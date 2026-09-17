Κυπριακό: Χριστοδουλίδης και Ερχιουρμάν αντάλλαξαν νέες ιδέες ενόψει της κρίσιμης εβδομάδας στη Νέα Υόρκη

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Ν. Χριστοδουλίδης, «υπάρχει υποδομή για την πραγματοποίηση μιας διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό, ωστόσο αυτό που απουσιάζει είναι η πολιτική βούληση»





Στο τραπέζι 19 σημεία Ο Ν. Χριστοδουλίδης είχε δηλώσει πριν από τη συνάντηση ότι σκόπευε να θέσει στον συνομιλητή του 19 σημεία που αφορούν στη μεθοδολογία, στην ουσία και στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, εκφράζοντας την ελπίδα για κάποια θετικά αποτελέσματα. Μετά το πέρας των συνομιλιών ανέφερε ότι οι νέες προτάσεις και ιδέες που κατέθεσε η ελληνοκυπριακή πλευρά, στους τρεις αυτούς άξονες, μπορούν να οδηγήσουν σε θετικές εξελίξεις.









UN Press Statement



17 September 2026, Nicosia – The Turkish Cypriot leader Tufan Erhüman and the Greek Cypriot leader Nikos Christodoulides met today under United Nations auspices in the United Nations Protected Area.



They held a good discussion on confidence building measures,… pic.twitter.com/sRR7eQ0G1g — UN Cyprus (@UN_CYPRUS) September 17, 2026

«Υπάρχει η υποδομή, λείπει η πολιτική βούληση» Ερωτηθείς πριν από τη συνάντηση για την τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα ότι δεν αναμένεται συνάντηση με σχήμα «3+1» ή «5+1» στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας χαρακτήρισε κρίσιμη την επόμενη εβδομάδα και δήλωσε πανέτοιμος να συμμετάσχει σε τριμερή ή διευρυμένη συνάντηση, εφόσον το κρίνει ο ίδιος ο Α. Γκουτέρες.



Ανέφερε μάλιστα ότι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι διατεθειμένος να παραμείνει στη Νέα Υόρκη για όσο διάστημα χρειαστεί.

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Ν. Χριστοδουλίδης, «υπάρχει υποδομή για την πραγματοποίηση μιας διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό, ωστόσο αυτό που απουσιάζει είναι η πολιτική βούληση».



Κλείσιμο Το ερώτημα της διευρυμένης συνάντησης Η χθεσινή τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών λειτούργησε ως το φόντο της σημερινής συνάντησης. Ο Αντόνιο Γκουτέρες είχε αναφέρει ότι επί του παρόντος δεν αναμένεται συνάντηση σε σχήμα «3+1» ή «5+1» στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, καθώς υπάρχει ακόμη σημαντική δουλειά που πρέπει να προηγηθεί ώστε μια τέτοια συνάντηση να είναι κατάλληλα προετοιμασμένη και να δημιουργεί πραγματικές προοπτικές για αποτέλεσμα. Παράλληλα διαβεβαίωσε ότι τα Ηνωμένα Έθνη παραμένουν προσηλωμένα στην προσπάθεια προώθησης της διαδικασίας.



Η σημερινή συνάντηση από τη μια πλευρά έπρεπε να καταγράψει πρόοδο στα τρία θέματα που απασχολούν τη διαδικασία εδώ και μήνες και από την άλλη έπρεπε να προετοιμάσει το έδαφος για όσα θα κριθούν στη Νέα Υόρκη, όπου η τελική απόφαση για τη μορφή οποιασδήποτε ευρύτερης συνάντησης παραμένει στα χέρια του Γενικού Γραμματέα.



Τι ακολουθεί στη Νέα Υόρκη Η επόμενη εβδομάδα αναμένεται να δείξει αν η ανταλλαγή ιδεών των τελευταίων εβδομάδων μεταφράζεται σε κάτι περισσότερο από διαδικαστική πρόοδο. Το ζητούμενο για τη Λευκωσία είναι να πειστεί ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ότι υπάρχει επαρκής σύγκλιση ώστε να δικαιολογείται μια τριμερής ή διευρυμένη συνάντηση, ενώ για τον Τουρκοκύπριο ηγέτη το τεστ παραμένει αν είναι διατεθειμένος να δεσμευτεί σε μια διαδικασία όπου τα επιμέρους κεφάλαια της διαπραγμάτευσης θα συνδέονται μεταξύ τους, αντί να αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστές κόκκινες γραμμές.



Ένα σενάριο προβλέπει η εβδομάδα υψηλού επιπέδου να καταλήξει σε μια πρώτη επαφή Χριστοδουλίδη με τον Γκουτέρες ή με την προσωπική του απεσταλμένη, χωρίς ακόμη τη συμμετοχή του Ερχιουρμάν, ως ενδιάμεσο βήμα πριν από οποιαδήποτε ευρύτερη σύνοδο.



Ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν πραγματοποίησαν σήμερα νέα συνάντηση υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών , η οποία λειτούργησε ως η τελευταία τους ουσιαστική επαφή πριν από την εβδομάδα υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη Ο Ν. Χριστοδουλίδης είχε δηλώσει πριν από τη συνάντηση ότι σκόπευε να θέσει στον συνομιλητή του 19 σημεία που αφορούν στη μεθοδολογία, στην ουσία και στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, εκφράζοντας την ελπίδα για κάποια θετικά αποτελέσματα. Μετά το πέρας των συνομιλιών ανέφερε ότι οι νέες προτάσεις και ιδέες που κατέθεσε η ελληνοκυπριακή πλευρά, στους τρεις αυτούς άξονες, μπορούν να οδηγήσουν σε θετικές εξελίξεις.Σύμφωνα με ενημέρωση των Ηνωμένων Εθνών, η συζήτηση των δύο ηγετών χαρακτηρίστηκε «καλή» και επικεντρώθηκε ακριβώς σε αυτούς τους τρεις άξονες. Οι δύο πλευρές αναμένεται να ενημερώσουν τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες για την έως τώρα εργασία τους και να συζητήσουν την πορεία προς τα εμπρός, με φόντο πλέον τη Νέα Υόρκη.Ερωτηθείς πριν από τη συνάντηση για την τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα ότι δεν αναμένεται συνάντηση με σχήμα «3+1» ή «5+1» στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας χαρακτήρισε κρίσιμη την επόμενη εβδομάδα και δήλωσε πανέτοιμος να συμμετάσχει σε τριμερή ή διευρυμένη συνάντηση, εφόσον το κρίνει ο ίδιος ο Α. Γκουτέρες.Ανέφερε μάλιστα ότι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι διατεθειμένος να παραμείνει στη Νέα Υόρκη για όσο διάστημα χρειαστεί.Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Ν. Χριστοδουλίδης, «υπάρχει υποδομή για την πραγματοποίηση μιας διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό, ωστόσο αυτό που απουσιάζει είναι η πολιτική βούληση».Η χθεσινή τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών λειτούργησε ως το φόντο της σημερινής συνάντησης. Ο Αντόνιο Γκουτέρες είχε αναφέρει ότι επί του παρόντος δεν αναμένεται συνάντηση σε σχήμα «3+1» ή «5+1» στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, καθώς υπάρχει ακόμη σημαντική δουλειά που πρέπει να προηγηθεί ώστε μια τέτοια συνάντηση να είναι κατάλληλα προετοιμασμένη και να δημιουργεί πραγματικές προοπτικές για αποτέλεσμα. Παράλληλα διαβεβαίωσε ότι τα Ηνωμένα Έθνη παραμένουν προσηλωμένα στην προσπάθεια προώθησης της διαδικασίας.Η σημερινή συνάντηση από τη μια πλευρά έπρεπε να καταγράψει πρόοδο στα τρία θέματα που απασχολούν τη διαδικασία εδώ και μήνες και από την άλλη έπρεπε να προετοιμάσει το έδαφος για όσα θα κριθούν στη Νέα Υόρκη, όπου η τελική απόφαση για τη μορφή οποιασδήποτε ευρύτερης συνάντησης παραμένει στα χέρια του Γενικού Γραμματέα.Η επόμενη εβδομάδα αναμένεται να δείξει αν η ανταλλαγή ιδεών των τελευταίων εβδομάδων μεταφράζεται σε κάτι περισσότερο από διαδικαστική πρόοδο. Το ζητούμενο για τη Λευκωσία είναι να πειστεί ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ότι υπάρχει επαρκής σύγκλιση ώστε να δικαιολογείται μια τριμερής ή διευρυμένη συνάντηση, ενώ για τον Τουρκοκύπριο ηγέτη το τεστ παραμένει αν είναι διατεθειμένος να δεσμευτεί σε μια διαδικασία όπου τα επιμέρους κεφάλαια της διαπραγμάτευσης θα συνδέονται μεταξύ τους, αντί να αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστές κόκκινες γραμμές.Ένα σενάριο προβλέπει η εβδομάδα υψηλού επιπέδου να καταλήξει σε μια πρώτη επαφή Χριστοδουλίδη με τον Γκουτέρες ή με την προσωπική του απεσταλμένη, χωρίς ακόμη τη συμμετοχή του Ερχιουρμάν, ως ενδιάμεσο βήμα πριν από οποιαδήποτε ευρύτερη σύνοδο.

Ένα δεύτερο σενάριο θέλει τη Νέα Υόρκη να λειτουργήσει απλώς ως σταθμός ενημέρωσης, με τη μεθοδολογία να παραμένει ανοιχτή για τις επόμενες εβδομαδιαίες επαφές των δύο ηγετών στη Λευκωσία. Και τα δύο σενάρια συγκλίνουν σε ένα σημείο, ότι η πολιτική απόφαση για το επόμενο βήμα θα γίνει στη Νέα Υόρκη, όπου θα φανεί αν η πολιτική βούληση που κατά τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας απουσιάζει, αρχίζει επιτέλους να διαμορφώνεται.

Μανώλης Καλατζής - Λευκωσία 17.09.2026, 15:14