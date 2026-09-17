Με λουλούδια υποδέχθηκαν τον Άδωνη Γεωργιάδη στο Νοσοκομείο Τρικάλων

Συνάντηση με Νίκο Σακκά

Το μήνυμα που θέλησε να στείλει ήταν ότι οι παρεμβάσεις στο Νοσοκομείο Τρικάλων συνεχίζονται, με στόχο καλύτερες υποδομές και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.Θέματα που άπτονται γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος για τον Δήμο Τρικκαίων συζήτησαν, ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης με τον Δήμαρχο Τρικκαίων και πρόεδρο της ΠΕΔ Θεσσαλίας Νίκο Σακκά.Το πρωί της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου 2026 ο κ. Σακκάς υποδέχθηκε τον Υπουργό στο Δημαρχείο Τρικκαίων, στο πλαίσιο επίσκεψης του κ. Γεωργιάδη στα Τρίκαλα.Ο Δήμαρχος Τρικκαίων αναφέρθηκε στις επιπτώσεις του Daniel στην περιοχή, με ειδικότερη αναφορά σε ζητήματα δημόσιας υγιεινής. Επίσης, τόνισε στοιχεία των δράσεων του Δήμου Τρικκαίων κυρίως σε ζητήματα κοινωνικής μέριμνας (δράσεις του Κέντρου Κοινότητας και των δομών) και κινητικότητας.Από την πλευρά του ο κ. Γεωργιάδης έδωσε έμφαση σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και παρεμβάσεις σε υποδομές υγείας (εξοπλισμός και κτηριακές εγκαταστάσεις), στο Νοσοκομείο Τρικάλων κυρίως, αλλά και σε έτερες δομές παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.