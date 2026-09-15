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Αυτό είναι το pick-up της Renault
Αυτό είναι το pick-up της Renault
Η Renault παρουσίασε το νέο Niagara, ένα pick-up που συνδυάζει την πρακτικότητα ενός σκληροτράχηλου επαγγελματικού οχήματος με την άνεση και την τεχνολογία ενός προηγμένου SUV.
Η Renault ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην παρουσία της στη Λατινική Αμερική, παρουσιάζοντας επίσημα το νέο Niagara, ένα pick-up που φιλοδοξεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο σε μία από τις σημαντικότερες αγορές του κόσμου για τα οχήματα αυτού του τύπου.
Το νέο μοντέλο αποτελεί την πρώτη μεγάλη κίνηση της Renault στο πλαίσιο της διεθνούς προϊοντικής στρατηγικής futuREady και σηματοδοτεί την έναρξη μιας ευρύτερης επίθεσης με 14 νέα μοντέλα εκτός Ευρώπης έως το 2030.
Το Niagara έχει σχεδιαστεί εξαρχής με γνώμονα τις ανάγκες των πελατών στη Λατινική Αμερική και επιδιώκει να προσεγγίσει μια νέα γενιά αγοραστών που θέλει ένα όχημα ικανό να ανταποκρίνεται στις επαγγελματικές απαιτήσεις της καθημερινότητας, χωρίς παράλληλα να θυσιάζει την άνεση, την τεχνολογία και την ευχρηστία που προσφέρει ένα SUV.
Ακριβώς σε αυτή τη φιλοσοφία βασίζεται και η σχεδιαστική ταυτότητα του Niagara. Η εικόνα του είναι δυναμική και επιβλητική, με έντονα χαρακτηριστικά που παραπέμπουν ξεκάθαρα στην κατηγορία των pick-up, αλλά ταυτόχρονα υιοθετεί αρκετά στοιχεία από τα σύγχρονα SUV της Renault.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσέγγιση της Renault στο εσωτερικό. Αντί για ένα αυστηρά επαγγελματικό περιβάλλον, το Niagara υιοθετεί λογική C-SUV, δίνοντας έμφαση στην άνεση των επιβατών και στην ψηφιακή εμπειρία. Στο επίκεντρο βρίσκεται το σύστημα πολυμέσων OpenR Link με ενσωματωμένες υπηρεσίες Google και τον νέο ψηφιακό βοηθό Google Gemini, ενώ το Multi-Sense επιτρέπει την προσαρμογή της οδηγικής εμπειρίας.
Στο τεχνικό σκέλος, η Renault έχει επιλέξει να προσφέρει διαφορετικές λύσεις μετάδοσης και κίνησης, ώστε το Niagara να μπορεί να καλύψει ένα ιδιαίτερα μεγάλο εύρος χρήσεων. Το μοντέλο διατίθεται με χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο, ενώ υπάρχουν επιλογές τόσο με κίνηση στους δύο όσο και στους τέσσερις τροχούς.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία για την αρχική γκάμα, το Niagara χρησιμοποιεί τον 1.3 turbo κινητήρα flex με ισχύ 160 ίππων, ενώ η Renault έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι θα ακολουθήσει υβριδική έκδοση. Η συγκεκριμένη επιλογή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς το Niagara δεν περιορίζεται στην παραδοσιακή λογική ενός συμβατικού pick-up, αλλά εντάσσεται στη σταδιακή εξηλεκτρισμένη μετάβαση της Renault στις αγορές εκτός Ευρώπης.
Η εμπορική του πορεία στη Λατινική Αμερική αναμένεται να ξεκινήσει προς το τέλος του 2026, με τη Βραζιλία να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αγορές για το νέο μοντέλο.
Το νέο μοντέλο αποτελεί την πρώτη μεγάλη κίνηση της Renault στο πλαίσιο της διεθνούς προϊοντικής στρατηγικής futuREady και σηματοδοτεί την έναρξη μιας ευρύτερης επίθεσης με 14 νέα μοντέλα εκτός Ευρώπης έως το 2030.
Το Niagara έχει σχεδιαστεί εξαρχής με γνώμονα τις ανάγκες των πελατών στη Λατινική Αμερική και επιδιώκει να προσεγγίσει μια νέα γενιά αγοραστών που θέλει ένα όχημα ικανό να ανταποκρίνεται στις επαγγελματικές απαιτήσεις της καθημερινότητας, χωρίς παράλληλα να θυσιάζει την άνεση, την τεχνολογία και την ευχρηστία που προσφέρει ένα SUV.
Ακριβώς σε αυτή τη φιλοσοφία βασίζεται και η σχεδιαστική ταυτότητα του Niagara. Η εικόνα του είναι δυναμική και επιβλητική, με έντονα χαρακτηριστικά που παραπέμπουν ξεκάθαρα στην κατηγορία των pick-up, αλλά ταυτόχρονα υιοθετεί αρκετά στοιχεία από τα σύγχρονα SUV της Renault.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσέγγιση της Renault στο εσωτερικό. Αντί για ένα αυστηρά επαγγελματικό περιβάλλον, το Niagara υιοθετεί λογική C-SUV, δίνοντας έμφαση στην άνεση των επιβατών και στην ψηφιακή εμπειρία. Στο επίκεντρο βρίσκεται το σύστημα πολυμέσων OpenR Link με ενσωματωμένες υπηρεσίες Google και τον νέο ψηφιακό βοηθό Google Gemini, ενώ το Multi-Sense επιτρέπει την προσαρμογή της οδηγικής εμπειρίας.
Στο τεχνικό σκέλος, η Renault έχει επιλέξει να προσφέρει διαφορετικές λύσεις μετάδοσης και κίνησης, ώστε το Niagara να μπορεί να καλύψει ένα ιδιαίτερα μεγάλο εύρος χρήσεων. Το μοντέλο διατίθεται με χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο, ενώ υπάρχουν επιλογές τόσο με κίνηση στους δύο όσο και στους τέσσερις τροχούς.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία για την αρχική γκάμα, το Niagara χρησιμοποιεί τον 1.3 turbo κινητήρα flex με ισχύ 160 ίππων, ενώ η Renault έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι θα ακολουθήσει υβριδική έκδοση. Η συγκεκριμένη επιλογή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς το Niagara δεν περιορίζεται στην παραδοσιακή λογική ενός συμβατικού pick-up, αλλά εντάσσεται στη σταδιακή εξηλεκτρισμένη μετάβαση της Renault στις αγορές εκτός Ευρώπης.
Η εμπορική του πορεία στη Λατινική Αμερική αναμένεται να ξεκινήσει προς το τέλος του 2026, με τη Βραζιλία να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αγορές για το νέο μοντέλο.
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