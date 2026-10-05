Δένδιας: Αναγκαία η δημιουργία κοινής ευρωπαϊκής αμυντικής ασπίδας προστασίας, στα πρότυπα της «Ασπίδας του Αχιλλέα»

Συναντήθηκα σήμερα, στα πλαίσια της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας της Πρωτοβουλίας Αδριατικής και Ιονίου (#ADRION), με τον Υπουργό Άμυνας της Σλοβενίας, κ. Valentin Hajdinjak, με τον οποίο συζητήσαμε για την ενίσχυση των αμυντικών σχέσεων των χωρών μας. Ο Σλοβένος ομόλογός μου με προσκάλεσε στην Υπουργική Σύνοδο #SEDM - της οποίας η Ελλάδα ασκεί την Προεδρία - που θα διεξαχθεί στη Σλοβενία. Με τη σειρά μου προσκάλεσα τον Σλοβένο ομόλογό μου να επισκεφτεί την Ελλάδα. #Ελλάδα #Σλοβενία

Συμμετείχα σήμερα στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Πρωτοβουλίας Αδριατικής και Ιονίου (ADRION) στη Βενετία, με οικοδεσπότη τον Ιταλό ομόλογό μου @GuidoCrosetto. Σε διμερές επίπεδο συζήτησα με τον Ιταλό ομόλογό μου τη δυνατότητα παραχώρησης στην Ελλάδα δύο μεταχειρισμένων ιταλικών ναρκοθηρευτικών. Ως προς την υπουργική συνάντηση η Ελλάδα ενισχύει τη συνεργασία με τις χώρες της Αδριατικής και του Ιονίου, με στόχο την ενδυνάμωση της ασφάλειας, της σταθερότητας και της επιχειρησιακής συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή συμπεριλαμβανομένης και της Μεσογείου. Μεταξύ άλλων, συζητήσαμε για τις σύγχρονες προκλήσεις ασφάλειας και την ανάγκη για μία ισχυρή συλλογική ευρωπαϊκή αμυντική προσέγγιση για την αντιμετώπισή τους. Τονίσαμε την ανάγκη δημιουργίας κοινής ευρωπαϊκης αμυντικής ασπίδας προστασίας στα πρότυπα της «Ασπίδας του Αχιλλέα», όπου η Ελλάδα ήδη σχεδιάζει με βάση το χρονοδιάγραμμα της Ατζέντας 2030. Με συνέπεια, στρατηγική αντίληψη και ενεργό παρουσία, η χώρα μας συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός ισχυρότερου πλαισίου περιφερειακής ασφάλειας, με σταθερό σημείο αναφοράς το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. #ADRION #Βενετία