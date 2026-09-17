Κόντρα Καιρίδη με Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: Έχετε το σύνδρομο του διωκόμενου - Πληρώνω το τίμημα που δεν το βούλωσα
Κόντρα Καιρίδη με Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: Έχετε το σύνδρομο του διωκόμενου - Πληρώνω το τίμημα που δεν το βούλωσα
Σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή ανάμεσα στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ
Σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή μεταξύ του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ Δημήτρη Καιρίδη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου, με αφορμή τη συζήτηση για την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου.
Ο βουλευτής της ΝΔ είπε στην κ. Κωνσταντοπούλου πως έχει το σύνδρομο του διωκώμενου με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να του απαντά μεταξύ άλλων πως «πληρώνει το τίμημα που δεν το βούλωσε» αναφερόμενη σε σειρά υποθέσεων που έχουν απασχολήσει την επικαιρότητα.
Ο Δημήτρης Καιρίδης έκανε λόγο για «περίεργο τραγέλαφο επιχειρημάτων» από την πλευρά της Πλεύσης Ελευθερίας, απαντώντας στις καταγγελίες της Ζωής Κωνσταντοπούλου περί πολιτικών διώξεων και προσπάθειας φίμωσής της.
«Όταν μιλάμε λένε ότι τους φιμώνουμε. Η εκπρόσωπος πέντε βουλευτών μιλάει πολύ περισσότερο από τον εκπρόσωπο των 155», ανέφερε ο κ. Καιρίδης. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ τόνισε ότι η υπόθεση της άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου δεν αποτελεί περίπτωση πολιτικής δίωξης, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος ο βουλευτής έχει ζητήσει την άρση της ασυλίας του. «Εμείς δεχόμαστε οικειοθελώς την άρση της ασυλίας, δεν καταφεύγουμε σε τερτίπια να μιλήσουμε όπως εσείς για πολιτικές διώξεις και να ξεφύγουμε και να κρυφτούμε», είπε.
Παράλληλα, κατηγόρησε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ότι θεωρεί πως η αντιπαράθεση με την κυβέρνηση πλήττει πολιτικά τη Νέα Δημοκρατία. «Ζείτε με την ψευδαίσθηση ότι η αντιδημοκρατική συμπεριφορά βλάπτει την κυβέρνηση. Βλάπτει τη Δημοκρατία και τον κοινοβουλευτισμό και σίγουρα τα δικαιώματα της αντιπολίτευσης», ανέφερε.
Ο κ. Καιρίδης έκανε λόγο για «άσφαιρα πυρά» και «κραυγές», υποστηρίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο δεν ασκείται ουσιαστική αντιπολίτευση. «Μην νομίζετε ότι κάνετε αντιπολίτευση. Μην ζείτε με αυτή την ψευδαίσθηση», είπε χαρακτηριστικά.
Στο σημείο αυτό η Ζωή Κωνσταντοπούλου αντέδρασε έντονα, αποκαλώντας τον «φασίστα».
Ο Δημήτρης Καιρίδης συνέχισε, λέγοντας ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι η πρώτη και μοναδική, όπως υποστήριξε, βουλευτής στη Μεταπολίτευση που έχει μηνυθεί από δικαστή. «Αντί να έρθετε με ίχνος μεταμέλειας, με σεβασμό προς το Κοινοβούλιο, που μας έχετε ταλαιπωρήσει ώρες ατελείωτες κάθε εβδομάδα, είμαστε στην Επιτροπή Δεοντολογίας και ασχολούμαστε επί πεντάωρο», ανέφερε.
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ υποστήριξε ακόμη ότι η Βουλή έχει προσπαθήσει να διευκολύνει την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας λόγω των δικαστικών της υποχρεώσεων. «Έχουμε εξαντλήσει όλα τα περιθώρια να σας διευκολύνουμε», είπε. Αναφερόμενος ειδικότερα στην υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, σημείωσε ότι αφορά τον ίδιο ως ιδιώτη και όχι τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα.
«Δεν δικαιούμαστε να μπούμε στην ουσία. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι δεν ανήκει στα κοινοβουλευτικά καθήκοντα. Ιδιώτης ήταν, θα αποφανθεί η Δικαιοσύνη», ανέφερε. Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Δημήτρης Καιρίδης είπε προς την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας:«Έχετε το σύνδρομο του διωκόμενου. Δεν είμαι εγώ υπεύθυνος για αυτά».
Ο βουλευτής της ΝΔ είπε στην κ. Κωνσταντοπούλου πως έχει το σύνδρομο του διωκώμενου με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να του απαντά μεταξύ άλλων πως «πληρώνει το τίμημα που δεν το βούλωσε» αναφερόμενη σε σειρά υποθέσεων που έχουν απασχολήσει την επικαιρότητα.
Ο Δημήτρης Καιρίδης έκανε λόγο για «περίεργο τραγέλαφο επιχειρημάτων» από την πλευρά της Πλεύσης Ελευθερίας, απαντώντας στις καταγγελίες της Ζωής Κωνσταντοπούλου περί πολιτικών διώξεων και προσπάθειας φίμωσής της.
«Όταν μιλάμε λένε ότι τους φιμώνουμε. Η εκπρόσωπος πέντε βουλευτών μιλάει πολύ περισσότερο από τον εκπρόσωπο των 155», ανέφερε ο κ. Καιρίδης. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ τόνισε ότι η υπόθεση της άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου δεν αποτελεί περίπτωση πολιτικής δίωξης, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος ο βουλευτής έχει ζητήσει την άρση της ασυλίας του. «Εμείς δεχόμαστε οικειοθελώς την άρση της ασυλίας, δεν καταφεύγουμε σε τερτίπια να μιλήσουμε όπως εσείς για πολιτικές διώξεις και να ξεφύγουμε και να κρυφτούμε», είπε.
Παράλληλα, κατηγόρησε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ότι θεωρεί πως η αντιπαράθεση με την κυβέρνηση πλήττει πολιτικά τη Νέα Δημοκρατία. «Ζείτε με την ψευδαίσθηση ότι η αντιδημοκρατική συμπεριφορά βλάπτει την κυβέρνηση. Βλάπτει τη Δημοκρατία και τον κοινοβουλευτισμό και σίγουρα τα δικαιώματα της αντιπολίτευσης», ανέφερε.
Ο κ. Καιρίδης έκανε λόγο για «άσφαιρα πυρά» και «κραυγές», υποστηρίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο δεν ασκείται ουσιαστική αντιπολίτευση. «Μην νομίζετε ότι κάνετε αντιπολίτευση. Μην ζείτε με αυτή την ψευδαίσθηση», είπε χαρακτηριστικά.
Στο σημείο αυτό η Ζωή Κωνσταντοπούλου αντέδρασε έντονα, αποκαλώντας τον «φασίστα».
Ο Δημήτρης Καιρίδης συνέχισε, λέγοντας ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι η πρώτη και μοναδική, όπως υποστήριξε, βουλευτής στη Μεταπολίτευση που έχει μηνυθεί από δικαστή. «Αντί να έρθετε με ίχνος μεταμέλειας, με σεβασμό προς το Κοινοβούλιο, που μας έχετε ταλαιπωρήσει ώρες ατελείωτες κάθε εβδομάδα, είμαστε στην Επιτροπή Δεοντολογίας και ασχολούμαστε επί πεντάωρο», ανέφερε.
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ υποστήριξε ακόμη ότι η Βουλή έχει προσπαθήσει να διευκολύνει την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας λόγω των δικαστικών της υποχρεώσεων. «Έχουμε εξαντλήσει όλα τα περιθώρια να σας διευκολύνουμε», είπε. Αναφερόμενος ειδικότερα στην υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, σημείωσε ότι αφορά τον ίδιο ως ιδιώτη και όχι τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα.
«Δεν δικαιούμαστε να μπούμε στην ουσία. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι δεν ανήκει στα κοινοβουλευτικά καθήκοντα. Ιδιώτης ήταν, θα αποφανθεί η Δικαιοσύνη», ανέφερε. Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Δημήτρης Καιρίδης είπε προς την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας:«Έχετε το σύνδρομο του διωκόμενου. Δεν είμαι εγώ υπεύθυνος για αυτά».
Νωρίτερα, αλλά στο πλαίσιο της ίδιας αντιπαράθεσης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε εξαπολύσει επίθεση στην κυβέρνηση, αναφερόμενη στις μηνύσεις και τις δικογραφίες που, όπως υποστήριξε, έχουν υποβληθεί σε βάρος της. «Όπως μου είπε χτες ο χουντικός Βορίδης, έχετε 13 δικογραφίες. Δεν θα ασχοληθώ», ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, αποδίδοντας τη συγκεκριμένη φράση στον Μάκη Βορίδη.
Η ίδια υποστήριξε ότι οι δικογραφίες δεν είναι 13 αλλά «πρέπει να φτάνουν τις 20», υποστηρίζοντας ότι έχουν κοινό παρονομαστή τη Νέα Δημοκρατία και κάνοντας ειδική αναφορά στον Άδωνι Γεωργιάδη.
«Έχουν όλες κοινό παρονομαστή ότι προέρχονται από ΝΔ και με ειδική συμμετοχή Γεωργιάδη, με εντολή του ίδιου του ΠΘ Μητσοτάκη», είπε. Στη συνέχεια εξαπέλυσε προσωπική επίθεση στον πρωθυπουργό, υποστηρίζοντας ότι δεν εμφανίστηκε στη Βουλή για να απαντήσει στις καταγγελίες της. «Δεν μπορεί να σταθεί στη Βουλή την ώρα που μιλάω. Δεν έχει τα κότσια», είπε.
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε επίσης «πρωτοφανές σε καιρό δημοκρατίας» να εξαγγέλλεται, όπως υποστήριξε, επίθεση μέσω μηνύσεων σε πολιτικό αρχηγό. «Για να γλιτώσουμε από εσάς και ειδικές δυνάμεις θα στείλουμε. Αυτό μου είπε ο Γεωργιάδης», ανέφερε, αποδίδοντας τη συγκεκριμένη φράση στον υπουργό.
Αναφερόμενη στην υπόθεση της άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σχολίασε τη στάση της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ. «Η σιγή λέει πάρα πολλά», είπε, αναφερόμενη μεταξύ άλλων στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στον Ευάγγελο Ξυλούρη, γνωστό από την υπόθεση ως «Φραπέ». Η κ. Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι η υπόθεση αφορά τη θητεία του κ. Αβραμόπουλου στην Ευρώπη και «μεγάλα σκάνδαλα», για τα οποία, όπως είπε, δεν έγιναν οι απαραίτητες διερευνήσεις.
Παράλληλα, έκανε αναφορά στο Qatargate, υποστηρίζοντας ότι η Πλεύση Ελευθερίας είχε μιλήσει επανειλημμένα για την υπόθεση. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συνέδεσε την τοποθέτησή της και με σειρά άλλων υποθέσεων που έχουν απασχολήσει την πολιτική επικαιρότητα, μεταξύ των οποίων τα Τέμπη, οι υποκλοπές και η Novartis. «Πληρώνω το τίμημα που δεν το βούλωσα ούτε για Τέμπη ούτε για υποκλοπές ούτε για Βιολάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Στην αντιπαράθεση παρενέβη ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, σχολιάζοντας την τοποθέτηση Καιρίδη. «Είμαι σίγουρος ότι κάθε πρωί ο Καιρίδης έχει αγωνία για το πώς θα προστατεύσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης», είπε.
Ο κ. Γιαννούλης ανέφερε ότι δεν θα ακολουθήσει τον τρόπο με τον οποίο, όπως είπε, ο κ. Καιρίδης αναφέρεται στην πιθανή τοξικότητα της πολιτικής αντιπαράθεσης. Παράλληλα, αναφερόμενος στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τόνισε ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στη Βουλή έννοιες που αγγίζουν ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
«Αν όλοι σας έχετε την αίσθηση ότι μπορείτε να γίνετε προπομπός ψυχολογικών, ψυχικών ιατρείων κ.λπ., κάντε τα έξω από αυτή την αίθουσα», είπε, με την αντιπαράθεση να συνεχίζεται σε υψηλούς τόνους.
Η ίδια υποστήριξε ότι οι δικογραφίες δεν είναι 13 αλλά «πρέπει να φτάνουν τις 20», υποστηρίζοντας ότι έχουν κοινό παρονομαστή τη Νέα Δημοκρατία και κάνοντας ειδική αναφορά στον Άδωνι Γεωργιάδη.
«Έχουν όλες κοινό παρονομαστή ότι προέρχονται από ΝΔ και με ειδική συμμετοχή Γεωργιάδη, με εντολή του ίδιου του ΠΘ Μητσοτάκη», είπε. Στη συνέχεια εξαπέλυσε προσωπική επίθεση στον πρωθυπουργό, υποστηρίζοντας ότι δεν εμφανίστηκε στη Βουλή για να απαντήσει στις καταγγελίες της. «Δεν μπορεί να σταθεί στη Βουλή την ώρα που μιλάω. Δεν έχει τα κότσια», είπε.
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε επίσης «πρωτοφανές σε καιρό δημοκρατίας» να εξαγγέλλεται, όπως υποστήριξε, επίθεση μέσω μηνύσεων σε πολιτικό αρχηγό. «Για να γλιτώσουμε από εσάς και ειδικές δυνάμεις θα στείλουμε. Αυτό μου είπε ο Γεωργιάδης», ανέφερε, αποδίδοντας τη συγκεκριμένη φράση στον υπουργό.
Αναφερόμενη στην υπόθεση της άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σχολίασε τη στάση της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ. «Η σιγή λέει πάρα πολλά», είπε, αναφερόμενη μεταξύ άλλων στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στον Ευάγγελο Ξυλούρη, γνωστό από την υπόθεση ως «Φραπέ». Η κ. Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι η υπόθεση αφορά τη θητεία του κ. Αβραμόπουλου στην Ευρώπη και «μεγάλα σκάνδαλα», για τα οποία, όπως είπε, δεν έγιναν οι απαραίτητες διερευνήσεις.
Παράλληλα, έκανε αναφορά στο Qatargate, υποστηρίζοντας ότι η Πλεύση Ελευθερίας είχε μιλήσει επανειλημμένα για την υπόθεση. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συνέδεσε την τοποθέτησή της και με σειρά άλλων υποθέσεων που έχουν απασχολήσει την πολιτική επικαιρότητα, μεταξύ των οποίων τα Τέμπη, οι υποκλοπές και η Novartis. «Πληρώνω το τίμημα που δεν το βούλωσα ούτε για Τέμπη ούτε για υποκλοπές ούτε για Βιολάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Στην αντιπαράθεση παρενέβη ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, σχολιάζοντας την τοποθέτηση Καιρίδη. «Είμαι σίγουρος ότι κάθε πρωί ο Καιρίδης έχει αγωνία για το πώς θα προστατεύσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης», είπε.
Γιαννούλης: Έξω από τη Βουλή η αναφορές σε ψυχικά νοσήματα
Ο κ. Γιαννούλης ανέφερε ότι δεν θα ακολουθήσει τον τρόπο με τον οποίο, όπως είπε, ο κ. Καιρίδης αναφέρεται στην πιθανή τοξικότητα της πολιτικής αντιπαράθεσης. Παράλληλα, αναφερόμενος στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τόνισε ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στη Βουλή έννοιες που αγγίζουν ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
«Αν όλοι σας έχετε την αίσθηση ότι μπορείτε να γίνετε προπομπός ψυχολογικών, ψυχικών ιατρείων κ.λπ., κάντε τα έξω από αυτή την αίθουσα», είπε, με την αντιπαράθεση να συνεχίζεται σε υψηλούς τόνους.
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