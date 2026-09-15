Πέθανε σε ηλικία 73 ετών ο Γιώργος Μακρόπουλος, σημαντική προσωπικότητα του ελληνικού σκακιού
ΕΛΛΑΔΑ
Σκάκι Διεθνής Σκακιστική Ομοσπονδία Θάνατος

Πέθανε σε ηλικία 73 ετών ο Γιώργος Μακρόπουλος, σημαντική προσωπικότητα του ελληνικού σκακιού

Υπήρξε πρωταθλητής και επί σειρά δεκαετιών πρόεδρος της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας, ενώ κατείχε υψηλές διοικητικές θέσεις και στη FIDE

Πέθανε σε ηλικία 73 ετών ο Γιώργος Μακρόπουλος, σημαντική προσωπικότητα του ελληνικού σκακιού
4 ΣΧΟΛΙΑ
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών ο Γιώργος Μακρόπουλος, μία από τις προσωπικότητες που άφησαν ισχυρό αποτύπωμα στην πορεία του σκακιού τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Ο Γιώργος Μακρόπουλος είχε διακριθεί αρχικά ως πρωταθλητής στο σκάκι, ενώ στη συνέχεια ανέπτυξε μακρά διοικητική δραστηριότητα στον χώρο του αθλήματος.

Για δεκαετίες βρέθηκε στην προεδρία της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας (ΕΣΟ), συμβάλλοντας από αυτή τη θέση στην πορεία του ελληνικού σκακιού. Αργότερα ανακηρύχθηκε Επίτιμος Πρόεδρος της Ομοσπονδίας.

Παράλληλα, η παρουσία του επεκτάθηκε και σε διεθνές επίπεδο, καθώς υπηρέτησε επί σειρά ετών στην Παγκόσμια Σκακιστική Ομοσπονδία (FIDE).

Στο πλαίσιο της πολυετούς θητείας του στη FIDE, ο Γιώργος Μακρόπουλος διετέλεσε Αναπληρωτής Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος, καταλαμβάνοντας κορυφαίες διοικητικές θέσεις στο παγκόσμιο σκάκι.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πριν σβήσουμε το φως του

Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.

Γονιμότητα: Όσα αξίζει να γνωρίζουμε σήμερα για την οικογένεια που ονειρευόμαστε

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης