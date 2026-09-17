Με λουλούδια υποδέχθηκαν τον Άδωνη Γεωργιάδη στο Νοσοκομείο Τρικάλων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Άδωνις Γεωργιάδης Νοσοκομείο Τρικάλων Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

Με λουλούδια υποδέχθηκαν τον Άδωνη Γεωργιάδη στο Νοσοκομείο Τρικάλων

Ο υπουργός Υγείας στάθηκε ιδιαίτερα στη βελτίωση της λειτουργίας των Επειγόντων και στη μείωση του χρόνου αναμονής των ασθενών, υπογραμμίζοντας ότι η εικόνα του Νοσοκομείου έχει διαφοροποιηθεί αισθητά

Με λουλούδια υποδέχθηκαν τον Άδωνη Γεωργιάδη στο Νοσοκομείο Τρικάλων
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Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης  βρέθηκε στους χώρους του Νοσοκομείου Τρικάλων, όπου εγκαινίασε το ανακαινισμένο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, έργο που πραγματοποιήθηκε με δωρεά της οικογένειας Φαγκρίδα, καθώς και τους νέους χώρους του 5ου ορόφου, όπου στεγάζονται πλέον οι διοικητικές υπηρεσίες.

«Έχει αλλάξει το Νοσοκομείο Τρικάλων», ήταν η φράση με την οποία αποτύπωσε την εικόνα που συνάντησε το πρωί της Πέμπτης κατά την επίσκεψή του στο Νοσοκομείo.

Επίσκεψη Γεωργιάδη στα Τρίκαλα


Κατά την ξενάγησή του ενημερώθηκε για τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα, αλλά και για τις αλλαγές στη λειτουργία των τμημάτων.

Με λουλούδια υποδέχθηκαν τον Άδωνη Γεωργιάδη στο Νοσοκομείο Τρικάλων
Με λουλούδια υποδέχθηκαν τον Άδωνη Γεωργιάδη στο Νοσοκομείο Τρικάλων


Ο Άδωνις Γεωργιάδης στάθηκε ιδιαίτερα στη βελτίωση της λειτουργίας των Επειγόντων και στη μείωση του χρόνου αναμονής των ασθενών, υπογραμμίζοντας ότι η εικόνα του Νοσοκομείου έχει διαφοροποιηθεί αισθητά, σύμφωνα με το Trikala Voice.

Κλείσιμο
Θερμή ήταν και η αναφορά του στη διοικήτρια του Νοσοκομείου, Λία Ρογγανάκη, στην οποία απέδωσε σημαντικό μέρος της προσπάθειας αναδιοργάνωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Με λουλούδια υποδέχθηκαν τον Άδωνη Γεωργιάδη στο Νοσοκομείο Τρικάλων
Με λουλούδια υποδέχθηκαν τον Άδωνη Γεωργιάδη στο Νοσοκομείο Τρικάλων


Η επίσκεψη δεν περιορίστηκε στις τελετές εγκαινίων. Ο υπουργός Υγείας περπάτησε στους διαδρόμους, συνομίλησε με γιατρούς, νοσηλευτές και εργαζομένους, ενώ είχε επαφή και με ασθενείς, ακούγοντας από πρώτο χέρι ζητήματα της καθημερινότητας.

Το μήνυμα που θέλησε να στείλει ήταν ότι οι παρεμβάσεις στο Νοσοκομείο Τρικάλων συνεχίζονται, με στόχο καλύτερες υποδομές και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Με λουλούδια υποδέχθηκαν τον Άδωνη Γεωργιάδη στο Νοσοκομείο Τρικάλων
Με λουλούδια υποδέχθηκαν τον Άδωνη Γεωργιάδη στο Νοσοκομείο Τρικάλων


Συνάντηση με Νίκο Σακκά

Θέματα που άπτονται γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος για τον Δήμο Τρικκαίων συζήτησαν, ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης με τον Δήμαρχο Τρικκαίων και πρόεδρο της ΠΕΔ Θεσσαλίας Νίκο Σακκά.

Το πρωί της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου 2026 ο κ. Σακκάς υποδέχθηκε τον Υπουργό στο Δημαρχείο Τρικκαίων, στο πλαίσιο επίσκεψης του κ. Γεωργιάδη στα Τρίκαλα.

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων αναφέρθηκε στις επιπτώσεις του Daniel στην περιοχή, με ειδικότερη αναφορά σε ζητήματα δημόσιας υγιεινής. Επίσης, τόνισε στοιχεία των δράσεων του Δήμου Τρικκαίων κυρίως σε ζητήματα κοινωνικής μέριμνας (δράσεις του Κέντρου Κοινότητας και των δομών) και κινητικότητας.

Από την πλευρά του ο κ. Γεωργιάδης έδωσε έμφαση σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και παρεμβάσεις σε υποδομές υγείας (εξοπλισμός και κτηριακές εγκαταστάσεις), στο Νοσοκομείο Τρικάλων κυρίως, αλλά και σε έτερες δομές παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
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