Ένα ενιαίο σύνολο κατοικιών στους Αμπελόκηπους δίνει νέα διάσταση στην έννοια του urban living
Πρόεδρος Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας: Το μηχάνημα που είχε η κλινική στο Κολωνάκι για πλασμαφαίρεση δεν έχει σχέση με αυτά που γνωρίζουμε
Πρόεδρος Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας: Το μηχάνημα που είχε η κλινική στο Κολωνάκι για πλασμαφαίρεση δεν έχει σχέση με αυτά που γνωρίζουμε
Νέα ερωτήματα για τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης που πραγματοποιήθηκε στην ιδιωτική κλινική της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, έθεσε ο κ. Γιώργος Βασιλόπουλος
Ερωτήματα για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που διέθετε η κλινική στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, έθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, Γιώργος Βασιλόπουλος, ενώ παράλληλα, υποστήριξε ότι ο κατηγορούμενος ιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος δεν είναι εγγεγραμμένος στη σχετική λίστα ως αιματολόγος.
«Αυτό που διαπίστωσα είναι ότι ο κατηγορούμενος δεν υπάρχει πουθενά στη δική μας λίστα και κακώς αναφέρεται ως αιματολόγος», σημείωσε αρχικά μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ ο κ. Βασιλόπουλος.
Συνεχίζοντας ανέφερε ότι η όλη διαδικασία «πρέπει να γίνεται εντός νοσοκομείων [...] Τα μηχανήματα αυτά υπάρχουν συνήθως στις μονάδες τεχνητού νεφρού, εκεί όπου στέλνουμε τους ασθενείς μας για να κάνουν πλασμαφαίρεση. Είναι μια διαδικασία κατά την οποία γίνεται, αφενός, μεγάλη ανταλλαγή υγρών. Είναι συνηθισμένες οι υποτάσεις και οι αρρυθμίες, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν μια ανακοπή, όπως αυτή που έπαθε ο Γιώργος Μαζωνάκης».
«Αυτό που δεν ξέρω, επειδή αυτό το μηχάνημα το έχω δει μόνο online, είναι εάν πραγματικά γίνεται η πλασμαφαίρεση που γνωρίζουμε, με τις αλλαγές του πλάσματος, ή εάν πρόκειται για κάτι το οποίο είναι, επιτρέψτε μου, μια μούφα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Εάν είναι το μηχάνημα αυτό που είδα στην εικόνα, που μοιάζει με έναν μικρό εκτυπωτή, δεν έχει καμία σχέση με αυτά που γνωρίζουμε στα νοσοκομεία», κατέληξε.
«Αυτό που διαπίστωσα είναι ότι ο κατηγορούμενος δεν υπάρχει πουθενά στη δική μας λίστα και κακώς αναφέρεται ως αιματολόγος», σημείωσε αρχικά μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ ο κ. Βασιλόπουλος.
Συνεχίζοντας ανέφερε ότι η όλη διαδικασία «πρέπει να γίνεται εντός νοσοκομείων [...] Τα μηχανήματα αυτά υπάρχουν συνήθως στις μονάδες τεχνητού νεφρού, εκεί όπου στέλνουμε τους ασθενείς μας για να κάνουν πλασμαφαίρεση. Είναι μια διαδικασία κατά την οποία γίνεται, αφενός, μεγάλη ανταλλαγή υγρών. Είναι συνηθισμένες οι υποτάσεις και οι αρρυθμίες, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν μια ανακοπή, όπως αυτή που έπαθε ο Γιώργος Μαζωνάκης».
Ερωτήματα για το μηχάνημα της κλινικήςΣχολιάζοντας τις εικόνες από το ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, Γιώργος Βασιλόπουλος, εξέφρασε επιφυλάξεις για το μηχάνημα που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.
«Αυτό που δεν ξέρω, επειδή αυτό το μηχάνημα το έχω δει μόνο online, είναι εάν πραγματικά γίνεται η πλασμαφαίρεση που γνωρίζουμε, με τις αλλαγές του πλάσματος, ή εάν πρόκειται για κάτι το οποίο είναι, επιτρέψτε μου, μια μούφα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Εάν είναι το μηχάνημα αυτό που είδα στην εικόνα, που μοιάζει με έναν μικρό εκτυπωτή, δεν έχει καμία σχέση με αυτά που γνωρίζουμε στα νοσοκομεία», κατέληξε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα