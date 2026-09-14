Οι ενέργειες της Δικαιοσύνης για τα παιδιά στην Κυψέλη, έρευνες, εξετάσεις και φιλοξενία

Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας παρουσίασε στη Βουλή το χρονολόγιο των ενεργειών από την πρώτη αναφορά τον Απρίλιο του 2020 έως τις ποινικές διώξεις του Σεπτεμβρίου 2026





Το χρονολόγιο περιλαμβάνει κοινωνικές έρευνες, αιφνίδιες επισκέψεις στην κατοικία της οικογένειας, εισαγγελικές παραγγελίες, ιατρικές και παιδοψυχιατρικές εξετάσεις, αλλά και επανειλημμένες προσπάθειες για την εξεύρεση κατάλληλου πλαισίου προστασίας και φιλοξενίας των παιδιών.









Ο κ. Μπούγας αφού υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά τραγική υπόθεση, η οποία έχει συγκλονίσει την ελληνική κοινωνία, ανέφερε ότι η Εισαγγελία Ανηλίκων Αθηνών έχει προβεί, ήδη από τον Απρίλιο του 2020, στις προβλεπόμενες θεσμικές ενέργειες για τη λήψη προστατευτικών μέτρων.



Ειδικότερα, μετά από έγγραφη ενημέρωση του «Χαμόγελου του Παιδιού» στις 24 Απριλίου 2020, η Εισαγγελία απευθύνθηκε στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων για τη διενέργεια κοινωνικής έρευνας. Η έρευνα δεν κατέστη τότε δυνατή, καθώς η κατοικία της οικογένειας ήταν κλειστή και υπό ανακαίνιση, ενώ παράλληλα ίσχυαν τα περιοριστικά μέτρα της πανδημίας.







Ακολούθησαν αιφνίδιες επισκέψεις στην κατοικία της οικογένειας, στις 22 Δεκεμβρίου 2023 και στις 9 Ιανουαρίου 2024, χωρίς όμως να καταστεί δυνατός ο εντοπισμός της οικογένειας. Για τον λόγο αυτό η Εισαγγελία επανήλθε, ζητώντας την ολοκλήρωση της κοινωνικής έρευνας, ενώ παράλληλα δόθηκαν εισαγγελικές παραγγελίες για τις απαραίτητες ιατρικές και παιδοψυχιατρικές εξετάσεις των ανηλίκων, καθώς και για την εξασφάλιση κατάλληλου πλαισίου φιλοξενίας.



Στις 31 Ιανουαρίου 2024 ζητήθηκε, με νέα εισαγγελική παραγγελία, η συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας για τη διενέργεια έρευνας των συνθηκών διαβίωσης.



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Στις 9 Σεπτεμβρίου 2025 δόθηκε νέα εισαγγελική παραγγελία για την εξεύρεση πλαισίου φιλοξενίας των δύο ανηλίκων, καθώς και για νέα κοινωνική έρευνα σχετικά με τον τόπο διαμονής τους.



Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης σημείωσε ότι η Εισαγγελία Ανηλίκων βρίσκεται μέχρι και σήμερα σε συνεχή επικοινωνία με τις κοινωνικές υπηρεσίες, τα νοσοκομεία στα οποία βρίσκονταν τα ανήλικα παιδιά και τις αστυνομικές αρχές.



Παράλληλα, αναφερόμενος στο ζήτημα της έκδοσης Amber Alert, διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει νομοθετική διάταξη που να επιβάλλει στην Εισαγγελία την έκδοσή του. Πρόκειται για μηχανισμό άμεσης ενημέρωσης του κοινού σε περιπτώσεις εξαφάνισης ή απαγωγής παιδιών, ο οποίος ενεργοποιείται από το «Χαμόγελο του Παιδιού», κατόπιν έγκρισης της Ελληνικής Αστυνομίας.



Το πλήρες ιστορικό των ενεργειών της Δικαιοσύνης για την προστασία των ανήλικων παιδιών στην υπόθεση της Κυψέλης , από την πρώτη αναφορά που διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Ανηλίκων Αθηνών τον Απρίλιο του 2020 έως τις τελευταίες εξελίξεις της υπόθεσης, παρουσίασε στη Βουλή ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας Το χρονολόγιο περιλαμβάνει κοινωνικές έρευνες, αιφνίδιες επισκέψεις στην κατοικία της οικογένειας, εισαγγελικές παραγγελίες, ιατρικές και παιδοψυχιατρικές εξετάσεις, αλλά και επανειλημμένες προσπάθειες για την εξεύρεση κατάλληλου πλαισίου προστασίας και φιλοξενίας των παιδιών.Απαντώντας σε Επίκαιρη Ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Α΄ Αθηνών Νάσου Ηλιόπουλου, ο κ. Μπούγας παρέθεσε αναλυτικά τις ενέργειες των αρμόδιων αρχών από το 2020 έως και το 2026, επισημαίνοντας ότι η Εισαγγελία Ανηλίκων Αθηνών συνέχισε να παρακολουθεί την υπόθεση και να βρίσκεται σε επικοινωνία με κοινωνικές υπηρεσίες, νοσοκομεία και την Ελληνική Αστυνομία. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην άμεση εξέταση των τριών ανηλίκων από το «Σπίτι του Παιδιού» στις 2 Σεπτεμβρίου 2026, μετά από κατεπείγον αίτημα των αστυνομικών αρχών, καθώς και στις ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν στις 8 Σεπτεμβρίου σε βάρος τριών κατηγορουμένων.Ο κ. Μπούγας αφού υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά τραγική υπόθεση, η οποία έχει συγκλονίσει την ελληνική κοινωνία, ανέφερε ότι η Εισαγγελία Ανηλίκων Αθηνών έχει προβεί, ήδη από τον Απρίλιο του 2020, στις προβλεπόμενες θεσμικές ενέργειες για τη λήψη προστατευτικών μέτρων.Ειδικότερα, μετά από έγγραφη ενημέρωση του «Χαμόγελου του Παιδιού» στις 24 Απριλίου 2020, η Εισαγγελία απευθύνθηκε στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων για τη διενέργεια κοινωνικής έρευνας. Η έρευνα δεν κατέστη τότε δυνατή, καθώς η κατοικία της οικογένειας ήταν κλειστή και υπό ανακαίνιση, ενώ παράλληλα ίσχυαν τα περιοριστικά μέτρα της πανδημίας.Το 2023 σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των γονέων για έκθεση ανηλίκων. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους η Εισαγγελία απευθύνθηκε εκ νέου στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων, ζητώντας τη διενέργεια κοινωνικής έρευνας.Ακολούθησαν αιφνίδιες επισκέψεις στην κατοικία της οικογένειας, στις 22 Δεκεμβρίου 2023 και στις 9 Ιανουαρίου 2024, χωρίς όμως να καταστεί δυνατός ο εντοπισμός της οικογένειας. Για τον λόγο αυτό η Εισαγγελία επανήλθε, ζητώντας την ολοκλήρωση της κοινωνικής έρευνας, ενώ παράλληλα δόθηκαν εισαγγελικές παραγγελίες για τις απαραίτητες ιατρικές και παιδοψυχιατρικές εξετάσεις των ανηλίκων, καθώς και για την εξασφάλιση κατάλληλου πλαισίου φιλοξενίας.Στις 31 Ιανουαρίου 2024 ζητήθηκε, με νέα εισαγγελική παραγγελία, η συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας για τη διενέργεια έρευνας των συνθηκών διαβίωσης.Οι ενέργειες των αρμόδιων αρχών συνεχίστηκαν και το 2025. Στις 19 Ιουνίου η Εισαγγελία ζήτησε εκ νέου κοινωνική έρευνα για τις συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας και των παιδιών, ενώ στις 25 Αυγούστου απευθύνθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», ζητώντας ενημέρωση για την κατάσταση των τριών παιδιών και τη συνέχιση των διαδικασιών για την εξασφάλιση κατάλληλου πλαισίου προστασίας.Στις 9 Σεπτεμβρίου 2025 δόθηκε νέα εισαγγελική παραγγελία για την εξεύρεση πλαισίου φιλοξενίας των δύο ανηλίκων, καθώς και για νέα κοινωνική έρευνα σχετικά με τον τόπο διαμονής τους.Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης σημείωσε ότι η Εισαγγελία Ανηλίκων βρίσκεται μέχρι και σήμερα σε συνεχή επικοινωνία με τις κοινωνικές υπηρεσίες, τα νοσοκομεία στα οποία βρίσκονταν τα ανήλικα παιδιά και τις αστυνομικές αρχές.Παράλληλα, αναφερόμενος στο ζήτημα της έκδοσης Amber Alert, διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει νομοθετική διάταξη που να επιβάλλει στην Εισαγγελία την έκδοσή του. Πρόκειται για μηχανισμό άμεσης ενημέρωσης του κοινού σε περιπτώσεις εξαφάνισης ή απαγωγής παιδιών, ο οποίος ενεργοποιείται από το «Χαμόγελο του Παιδιού», κατόπιν έγκρισης της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Μπούγας και στο «Σπίτι του Παιδιού», το αυτοτελές γραφείο προστασίας ανήλικων θυμάτων που λειτουργεί υπό την ευθύνη του Υπουργείου Δικαιοσύνης από τον Νοέμβριο του 2021.



Όπως είπε, στις 2 Σεπτεμβρίου 2026, μετά από κατεπείγον αίτημα του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Αθηνών, το «Σπίτι του Παιδιού» προχώρησε άμεσα στην εξέταση των τριών ανηλίκων, δίνοντας προτεραιότητα στην υπόθεση και αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιμες υπηρεσιακές και επιστημονικές δυνατότητες.



Ο κ. Μπούγας υπογράμμισε ότι, λόγω του υπηρεσιακού και δικαστικού απορρήτου, αλλά και της αυξημένης προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αφορά υποθέσεις ανηλίκων, δεν είναι δυνατό να δημοσιοποιηθούν περισσότερες λεπτομέρειες για τις εισαγγελικές ενέργειες.



Τέλος, αναφέρθηκε στην πρόσφατη εξέλιξη της υπόθεσης, σημειώνοντας ότι, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου, στις 8 Σεπτεμβρίου η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προχώρησε στην άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος τριών κατηγορουμένων.



«Η Εισαγγελία, ως ανεξάρτητο όργανο της Δικαιοσύνης, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και, ιδίως, των ανήλικων τέκνων», τόνισε ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης.

14.09.2026, 17:07