Ο Κακλαμάνης έδωσε πρώτες βοήθειες σε πολίτη που ένιωσε αδιαθεσία στην εκδήλωση της ΝΔ, δείτε βίντεο
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Νέα Δημοκρατία Γενέθλια Νικήτας Κακλαμάνης

Ο Κακλαμάνης έδωσε πρώτες βοήθειες σε πολίτη που ένιωσε αδιαθεσία στην εκδήλωση της ΝΔ, δείτε βίντεο

Ο Πρόεδρος της Βουλής έσπευσε να βοηθήσει και πρόσφερε και ο ίδιος πρώτες βοήθειες

Ο Κακλαμάνης έδωσε πρώτες βοήθειες σε πολίτη που ένιωσε αδιαθεσία στην εκδήλωση της ΝΔ, δείτε βίντεο
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Ένα απρόοπτο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία πραγματοποιείται στο παλιό αμαξοστάσιο της ΟΣΥ.

Ένας από τους παρευρισκόμενους ένιωσε αδιαθεσία με αποτέλεσμα να χρειαστεί βοήθεια. Εκείνη την ώρα από το σημείο περνούσε ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος έσπευσε να βοηθήσει και πρόσφερε και ο ίδιος πρώτες βοήθειες στον άνθρωπο που αισθάνθηκε αδιαθεσία.

5 ΣΧΟΛΙΑ
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