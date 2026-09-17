Θετικά τα πρώτα στοιχεία για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, 15.000 θέσεις εργασίας και επενδύσεις 3,1 δισ. ευρώ, πρόκειται για την καλύτερη επίδοση στην ΕΕ