Με τον Κωνσταντίνο Τασούλα θα συναντηθεί την Παρασκευή ο Κυριάκος Μητσοτάκης
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Κυριάκος Μητσοτάκης Κωνσταντίνος Τασούλας

Με τον Κωνσταντίνο Τασούλα θα συναντηθεί την Παρασκευή ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Το μεσημέρι ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον βασιλιά του Μπαχρέιν Χαμάντ μπιν Ίσα αλ Χαλίφα

Με τον Κωνσταντίνο Τασούλα θα συναντηθεί την Παρασκευή ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, στις 10.30 θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.

Ο πρωθυπουργός στις 13.00 θα συναντηθεί με τον βασιλιά του Μπαχρέιν Χαμάντ μπιν Ίσα αλ Χαλίφα, στο Μέγαρο Μαξίμου.
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