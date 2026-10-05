Δένδιας: Αναγκαία η δημιουργία κοινής ευρωπαϊκής αμυντικής ασπίδας προστασίας, στα πρότυπα της «Ασπίδας του Αχιλλέα»
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Νίκος Δένδιας Υπουργείο Άμυνας Υπουργός

Δένδιας: Αναγκαία η δημιουργία κοινής ευρωπαϊκής αμυντικής ασπίδας προστασίας, στα πρότυπα της «Ασπίδας του Αχιλλέα»

Η Ελλάδα συμβάλλει στη διαμόρφωση ισχυρότερου πλαισίου περιφερειακής ασφάλειας, με σημείο αναφοράς το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, δήλωσε από τη Σύνοδο της Πρωτοβουλίας Αδριατικής και Ιονίου

Δένδιας: Αναγκαία η δημιουργία κοινής ευρωπαϊκής αμυντικής ασπίδας προστασίας, στα πρότυπα της «Ασπίδας του Αχιλλέα»
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Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας, συμμετείχε σήμερα στη Σύνοδο της Πρωτοβουλίας Αδριατικής και Ιονίου (ADRION Ιnitiative), σε επίπεδο Υπουργών 'Αμυνας.

Η Σύνοδος, όπως ανακοινώθηκε από το ΥΠΕΘΑ, πραγματοποιήθηκε στο ελλιμενισμένο στη Βενετία ιστορικό πλοίο του ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού Amerigo Vespucci.

Στη Σύνοδο συμμετείχαν, επίσης, οι Υπουργοί 'Αμυνας των κρατών που συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία.


Συγκεκριμένα συμμετείχαν οι Υπουργοί 'Αμυνας της Ιταλίας - η οποία φιλοξένησε τη συνάντηση - Guido Crosetto, της Αλβανίας Ermal Nufi, της Κροατίας Ivan Anusic, του Μαυροβουνίου Dragan Krapovic και της Σλοβενίας Valentin Hajdinjak.

Αντικείμενο της Συνόδου, όπως αναφέρεται, ήταν η συνεργασία των χωρών της Αδριατικής και του Ιονίου, με στόχο την ενδυνάμωση της ασφάλειας, της σταθερότητας και της επιχειρησιακής συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της Μεσογείου.

Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν οι σύγχρονες προκλήσεις ασφάλειας και η ανάγκη για μία ισχυρή συλλογική ευρωπαϊκή αμυντική προσέγγιση για την αντιμετώπισή τους.

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Ο κ. Δένδιας επισήμανε από την πλευρά του την ανάγκη δημιουργίας κοινής ευρωπαϊκής αμυντικής ασπίδας προστασίας, στα πρότυπα της «Ασπίδας του Αχιλλέα», την οποία η Ελλάδα ήδη σχεδιάζει με βάση το χρονοδιάγραμμα της μεταρρύθμισης «Ατζέντα 2030».

«Στόχος της χώρας μας είναι να συμβάλλει, με συνέπεια, στρατηγική αντίληψη και ενεργό παρουσία, στη διαμόρφωση ενός ισχυρότερου πλαισίου περιφερειακής ασφάλειας, με σταθερό σημείο αναφοράς το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας», τόνισε ο κ. Δένδιας.


Σε διμερές επίπεδο, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας συζήτησε με τον Ιταλό ομόλογό του τη δυνατότητα παραχώρησης στην Ελλάδα δύο μεταχειρισμένων ιταλικών ναρκοθηρευτικών.

Στο πλαίσιο της Συνόδου ADRION, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας συναντήθηκε επίσης με τον Υπουργό 'Αμυνας της Σλοβενίας V. Hajdinjak, με τον οποίο συζήτησε για την ενίσχυση των διμερών αμυντικών σχέσεων.

Κατά τη συνάντηση, ο Σλοβένος Υπουργός 'Αμυνας προσκάλεσε τον Έλληνα Υπουργό στην Υπουργική Σύνοδο SEDM (South-Eastern Europe Defence Ministerial) που θα διεξαχθεί στη Σλοβενία και της οποίας η Ελλάδα ασκεί την Προεδρία.

Με τη σειρά του ο κ. Δένδιας προσκάλεσε τον Σλοβένο ομόλογό του να επισκεφτεί την Ελλάδα.
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