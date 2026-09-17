Την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για δύο νέες δικογραφίες εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας
Την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για δύο νέες δικογραφίες εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας
Η πρώτη υπόθεση αφορά αστυνομικό του Τμήματος Μεταγωγών Λάρισας που κατήγγειλε ότι η Κωνσταντοπούλου τον βιντεοσκόπησε - Η δεύτερη αφορά στη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων
Την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για δύο ακόμη νέες δικογραφίες εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας, με τους βουλευτές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ να ψηφίζουν υπερψηφίζουν και τα δύο αιτήματα. Η τελική απόφαση ανήκει στην Ολομέλεια, που αναμένεται να συνεδριάσει την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου.
Η πρώτη υπόθεση αφορά αστυνομικό του Τμήματος Μεταγωγών Λάρισας που κατήγγειλε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου τον βιντεοσκόπησε και ανάρτησε το υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς τη συναίνεση του κατά τη διάρκεια της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών.
Υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Κατά ψήφισαν ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, ΝΙΚΗ και Πλεύση Ελευθερίας, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε «παρών».
Η δεύτερη δικογραφία αφορά τη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Χριστόφορος Σεβαστίδης, που την εγκαλεί για συκοφαντική δυσφήμιση δημόσια και μέσω διαδικτύου κατ’ εξακολούθηση.
«Ναι» στην άρση της ασυλίας ψήφισαν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, «παρών» δήλωσαν ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ΝΙΚΗ και Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν.
Η πρώτη υπόθεση αφορά αστυνομικό του Τμήματος Μεταγωγών Λάρισας που κατήγγειλε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου τον βιντεοσκόπησε και ανάρτησε το υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς τη συναίνεση του κατά τη διάρκεια της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών.
Υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Κατά ψήφισαν ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, ΝΙΚΗ και Πλεύση Ελευθερίας, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε «παρών».
Η δεύτερη δικογραφία αφορά τη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Χριστόφορος Σεβαστίδης, που την εγκαλεί για συκοφαντική δυσφήμιση δημόσια και μέσω διαδικτύου κατ’ εξακολούθηση.
«Ναι» στην άρση της ασυλίας ψήφισαν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, «παρών» δήλωσαν ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ΝΙΚΗ και Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν.
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