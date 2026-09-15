Ένα ενιαίο σύνολο κατοικιών στους Αμπελόκηπους δίνει νέα διάσταση στην έννοια του urban living
Πέθανε σε ηλικία 73 ετών ο Γιώργος Μακρόπουλος, σημαντική προσωπικότητα του ελληνικού σκακιού
Πέθανε σε ηλικία 73 ετών ο Γιώργος Μακρόπουλος, σημαντική προσωπικότητα του ελληνικού σκακιού
Υπήρξε πρωταθλητής και επί σειρά δεκαετιών πρόεδρος της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας, ενώ κατείχε υψηλές διοικητικές θέσεις και στη FIDE
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών ο Γιώργος Μακρόπουλος, μία από τις προσωπικότητες που άφησαν ισχυρό αποτύπωμα στην πορεία του σκακιού τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Ο Γιώργος Μακρόπουλος είχε διακριθεί αρχικά ως πρωταθλητής στο σκάκι, ενώ στη συνέχεια ανέπτυξε μακρά διοικητική δραστηριότητα στον χώρο του αθλήματος.
Για δεκαετίες βρέθηκε στην προεδρία της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας (ΕΣΟ), συμβάλλοντας από αυτή τη θέση στην πορεία του ελληνικού σκακιού. Αργότερα ανακηρύχθηκε Επίτιμος Πρόεδρος της Ομοσπονδίας.
Παράλληλα, η παρουσία του επεκτάθηκε και σε διεθνές επίπεδο, καθώς υπηρέτησε επί σειρά ετών στην Παγκόσμια Σκακιστική Ομοσπονδία (FIDE).
Στο πλαίσιο της πολυετούς θητείας του στη FIDE, ο Γιώργος Μακρόπουλος διετέλεσε Αναπληρωτής Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος, καταλαμβάνοντας κορυφαίες διοικητικές θέσεις στο παγκόσμιο σκάκι.
Ο Γιώργος Μακρόπουλος είχε διακριθεί αρχικά ως πρωταθλητής στο σκάκι, ενώ στη συνέχεια ανέπτυξε μακρά διοικητική δραστηριότητα στον χώρο του αθλήματος.
Για δεκαετίες βρέθηκε στην προεδρία της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας (ΕΣΟ), συμβάλλοντας από αυτή τη θέση στην πορεία του ελληνικού σκακιού. Αργότερα ανακηρύχθηκε Επίτιμος Πρόεδρος της Ομοσπονδίας.
Παράλληλα, η παρουσία του επεκτάθηκε και σε διεθνές επίπεδο, καθώς υπηρέτησε επί σειρά ετών στην Παγκόσμια Σκακιστική Ομοσπονδία (FIDE).
Στο πλαίσιο της πολυετούς θητείας του στη FIDE, ο Γιώργος Μακρόπουλος διετέλεσε Αναπληρωτής Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος, καταλαμβάνοντας κορυφαίες διοικητικές θέσεις στο παγκόσμιο σκάκι.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα