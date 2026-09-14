Δεν θα υπάρξει ακυβερνησία, λέει η Καρυστιανού - Καμία συνεργασία με συστημικά κόμματα

Η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί και να κυβερνηθεί σωστά, δηλώνει από την Πάτρα η πρόεδρος του κινήματος, «Ελπίδα για την Δημοκρατία»