Την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για δύο νέες δικογραφίες εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας

Η πρώτη υπόθεση αφορά αστυνομικό του Τμήματος Μεταγωγών Λάρισας που κατήγγειλε ότι η Κωνσταντοπούλου τον βιντεοσκόπησε - Η δεύτερη αφορά στη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων