει μαζί της η τεχνολογία. Εμείς αποφασίζουμε τους κανόνες με τους οποίους θα λειτουργεί η τεχνολογία στην κοινωνία μας.
Για τα παιδιά μας, λοιπόν, δεν ζητάμε λιγότερη τεχνολογία. Ζητάμε περισσότερη ευθύνη από αυτούς που την σχεδιάζουν. Και αυτός ο κανόνας πλέον γίνεται ευρωπαϊκός χάρη και στην Ελλάδα. Στη Βουλή θα κριθεί, πλέον, αν μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι σε κάτι που αφορά πάνω απ’ όλα τα παιδιά μας».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα