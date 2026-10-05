Ο Κακλαμάνης έδωσε πρώτες βοήθειες σε πολίτη που ένιωσε αδιαθεσία στην εκδήλωση της ΝΔ, δείτε βίντεο
Ο Κακλαμάνης έδωσε πρώτες βοήθειες σε πολίτη που ένιωσε αδιαθεσία στην εκδήλωση της ΝΔ, δείτε βίντεο
Ο Πρόεδρος της Βουλής έσπευσε να βοηθήσει και πρόσφερε και ο ίδιος πρώτες βοήθειες
Ένα απρόοπτο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία πραγματοποιείται στο παλιό αμαξοστάσιο της ΟΣΥ.
Ένας από τους παρευρισκόμενους ένιωσε αδιαθεσία με αποτέλεσμα να χρειαστεί βοήθεια. Εκείνη την ώρα από το σημείο περνούσε ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος έσπευσε να βοηθήσει και πρόσφερε και ο ίδιος πρώτες βοήθειες στον άνθρωπο που αισθάνθηκε αδιαθεσία.
Ένας από τους παρευρισκόμενους ένιωσε αδιαθεσία με αποτέλεσμα να χρειαστεί βοήθεια. Εκείνη την ώρα από το σημείο περνούσε ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος έσπευσε να βοηθήσει και πρόσφερε και ο ίδιος πρώτες βοήθειες στον άνθρωπο που αισθάνθηκε αδιαθεσία.
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