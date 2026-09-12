Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην 90ή ΔΕΘ: «Τώρα είναι η ώρα των μεγάλων αποφάσεων», επτά παρεμβάσεις υπέρ του πολίτη

Οι επτά τομές που θα βελτιώσουν ουσιαστικά τη ζωή του πολίτη

Ανδρουλάκης για την ακρίβεια: «Δεν αρκεί ένα ακόμη pass» – Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ

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Ανδρουλάκης: Αναπτυξιακή Τράπεζα, φορολογικές αλλαγές και στήριξη των μικρομεσαίων



Ανδρουλάκης για τον πρωτογενή τομέα: Εθνική Τράπεζα Αγροτικής Γης, αφορολόγητο πετρέλαιο και νέα στήριξη των αγροτών

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Ανδρουλάκης: Να γίνει η ναυτιλία μοχλός παραγωγικής ανάπτυξης – Τέλος στη Golden Visa



Ανδρουλάκης: Εθνικό Σχέδιο Υποδομών με έμφαση στον σιδηρόδρομο και την κλιματική ασφάλεια



Ανδρουλάκης: 13ος μισθός, συλλογικές συμβάσεις και αλλαγές στη φορολογία



Ανδρουλάκης: Προστασία πρώτης κατοικίας και 120 δόσεις για τα χρέη – Τι προβλέπει το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ



Ανδρουλάκης: Δημογραφικό Αποτύπωμα, 40.000 κοινωνικές κατοικίες και μέτρα για τις οικογένειες



Ανδρουλάκης: Αναγέννηση του ΕΣΥ, νέο Λύκειο και σαρωτικές αλλαγές στο κράτος



Ανδρουλάκης: «Περισσότερη Ευρώπη» και «νέο Ελσίνκι» για τις σχέσεις με την Τουρκία



Ανδρουλάκης για τη Θεσσαλονίκη: Επανασύσταση του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού



Ανδρουλάκης: «Τώρα είναι η ώρα της πολιτικής αλλαγής»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για δύο διαφορετικούς δρόμους και εξαπέλυσε επίθεση στη Νέα Δημοκρατία.«Μπροστά μας, λοιπόν, ανοίγονται δύο δρόμοι», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι ο ένας είναι «ο δρόμος που ήδη βαδίζουμε». Στο σημείο αυτό εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση, αναφερόμενος στα διλήμματα που, όπως είπε, τίθενται από τη Νέα Δημοκρατία.«Από το "Μητσοτάκης ή χάος", έφτασαν στην απόλυτη φαιδρότητα: "Μητσοτάκης ή Ερντογάν". Δηλαδή παρουσιάζουν τη δημοκρατική εναλλαγή ως εθνική απειλή», είπε χαρακτηριστικά.Ο κ. Ανδρουλάκης συνέχισε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, απευθυνόμενος στη Νέα Δημοκρατία: «Λίγη ντροπή, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Είστε επικίνδυνοι».Απέναντι σε αυτόν τον δρόμο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε την πολιτική πρόταση του κόμματός του ως μια διαφορετική επιλογή, την οποία χαρακτήρισε «δρόμο της προοπτικής, της προόδου και της ευθύνης».«Μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή των πολιτών. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις δομικές αιτίες της ακρίβειας. Να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος. Να εξασφαλίσουμε λογικό κόστος ενέργειας και μετακινήσεων για κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση. Να θωρακίσουμε το κράτος δικαίου και τους θεσμούς. Εμείς επιλέγουμε αυτόν τον δρόμο», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε, παράλληλα, ότι η διαφορά ανάμεσα στις δύο πολιτικές κατευθύνσεις δεν περιορίζεται στα επιμέρους μέτρα, αλλά αφορά συνολικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται ο πολίτης.«Οι δύο δρόμοι δεν διαφέρουν μόνο στα επιμέρους μέτρα. Διαφέρουν αξιακά. Στο πώς αντιμετωπίζουμε τον πολίτη», σημείωσε.Στη συνέχεια άσκησε κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης απέναντι σε διαφορετικές κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, χρησιμοποιώντας τον όρο «focus group».«Για τη Νέα Δημοκρατία, ο εργαζόμενος είναι ένα focus group. Ο συνταξιούχος ένα άλλο. Ο νέος ένα τρίτο. Ο ελεύθερος επαγγελματίας ένα τέταρτο. Και για κάθε ομάδα αναζητείται το κατάλληλο επίδομα», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε το ζήτημα της πολιτικής αλλαγής, καλώντας τους πολίτες να αναλογιστούν αν η χώρα χρειάζεται μια τρίτη θητεία της σημερινής κυβέρνησης.«Σας καλώ να αναλογιστείτε: Αξίζουμε άλλη μία τετραετία χαμένων ευκαιριών; Μια τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας με περισσότερη διαφθορά, αναξιοκρατία, αδιαφάνεια, ατιμωρησία;», ανέφερε.«Αν η απάντηση είναι «όχι» και πρέπει να είναι «όχι» . Το «όχι» κάθε πολίτη που μοχθεί για την οικογένειά του, που νοιάζεται για τη χώρα του και σκέφτεται το αύριο, τότε αυτό που ζούμε πρέπει να είναι το τελευταίο μίλι της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί η χώρα δεν χρειάζεται άλλη διαχείριση της στασιμότητας. Χρειάζεται νέα πορεία» πρόσθεσεΟ Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε στην ομιλία του ότι η πολιτική αλλαγή που προτείνει το ΠΑΣΟΚ συνοδεύεται από συγκεκριμένο σχέδιο διακυβέρνησης, παρουσιάζοντας παράλληλα τις βασικές νομοθετικές παρεμβάσεις που προτίθεται να προωθήσει το κόμμα.«Γι’ αυτό δεσμευόμαστε: στους πρώτους έξι μήνες της θητείας μας, θα προχωρήσουμε σε εμβληματικές νομοθετικές παρεμβάσεις», ανέφερε.Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωση, πρόκειται για επτά βασικές τομές, οι οποίες αφορούν την οικονομία, την εργασία, το ιδιωτικό χρέος, τη στέγη και το δημογραφικό, τη δημόσια Υγεία και Παιδεία, αλλά και τη λειτουργία του κράτους.1η παρέμβαση: Η αντιμετώπιση της ακρίβειας και την επιβολή αυστηρών κανόνων στην αγορά.2η: Ένα σύγχρονο παραγωγικό πρότυπο που δημιουργεί επενδύσεις, θέσεις εργασίας και πραγματική προστιθέμενη αξία.3η : Καλύτεροι μισθοί, ισχυρά εργασιακά δικαιώματα και αξιοπρεπείς συντάξεις.4η : Δίκαιη λύση για το ιδιωτικό χρέος.5η : Προσιτή στέγη, στήριξη της οικογένειας και μια ολοκληρωμένη απάντηση στο δημογραφικό.6η : Αναγέννηση της δημόσιας Υγείας και Παιδείας.7η: Ένα κράτος αξιοκρατίας, διαφάνειας και λογοδοσίας.«Αυτές οι 7 παρεμβάσεις είναι η αφετηρία της πολιτικής αλλαγής που έχει ανάγκη ο τόπος. Είμαστε έτοιμοι» ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.Για τηνο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε: «δεν αρκεί ένα ακόμη pass», αλλά απαιτούνται παρεμβάσεις στην ίδια την αγορά.«Αντιμετωπίζουμε την ακρίβεια στην πηγή. Προχωράμε σε μια μεγάλη θεσμική τομή: μια νέα, ισχυρή Επιτροπή Ανταγωνισμού και Αγοράς, που θα έχει το προσωπικό, τους πόρους και τα σύγχρονα εργαλεία για να κάνει τη δουλειά της. Ακολουθώντας επιτυχημένα ευρωπαϊκά πρότυπα. Με δύο βασικές αρμοδιότητες: Προστασία του ανταγωνισμού και προστασία του καταναλωτή. Ελέγχουμε τα καρτέλ και την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Βάζουμε τέλος σε παραπλανητικές διαφημίσεις και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές με βαριές κυρώσεις» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.«Θεσμοθετούμε Συνήγορο του Μικρομεσαίου Προμηθευτή και Εμπόρου, εξασφαλίζοντας προστασία απέναντι σε αθέμιτες πρακτικές μεγάλων δικτύων διανομής. Μεταφέρουμε τον έλεγχο του ανταγωνισμού στις τηλεπικοινωνίες στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.Ο ρυθμιστής μιας αγοράς δεν μπορεί ταυτόχρονα να είναι και ο βασικός ελεγκτής του ανταγωνισμού στον ίδιο κλάδο. Δεν είναι τυχαία θεαματικά υψηλότερες οι τιμές τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της ΕΕ.Δημιουργούμε Μονάδα Χαρτογράφησης της Αγοράς, αξιοποιώντας το Παρατηρητήριο Τιμών και τα ψηφιακά δεδομένα.Εντοπίζουμε εγκαίρως πού γεννιέται η ακρίβεια και ποιος κερδίζει από αυτήν σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας.Δίνουμε δύναμη στον καταναλωτή με μια πραγματικά ανεξάρτητη Ενιαία Αρχή.Ενισχύουμε το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς, τις καταναλωτικές οργανώσεις και τον Συνήγορο του Καταναλωτή.Κάθε καταγγελία αποκτά αντίκρισμα: ουσιαστική προστασία, γρήγορη επίλυση διαφορών.Ο καταναλωτής χρειάζεται έναν θεσμό που ακούει και παρεμβαίνει. Ο μικρός προμηθευτής χρειάζεται κανόνες που ισχύουν για όλους.Ενισχύουμε τους ελέγχους στις ενδο-ομιλικές τιμολογήσεις των πολυεθνικών.Θεσπίζουμε μηχανισμό έκτακτης φορολόγησης υπερκερδών των ολιγοπωλίων, που θα ενεργοποιείται ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση των αρμόδιων ανεξάρτητων αρχών.Με λίγα λόγια, φτιάχνουμε μια οικονομία που ακολουθεί κανόνες πέρα από κυβερνητικές σκοπιμότητες.Τα έσοδα από τις κυρώσεις στους παραβάτες στηρίζουν το δημογραφικό και το κοινωνικό κράτος. Μειώνουμε στοχευμένα και προσωρινά τον ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα» κατέληξες ο Νίκος Ανδρουλάκης.Για τηνο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε πως η δέσμευση του ΠΑΣΟΚ είναι μετρήσιμη. «Μείωση της συνολικής τιμής της κιλοβατώρας για τα νοικοκυριά κατά 20% το 2027 και κατά 30% έως το τέλος της τετραετίας. Με χαμηλότερο κόστος, σταθερές τιμές και ενεργειακή ασφάλεια.Το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη καταθέσει συγκεκριμένο οδικό χάρτη για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο.- Διευκολύνουμε τη μετάβαση των νοικοκυριών από τα ακριβά κυμαινόμενα σε φθηνά και σταθερά τιμολόγια.- Προωθούμε τα μακροχρόνια συμβόλαια ενέργειας ώστε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να ξέρουν τι θα πληρώνουν και να μην εξαρτώνται κάθε μήνα από τις διεθνείς διακυμάνσεις.- Επιταχύνουμε τις υποδομές που ρίχνουν το κόστος όπως είναι οι επενδύσεις στα δίκτυα, στις διασυνδέσεις και στην αποθήκευση ενέργειας.- Δίνουμε προτεραιότητα στις ενεργειακές κοινότητες των Δήμων, των αγροτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με εξασφαλισμένο χώρο σύνδεσης.- Θεσπίζουμε ένα νέο, δίκαιο “Εξοικονομώ”, με προτεραιότητα στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά για να μειωθεί η κατανάλωσή τους.- Και για την παραγωγή, εγγυόμαστε ανώτατη τιμή στο αγροτικό ρεύμα και μόνιμο πλαίσιο σταθερού ενεργειακού κόστους για τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις.Με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, ο πολίτης και ο επιχειρηματίας θα ξέρουν ότι υπάρχει σχέδιο για χαμηλότερο ενεργειακό κόστος» κατέληξε.Στην συνέχεια ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε πως το ίδιο ισχύει και για τα. «Λίγο πριν την έναρξη της χειμερινής περιόδου, χιλιάδες νοικοκυριά – ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα - αγωνιούν για το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης. Δεν μπορεί η απάντηση να είναι πάλι "φταίνε οι διεθνείς τιμές". Όταν η κυβέρνηση πρέπει να δικαιολογήσει την ακρίβεια, επικαλείται την Ευρώπη. Όταν όμως η Ευρώπη συζητά παρεμβάσεις απέναντι στα υπερκέρδη, η κυβέρνηση σιωπά.Εμείς έχουμε καθαρή θέση: όπου υπάρχουν "ουρανοκατέβατα κέρδη", το κράτος θα ενεργοποιεί τον μηχανισμό φορολόγησης. Και τα έσοδα θα επιστρέφουν στην κοινωνία».Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε για τις επενδύσεις, την φορολογία, την βιομηχανία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την καινοτομία «τη δημιουργία ενός ισχυρού Ομίλου Αναπτυξιακής Τράπεζας, με δύο βασικούς πυλώνες.Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε χαρακτηριστικά:«Συγκροτούμε ισχυρό Όμιλο Αναπτυξιακής Τράπεζας με δύο πυλώνες:την αναβαθμισμένη Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και ένα πραγματικό Ταμείο Εθνικού Πλούτου.Η πρώτη γίνεται μόνιμος βραχίονας αναπτυξιακής πολιτικής, με αποστολή πολύ ευρύτερη από τη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Και το Υπερταμείο αλλάζει αποστολή. Η κυβέρνηση άλλαξε μόνο την ταμπέλα. Εμείς μετατρέπουμε έναν μηχανισμό επιτήρησης και δέσμευσης της δημόσιας περιουσίας σε εργαλείο εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής. Αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους, δημόσια περιουσία, έσοδα μελλοντικών εξορύξεων και πρόσθετα κεφάλαια από τις αγορές.Αλλάζουμε και τα φορολογικά κίνητρα. Καθιερώνουμε επιταχυνόμενες αποσβέσεις για επενδύσεις σε εξοπλισμό, νέες τεχνολογίες και αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας. Η φορολογία πρέπει να ανταμείβει την επανεπένδυση. Και όχι να ευνοεί τη διανομή παχυλών μερισμάτων εκατομμυρίων, με φορολόγηση μόλις 5%, που συχνά φεύγουν στο εξωτερικό.Σε αυτή την κατεύθυνση καθιερώνουμε ειδικά φορολογικά κίνητρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που κάνουν νέες παραγωγικές επενδύσεις. Γιατί ανάπτυξη χωρίς μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν γίνεται. Δίνουμε ανάσα στον μικρομεσαίο και στον ελεύθερο επαγγελματία που παλεύει καθημερινά να κρατήσει όρθια την επιχείρησή του.Καταργούμε το τέλος επιτηδεύματος.Μειώνουμε σταδιακά την προκαταβολή φόρου στο 50% μέσα στην τετραετία.Καταργούμε την τεκμαρτή φορολόγηση.Φόρος στο πραγματικό εισόδημα.Αυξάνουμε το όριο απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους.Θεσπίζουμε ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό, προστατεύοντας τη ρευστότητα κάθε βιώσιμης επιχείρησης.Και θέτουμε ξεκάθαρες παραγωγικές προτεραιότητες.Πρώτον, η μεταποίηση.Γιατί ανθεκτική οικονομία χωρίς ισχυρή βιομηχανική βάση δεν υπάρχει.Θέλουμε ξανά ισχυρή την ελληνική βιομηχανία.Με σύγχρονες και ολοκληρωμένες βιομηχανικές περιοχές.Με χαμηλότερο κόστος εγκατάστασης.Με σύγχρονες ενεργειακές υποδομές.Με πρόσβαση στη χρηματοδότηση.Με κίνητρα για εξοπλισμό, αυτοματοποίηση, έρευνα και εξαγωγές.Επενδύουμε στην καινοτομία.Και δημιουργούμε το περιβάλλον ώστε μια έξυπνη, καινοτόμα ιδέα να μπορεί να εξελιχθεί σε βιώσιμη, εξωστρεφή επιχείρηση».Τη δημιουργία ενός νέου παραγωγικού μοντέλου για τον πρωτογενή τομέα, με έμφαση στην προστιθέμενη αξία των ελληνικών προϊόντων, στη στήριξη των νέων αγροτών και στην ανασυγκρότηση της κτηνοτροφίας, παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης.Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι το ελληνικό προϊόν αποκτά μεγαλύτερη αξία όταν μεταποιείται, τυποποιείται και διοχετεύεται οργανωμένα στις αγορές, ώστε ο πλούτος να διαχέεται από το χωράφι στη μεταποίηση και στην τοπική οικονομία.«Θέλουμε να κρατήσουμε εδώ την προστιθέμενη αξία της γης μας.Το ελληνικό προϊόν αποκτά μεγαλύτερη αξία όταν μεταποιείται, όταν τυποποιείται και όταν φτάνει οργανωμένα στις αγορές. Έτσι ο πλούτος απλώνεται από το χωράφι στη μεταποίηση και στην τοπική οικονομία. Φανταστείτε ένα επιχειρηματικό πάρκο στη Μεσσηνία, στην Κρήτη ή στη Λέσβο, αφιερωμένο αποκλειστικά στο ελαιόλαδο. Ελαιουργεία.Μονάδες τυποποίησης. Εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου. Ερευνητικά κέντρα. Υπηρεσίες μάρκετινγκ και εξαγωγών. Όλα στον ίδιο χώρο.Ένα ολοκληρωμένο παραγωγικό οικοσύστημα που ενισχύει καθοριστικά την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων μας. Ανοίγουμε την παραγωγή στη νέα γενιά.Δημιουργούμε Εθνική Τράπεζα Αγροτικής Γης.Ενεργοποιούμε εγκαταλελειμμένες εκτάσεις.Επαναφέρουμε τη δωρεάν διάθεση δημόσιας γης σε νέους αγρότες.Αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία.Αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ που η Νέα Δημοκρατία δεν κατάφερε να κάνει πράξη επί 7 χρόνια.Εθνικό σχέδιο διαχείρισης υδάτινων πόρων με μικρά φράγματα και αρδευτικά δίκτυα σε όλη τη χώρα.Ακατάσχετο των αγροτικών ενισχύσεων και αποζημιώσεων.Συγκροτούμε αξιόπιστο οργανισμό αγροτικών ενισχύσεων, στα ευρωπαϊκά πρότυπα, με διαφάνεια, ελέγχους και έγκαιρες πληρωμές.Μετά το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ και το φιάσκο της μεταφοράς του στην ΑΑΔΕ, η κυβέρνηση άφησε εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες στον αέρα.Εμείς αποκαθιστούμε την ασφάλεια στην παραγωγή τους.Γιατί αγροτική ανάπτυξη χωρίς ασφάλεια, χωρίς οργάνωση και χωρίς προοπτική για τον νέο αγρότη δεν υπάρχει.Η ελληνική κτηνοτροφία έχει φτάσει στα όρια επιβίωσης. Εξαιτίας των ζωονόσων και των κυβερνητικών επιλογών έχουν θανατωθεί περισσότερα από 600.000 ζώα.Πρέπει να δημιουργηθούν κέντρα αναπαραγωγής ζώων με έμφαση στη διατήρηση των ελληνικών φυλών. Να ανασυσταθεί το ζωϊκό κεφάλαιο και να γίνουν τοπικοί εμβολιασμοί όπου υπάρχει έξαρση».Την ανάγκη η ελληνική ναυτιλία να λειτουργήσει ως μοχλός για την ενίσχυση της παραγωγικής δραστηριότητας στο εσωτερικό της χώρας υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.«Η ελληνική ναυτιλία Πρέπει να γίνει μοχλός μεγαλύτερης παραγωγικής δραστηριότητας μέσα στην Ελλάδα. Με Ναυπηγεία. Με Ναυτιλιακό εξοπλισμό. Σύγχρονα Λιμάνια. Και Logistics.-Και τέλος, αλλάζουμε την πολιτική προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων.Τέλος στη Golden Visa ως εργαλείο οικιστικής κερδοσκοπίας.Τέλος στον αφελληνισμό της εθνικής περιουσίας. Δεν θα γίνουμε νοικάρηδες στον τόπο μας.Συνδέουμε τις άδειες διαμονής μόνο με πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις και όχι επενδύσεις σε real estate.Αυστηροποιούμε το πλαίσιο ελέγχου απόκτησης ακινήτων στην παραμεθόριο της χώρας.Ανάπτυξη δεν είναι για εμάς το ξεπούλημα της περιουσίας του ελληνικού λαού. Και ειδικά σε ευαίσθητες περιοχές της ακριτικής Ελλάδας .Η Ελλάδα δεν πωλείται».Τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Εθνικού Σχεδίου Υποδομών, με τον σιδηρόδρομο, τις μεταφορές, τα λιμάνια και τα logistics στον πυρήνα του παραγωγικού σχεδιασμού της χώρας, παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης«Ο σιδηρόδρομος γίνεται βασικός πυλώνας του παραγωγικού μας σχεδίου. Με ολοκληρωμένα συστήματα ασφάλειας. Με επαρκές και σωστά εκπαιδευμένο προσωπικό. Με συντήρηση και ουσιαστική εποπτεία.Με αξιόπιστη σύνδεση Αθήνας–Θεσσαλονίκης. Και με σύνδεση των λιμανιών, των βιομηχανικών περιοχών και των εμπορευματικών κέντρων.- ανάπτυξη χωρίς χωροταξικό σχέδιο δεν είναι ανάπτυξη. Είναι αυθαιρεσία. Και αυτό τελειώνει με την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.Ολοκληρώνουμε τον πολεοδομικό σχεδιασμό της χώρας.Με Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια για τον Τουρισμό, τη Βιομηχανία, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τον αγροτικό χώρο και τον πρωτογενή τομέα.Γιατί βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς σεβασμό στο περιβάλλον δεν υπάρχει.Ο αιγιαλός δεν είναι οικόπεδο.Η παραλία δεν είναι εμπόρευμα.Το φυσικό τοπίο δεν είναι αναλώσιμο.Συνδέουμε επιτέλους τον χωροταξικό σχεδιασμό με την κλιματική ασφάλεια.Κάθε μεγάλη επένδυση.Κάθε νέα χωροθέτηση.Κάθε κρίσιμο έργο υποδομής.Θα αξιολογείται ως προς τον κίνδυνο πλημμύρας, πυρκαγιάς, σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων.Γιατί, κυρίες και κύριοι, για το ΠΑΣΟΚ:Η παραγωγική ανασυγκρότηση χρειάζεται υποδομές.Η ισχυρή βιομηχανία προϋποθέτει δίκτυα.Η εξωστρέφεια της οικονομίας συνδέεται με σύγχρονα λιμάνια, σιδηρόδρομο και logistics.Η ανάπτυξη της περιφέρειας δεν νοείται χωρίς μεταφορές και ψηφιακή διασύνδεση».Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωση την σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους, ενώ παράλληλα πρότεινε την τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, ώστε οι αυξήσεις των ονομαστικών εισοδημάτων που προκύπτουν λόγω πληθωρισμού να μην οδηγούν σε έμμεση αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης.«Επαναφέρουμε σταδιακά τον 13ο μισθό στους δημοσίους υπαλλήλους.Θεσπίζουμε τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, προστατεύοντας τον μισθωτό από την κρυφή φορολόγηση του πληθωρισμού.Αποκαθιστούμε πλήρως τις συλλογικές διαπραγματεύσεις.Επαναφέρουμε την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και τον καθορισμό του κατώτατου μισθού από τους κοινωνικούς εταίρους.Επαναφέρουμε την καθολική ισχύ των κλαδικών συμβάσεων και τη μετενέργεια.Αποκαθιστούμε το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία για να δώσουμε εργαλεία διαπραγμάτευσης στους εργαζόμενους.Δίνουμε φορολογικά και ασφαλιστικά κίνητρα για επιχειρησιακές συμβάσεις με σαφή θεσμικά δικαιώματα.Ανοίγουμε τη συζήτηση για την επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο εργασιακό περιβάλλον, αξιοποιώντας την ευρωπαϊκή εμπειρία» είπε από το βήμα της ΔΕΘ.Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και την προστασία των δανειοληπτών παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της 90ής ΔΕΘ, θέτοντας στο επίκεντρο την πρώτη κατοικία, τους servicers και τα funds, αλλά και τη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Το σχέδιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων έως 120 δόσεις, προστασία της πρώτης κατοικίας και ειδική ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο.«Το σχέδιό μας είναι έτοιμο, σε κάθε λεπτομέρεια.Προστατεύουμε την πρώτη κατοικία με σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο στα πρότυπα του νόμου 3869/2010.Βάζουμε κανόνες και θέτουμε φραγμό στην ασυδοσία των funds και των servicers.Δίνουμε στον συνεργάσιμο δανειολήπτη προτεραιότητα για το δικό του δάνειο: δυνατότητα εξαγοράς, με σαφείς και δίκαιους όρους.Καθιστούμε υποχρεωτική τη συμμετοχή των πιστωτών στον εξωδικαστικό μηχανισμό.Θεσπίζουμε βιώσιμη ρύθμιση έως 120 δόσεις για οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία με κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων.Δίνουμε δίκαιη και βιώσιμη λύση στους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο.Προστατεύουμε την αναγκαία ρευστότητα των βιώσιμων μικρών επιχειρήσεων, βάζουμε κανόνες στις κατασχέσεις και καταργούμε καταχρηστικές τραπεζικές χρεώσεις».Ένα ολοκληρωμένο πακέτο παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, με βασικούς άξονες τη στέγαση, τη στήριξη των οικογενειών, τη μείωση του κόστους ανατροφής των παιδιών και την ενίσχυση της περιφέρειας, παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης.Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε τη θέσπιση «Δημογραφικού Αποτυπώματος», με το οποίο κάθε νομοσχέδιο και κάθε σημαντική απόφαση του κράτους θα αξιολογείται και ως προς τις επιπτώσεις που έχει στους νέους, στην οικογένεια και στην ελληνική περιφέρεια. Η δημογραφική αναγέννηση αποτελεί μία από τις βασικές εθνικές προτεραιότητες που έχει θέσει το ΠΑΣΟΚ.«Θεσμοθετούμε Δημογραφικό Αποτύπωμα.Κάθε νομοσχέδιο και κάθε σημαντική απόφαση του κράτους θα αξιολογείται και ως προς το πώς επηρεάζει τους νέους, την οικογένεια και την ελληνική περιφέρεια.Ξεκινάμε από τη στέγη.Το ΠΑΣΟΚ ανέδειξε το πρόβλημα και κατέθεσε ολοκληρωμένο σχέδιο.Αυξάνουμε την προσφορά προσιτής κατοικίας με το σχέδιο μας GenRent: 40.000 κοινωνικές κατοικίες από αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας και ανακαίνιση υφιστάμενων κτιρίων.Προτεραιότητα έχουν οι νέοι και οι οικονομικά ευάλωτοι, αλλά και οι εκπαιδευτικοί, οι γιατροί και άλλοι δημόσιοι λειτουργοί που δυσκολεύονται να βρουν σπίτι στα νησιά και στις περιοχές που καλούνται να υπηρετήσουν.Ανοίγουμε κλειστά σπίτια με ουσιαστικά φορολογικά κίνητρα για μακροχρόνια μίσθωση.Περιορίζουμε τις βραχυχρόνιες μισθώσεις όπου η πίεση έχει ξεπεράσει τα όρια και θεσπίζουμε πλαφόν στις ετήσιες αυξήσεις ενοικίων σε τεκμηριωμένες ζώνες στεγαστικής πίεσης.Μειώνουμε τα βάρη στις οικογένειες:Θεσπίζουμε καθολική, δωρεάν βρεφική και προσχολική αγωγή, με περισσότερους ολοήμερους βρεφονηπιακούς σταθμούς.Μηδενίζουμε τον ΦΠΑ στα βασικά βρεφικά είδη.Δίνουμε μηνιαία στήριξη 200 ευρώ για πιστοποιημένες δαπάνες κάθε παιδιού έως τριών ετών, με εισοδηματικά κριτήρια.Προσαρμόζουμε τη φορολογική κλίμακα των οικογενειών, ιδιαίτερα με δύο παιδιά, προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.Μειώνουμε κατά 75% τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ για τα πρώτα 100 τετραγωνικά στις πολύτεκνες οικογένειες.Εξισώνουμε σταδιακά δικαιώματα και παροχές τρίτεκνων και πολύτεκνων.Στηρίζουμε τα ζευγάρια που δυσκολεύονται να αποκτήσουν παιδί με δημόσιες δομές εξωσωματικής γονιμοποίησης και κάλυψη των απαραίτητων φαρμάκων.Δημιουργούμε Ειδικό Ταμείο για το Δημογραφικό, με έσοδα από τη φορολόγηση των υπερκερδών στα ολιγοπώλια.Με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ η νέα γενιά βρίσκει χώρο να ζήσει, να μεγαλώσει τα παιδιά της να ριζώσει στον τόπο της.Συνδέουμε το δημογραφικό με 12 Περιφερειακά Σχέδια Ανάπτυξης.Δίνουμε γενναία φορολογικά και κοινωνικά κίνητρα σε νέους και οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στην περιφέρεια.Κρατάμε ζωντανά τα χωριά μας δίνοντας ειδικά κίνητρα και απαλλαγές για να μείνουν ανοιχτά καφενεία και παντοπωλεία σε μικρούς απομακρυσμένους οικισμούς».Την αναγέννηση του ΕΣΥ, την αλλαγή του δημόσιου σχολείου και μια συνολική μεταρρύθμιση του κράτους και των θεσμών έθεσε στο επίκεντρο του προγράμματός του ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνδέει τις παρεμβάσεις αυτές με τον στόχο για ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος, ένα αποτελεσματικότερο Δημόσιο και ισχυρότερες δικλίδες διαφάνειας και λογοδοσίας. Η ομιλία του στη Θεσσαλονίκη αποτελεί την κεντρική παρουσίαση του προγράμματος του κόμματος.«Ξεκινάμε από την αναγέννηση του ΕΣΥ.Ανασυγκροτούμε την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και ενισχύουμε την πρόληψη με εθνικά προγράμματα δωρεάν προσυμπτωματικού ελέγχου για καρκίνο, καρδιαγγειακά και χρόνια νοσήματα.Σχεδιάζουμε σύγχρονο Υγειονομικό Χάρτη, με περισσότερη στήριξη εκεί όπου οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες.Στις ευάλωτες ομάδες, στα νησιά, στην ύπαιθρο και στις απομονωμένες περιοχές με χρήση της τηλεϊατρικής.Αναβαθμίζουμε τα νοσοκομεία με σύγχρονες υποδομές και αξιοκρατική επιλογή διοικήσεων.Κυρίως, επενδύουμε στους ανθρώπους του ΕΣΥ.Με μισθολογική αναβάθμιση για γιατρούς, νοσηλευτές και όλο το υγειονομικό προσωπικό.Ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος κρίνεται πρώτα απ’ όλα από το πώς αντιμετωπίζει τα Άτομα με Αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους.Εμείς τους εντάσσουμε οριζόντια σε όλες τις πολιτικές μας -στην εργασία, στην παιδεία, στην υγεία, στον πολιτισμό, στη στέγαση, στον αθλητισμό - και γι' αυτό:-Επαναφέρουμε τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των γονέων παιδιών με αναπηρία στα 55 έτη.Έτσι, διορθώνουμε μία από τις μεγαλύτερες κοινωνικές αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου, την οποία διατήρησε και ενίσχυσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.-Επαναφέρουμε την καταβολή της πλήρους εθνικής σύνταξης στους συνταξιούχους με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.-Θεσπίζουμε το Εθνικό Πρόγραμμα «Εγγύηση για την απασχόληση και τις δεξιότητες των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες και σπάνιες παθήσεις», προκειμένου να ενισχύσουμε τη συμμετοχή τους στην εργασία , την ανεξαρτησία τους και την ισότιμη συμμετοχή τους σε όλο το φάσμα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.Θεσπίζουμε Πραγματικά Ολοήμερο Δημόσιο Σχολείο: ενισχυτική διδασκαλία, σχολική σίτιση, μόνιμοι ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, ισχυρή ειδική αγωγή.Με ιδιαίτερη μέριμνα για νησιωτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές.Συνδέουμε το σχολείο με τον τόπο του. Με βιωματικές δραστηριότητες για τη γη, την καλλιέργεια, τη θάλασσα, το περιβάλλον, την άσκηση, τη διατροφή και την υγεία.Το Λύκειο ξαναγίνεται σχολείο.Θεσπίζουμε Νέο Λύκειο και Εθνικό Απολυτήριο, με νέο σύστημα πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση.Στηρίζουμε το δημόσιο Πανεπιστήμιο με περισσότερη χρηματοδότηση, αντικειμενική αξιολόγηση, νέα μέλη ΔΕΠ ισχυρή έρευνα, φοιτητική στέγη και μέριμνα.Η Νέα Δημοκρατία βάφτισε πανεπιστήμια υφιστάμενα κολλέγια για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένα συμφέροντα. Εμείς βάζουμε τέλος στην ασυδοσία.Μετά την αναθεώρηση του συντάγματος, φέρνουμε νέο νομοθετικό πλαίσιο με υψηλά πρότυπα λειτουργίας για πραγματικά μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου.Η έβδομη τομή αλλάζει τον τρόπο διακυβέρνησης και επαναφέρει μια ιστορική για εμάς λέξη: την αξιοκρατία.Το Εθνικό Σχέδιο Μεταρρύθμισης του Κράτους φέρει το όνομα του Αναστάση Πεπονή.Εγγυόμαστε νέο ΑΣΕΠ, με αξιοκρατία στις προσλήψεις, στις διοικήσεις όλων των φορέων και οργανισμών του δημοσίου και στις θέσεις ευθύνης όλης της διοικητικής ιεραρχίας.Ξαναδίνουμε κεντρικό ρόλο στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης γιατί ισχυρό κράτος σημαίνει καλά εκπαιδευμένα στελέχη, θεσμική μνήμη και επαγγελματική διοίκηση που δεν αλλάζει κάθε 4 χρόνια.Μειώνουμε το Υπουργικό Συμβούλιο, τις επικαλύψεις αρμοδιοτήτων και τους μετακλητούς.Θωρακίζουμε τη Διαύγεια και θεσπίζουμε νέο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων.Το νέο αυτό πλαίσιο προβλέπει τον προληπτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο πριν προχωρήσουν οι διαγωνισμοί για συμβάσεις μεγάλης οικονομικής αξίας. Ο έλεγχος θα αφορά τόσο τη νομιμότητα, όσο και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.Εντοπίζουμε έγκαιρα φωτογραφικούς όρους, υπερκοστολογήσεις, τεχνητές κατατμήσεις και απουσία πραγματικού ανταγωνισμού.Προστατεύουμε το δημόσιο χρήμα πριν γίνει η ζημιά.Για να μην έχουμε ποτέ ξανά προκλητικά φαινόμενα υπεροκοστολόγησης όπως τα «σπιτάκια ανακύκλωσης».Τα πληρώσαμε 300.000 ευρώ το ένα. Πέντε και έξι φορές περισσότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Βάζουμε τέλος στο πάρτι των απευθείας αναθέσεων. Θεσπίζουμε συγκεκριμένο πλαφόν επί των συνολικών πιστώσεων με εξαίρεση τους μικρούς δήμους.Από το 2020 έως τα μέσα του 2026, περίπου 20 δισ. ευρώ πέρασαν από απευθείας αναθέσεις και διαδικασίες διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης.Το μέγεθος φανερώνει και το περιθώριο εξοικονόμησης.Στον ΒΟΑΚ και στον δρόμο Καλαμάτα–Πύλος–Μεθώνη, οι αποζημιώσεις του Δημοσίου προς τις κατασκευαστικές ξεπερνούν συνολικά τα 200 εκατομμύρια ευρώ.Χρήματα του ελληνικού λαού.Η κυβέρνηση μοιράζει αποζημιώσεις και ύστερα ρωτά υποκριτικά «πού θα βρείτε τα λεφτά;».Απαντάμε: στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην παραγωγικότητα, στην εξωστρέφεια και στην καινοτομία. Στον περισσότερο πλούτο που θα δημιουργεί η χώρα. Στη διαφάνεια και στον ανταγωνισμό. Στο τέλος της σπατάλης και των πελατειακών εξυπηρετήσεων.Το νέο πρότυπο διακυβέρνησης που προωθούμε αποκαθιστά και την ανεξαρτησία των θεσμών με ισχυρά αντίβαρα.Στην αναθεωρητική Βουλή αλλάζουμε το άρθρο 86: αναθέτουμε την ποινική ευθύνη των υπουργών σε ειδικά δικαστικά όργανα, ανεξάρτητα από την έγκριση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.Τέρμα στην ατιμωρησία.Γιατί η εμπιστοσύνη χτίζεται όταν ο πολίτης βλέπει ότι οι κανόνες ισχύουν για όλους.Αυτή είναι η δημοκρατική κανονικότητα που αξίζει στη χώρα μας.Αλλάζουμε επίσης την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, αποκόπτοντας την εξάρτησή της από την εκτελεστική εξουσία.Θεσπίζουμε μικτή επιτροπή με συμμετοχή βουλευτών όλων των κομμάτων, δικαστών και εκπροσώπων της νομικής κοινότητας.Καθιερώνουμε τετραετές ασυμβίβαστο μετά την αφυπηρέτηση δικαστικών λειτουργών, πριν αναλάβουν κυβερνητικές ή άλλες κρίσιμες δημόσιες θέσεις.Κατοχυρώνουμε συνταγματικά την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, με αρμοδιότητα και τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων, των εκλογικών δαπανών και των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων.Προχωράμε σε ουσιαστική αποκέντρωση: διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια της Αυτοδιοίκησης με σαφείς αρμοδιότητες.Καμία νέα αρμοδιότητα δεν μεταφέρεται στην αυτοδιοίκηση χωρίς τους αντίστοιχους πόρους και το απαραίτητο προσωπικό.Καταργούμε τον νέο εκλογικό νόμο για την Αυτοδιοίκηση και διαμορφώνουμε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο μετά από ουσιαστικό διάλογο με τους αυτοδιοικητικούς και τις τοπικές κοινωνίες.Αυτές είναι οι άμεσες τομές στους πρώτους έξι μήνες διακυβέρνησης. Αυτές οι τομές εξασφαλίζουν μία νέα πορεία για τη χώρα. Έτσι δημιουργούμε μια χώρα που μας χωρά όλους».Την ανάγκη για μια ισχυρότερη Ελλάδα με ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων, αλλά και για μια νέα εθνική στρατηγική στις σχέσεις με την Τουρκία, με «νέο Ελσίνκι», ανέδειξε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της 90ής ΔΕΘ.Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, στο πλαίσιο της παρουσίασης του κυβερνητικού προγράμματος του κόμματος, υποστήριξε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να περιορίζεται στην παρακολούθηση των ευρωπαϊκών εξελίξεων, αλλά πρέπει να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωσή τους.«Με εθνικό στόχο: Να οικοδομήσουμε μια πιο ισχυρή Ελλάδα.Σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, η ισχύς μιας χώρας κρίνεται και από τη δυνατότητά της να επηρεάζει τις εξελίξεις πέρα από τα σύνορά της. Η Ελλάδα που θέλουμε δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά συμμετέχει στη διαμόρφωσή τους. Πρώτα απ’ όλα, στην Ευρώπη. Γιατί εκεί κρίνεται ένα μεγάλο μέρος του κοινού μας μέλλοντος.Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική επιλογή. Ή θα κάνει το μεγάλο άλμα προς μια βαθύτερη πολιτική, οικονομική και αμυντική ενοποίηση ή θα παραμείνει θεατής στον παγκόσμιο ανταγωνισμό των υπερδυνάμεων. Σε έναν κόσμο γεωπολιτικών εντάσεων, εμπορικών συγκρούσεων, τεχνολογικού ανταγωνισμού και αμφισβήτησης της ίδιας της πολυμερούς τάξης, η απάντηση δεν μπορεί να είναι λιγότερη Ευρώπη.Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη. Ισχυρότερη, πιο αυτόνομη, πιο δημοκρατική και ικανή να υπερασπιστεί τα συμφέροντα και τις αξίες της.Και ακριβώς γι’ αυτό η άνοδος της ακροδεξιάς και του εθνικισμού αποτελεί υπαρξιακή απειλή για το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Γιατί οι δυνάμεις που επενδύουν στον φόβο και στην εθνική περιχαράκωση δεν προστατεύουν τα έθνη• αλλά αποδυναμώνουν την Ευρώπη. Και μαζί με αυτή και τα ίδια. Την κάνουν πιο κατακερματισμένη, πιο ευάλωτη και λιγότερο ικανή να υπερασπιστεί τη θέση της στον κόσμο.Γι’ αυτό πιστεύω βαθιά, ότι η νέα πορεία της χώρας δεν σταματά στα σύνορά μας.Η Ελλάδα, ενόψει και της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλει να συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας νέας κοινής οικονομικής απάντησης στις προκλήσεις των καιρών.Κεντρικός μας στόχος είναι η δημιουργία ενός νέου, μόνιμου ευρωπαϊκού μηχανισμού επενδύσεων και σύγκλισης, πάνω στην εμπειρία του Ταμείου Ανάκαμψης.Γιατί δεν μπορεί η Ευρώπη να ζητά -για παράδειγμα- κοινή βιομηχανική πολιτική, όταν η δυνατότητα κρατικών ενισχύσεων εξαρτάται από το δημοσιονομικό μέγεθος κάθε χώρας. Με αποτέλεσμα τα μεγάλα κράτη να αποκτούν ισχυρό πλεονέκτημα εις βάρος των μικρότερων.Οι κοινές προκλήσεις απαιτούν και κοινή χρηματοδότηση.Για το λόγο αυτό στεκόμαστε απέναντι στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μειώνει τη χρηματοδότηση της Πολιτικής Συνοχής και μετατρέπει τις περιφέρειες σε επαίτες της κυβέρνησηςΣε κάθε ευρωπαϊκή διαπραγμάτευση θα θέτουμε σταθερά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χώρας μας.Γιατί η Ελλάδα με έντονη νησιωτικότητα και ορεινότητα, έχει υψηλότερο κόστος στις υποδομές τηςΓιατί η Ελλάδα όντας στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχοντας απέναντι της την Τουρκία με τις γνωστές αναθεωρητικές διεκδικήσεις έχει μεγαλύτερο κόστος για την ασφάλεια και την άμυνα της.Γι’ αυτό η Ελλάδα δεν μπορεί να αρκείται στο να προσαρμόζεται στις ευρωπαϊκές αποφάσεις.Πρέπει να συμβάλλει στη διαμόρφωσή τους και να διεκδικεί το εθνικό όφελος.Και αυτή η ευρωπαϊκή παρουσία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία όταν μιλάμε για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.Γιατί η Ευρώπη και το ευρώ δεν ήταν μια οικονομική επιλογή αλλά πάνω από όλα μια γεωπολιτυική επιλογή, μια επιλογή ισχύος, αλληλεγγύης και αποτροπής» ανάφερε για την πορεία της χώρας στην Ευρώπη.Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε στη συνέχεια την πρόταση του κόμματός του για μια νέα εθνική στρατηγική στις ευρωτουρκικές σχέσεις, την οποία χαρακτήρισε «νέο Ελσίνκι».«Για χρόνια η κυβέρνηση μάς μιλούσε για "ήρεμα νερά" με την Τουρκία.Είναι "ήρεμα νερά", κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, η θεωρία της "Γαλάζιας Πατρίδας" και η διακηρυγμένη πρόθεση της Τουρκίας να την νομοθετήσει;Είναι "ήρεμα νερά", κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, η επιμονή στη διχοτόμηση της Κύπρου και οι μονομερείς ενέργειες στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο;Αφού εσείς οι ίδιοι χαρακτηρίσατε παράνομη την πρόσφατη τουρκική ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων, το ερώτημα είναι απλό:γιατί ο πρωθυπουργός δεν απαίτησε από το Συμβούλιο αυστηρές κυρώσεις για την Τουρκία;Εμείς υποστηρίζουμε ότι χρειάζεται μια νέα εθνική στρατηγική στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Ένα νέο Ελσίνκι.Με απόλυτη σύνδεση της αναβάθμισης της τελωνειακής ένωσης με τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου.Και καθαρή κόκκινη γραμμή:Θέλουμε σχέσεις καλής γειτονίας.Αλλά καλή γειτονία χωρίς σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, στο δίκαιο της θάλασσας και στα κυριαρχικά μας δικαιώματα δεν υπάρχει».Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε για την επανασύσταση του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού με έδρα τη Θεσσαλονίκη, με στόχο την ενίσχυση των δεσμών της Ελλάδας με τον Οικουμενικό Ελληνισμό και τη στήριξη της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού σε όλο τον κόσμο.«Οι πολίτες είναι βαθιά απογοητευμένοι. Η κρίση εμπιστοσύνης προς το πολιτικό σύστημα κλιμακώνεται γιατί έχουν συνηθίσει να ακούν μεγάλα λόγια και να βλέπουν λίγες πράξεις.Όμως το μήνυμα μου είναι ότι δεν είμαστε όλοι το ίδιο, εμείς μπορούμε να κάνουμε το όραμα μας πράξη γιατί όχι μόνο έχουμε σχέδιο αλλά έχουμε σχέδιο χωρίς εξαρτήσεις.Έχουμε αξιοπιστία και βαθιά δημοκρατική αντίληψη για τον τρόπο άσκησης της εξουσίας. Γι’ αυτό η πολιτική αυτονομία δεν είναι ούτε κομματική εμμονή ούτε σύνθημα. Είναι όρος δημοκρατίας. Είναι προϋπόθεση πραγματικής αλλαγής.Γιατί πώς θα συγκρουστείς με τα καρτέλ, αν εξαρτάσαι από ισχυρά οικονομικά συμφέροντα; Πώς θα χτυπήσεις το πελατειακό κράτος, αν πάνω σε αυτό έχεις στηρίξει την πολιτική σου δύναμη;Πώς θα υπερασπιστείς το δημόσιο συμφέρον, αν χρωστάς γραμμάτια σε ιδιωτικά κέντρα εξουσίας; Δεν γίνεται.Γι’ αυτό εμείς έχουμε επιλέξει πλευρά. Την πλευρά του εργαζόμενου. Του συνταξιούχου. Του νέου ανθρώπου που θέλει να δημιουργήσει στον τόπο του. Της οικογένειας που παλεύει να τα βγάλει πέρα. Του επαγγελματία και του μικρομεσαίου επιχειρηματία που ζητά κανόνες και ίσες ευκαιρίες. Αυτοί είναι η δύναμή μας. Σε αυτούς λογοδοτούμε. Και μόνο σε αυτούς. Και αυτή η επιλογή έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία σήμερα. Σε έναν κόσμο όπου οι ανισότητες διευρύνονται. Όπου η τεχνολογία αλλάζει ριζικά την οικονομία και την εργασία. Όπου οι γεωπολιτικές εντάσεις οξύνονται. Όπου ο εθνικισμός και η ακροδεξιά κερδίζουν ξανά έδαφος.Η απάντηση δεν μπορεί να είναι ούτε μια ανεξέλεγκτη αγορά που αφήνει ανθρώπους πίσω ούτε ο αυταρχισμός που περιορίζει δικαιώματα και δημοκρατία.Η δική μας απάντηση είναι μια πολιτική που εμπνέεται από πανανθρώπινες αρχές και αξίες που ενώνουν την κοινωνία.Μια πολιτική που ενώνει την ανταγωνιστικότητα με την κοινωνική συνοχή. Την τεχνολογική πρόοδο με την προστασία της εργασίας.Την ασφάλεια με τη δημοκρατία. Μια πολιτική που κάνει ξανά την πρόοδο υπόθεση όλων.Ξέρουμε ότι αυτή η αλλαγή απαιτεί καθημερινό και επίπονο αγώνα. Θα υπάρξουν αντιστάσεις. Θα θιγούν συμφέροντα. Θα υπάρξει πολιτικό κόστος. Δεν μας φοβίζουν.Γιατί αν ο ελληνικός λαός μάς εμπιστευθεί, αυτή την εμπιστοσύνη θα την τιμήσουμε μέχρι τέλους. Θα τη μετατρέψουμε σε έργο. Σε μια καλύτερη ζωή για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα.Τώρα είναι η ώρα. Η ώρα να ανοίξουμε μαζί έναν νέο κύκλο δημιουργίας και προοπτικής».