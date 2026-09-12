13ος μισθός, 13η σύνταξη και τετραήμερη εργασία: Τι θα παρουσιάσει σήμερα ο Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ

Το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει σχέδιο με 7 νομοσχέδια - Μείωση ΦΠΑ και ρεύματος, νέο ΕΚΑΣ, κατάργηση τεκμαρτής φορολόγησης και αλλαγές σε Golden Visa και πρώτη κατοικία

ΔΕΘ.



Στην αρχή της ομιλίας θα ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση με την κατηγορία περί διεύρυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων, θα περιγράψει το «αντίδοτο» του ΠΑΣΟΚ και θα αναφερθεί στα επτά πρώτα νομοσχέδια που θα έχει έτοιμα το ΠΑΣΟΚ για να καταθέσει στη βουλή το πρώτο εξάμηνο της κυβερνητικής θητείας που διεκδικεί. Τα 7 πρώτα νομοσχέδια που κατά τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ θα αλλάξουν δραστικά την πορεία της χώρας και των πολιτών είναι:







● Για την εργασία και τους μισθούς.



● Για την παραγωγή και τις επενδύσεις.







● Για τη στέγη, την οικογένεια και το δημογραφικό.



● Για την αναγέννηση της δημόσιας Υγείας και Παιδείας.



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«Η δική μας πρόταση δεν περιορίζεται στη δικαιότερη διανομή του πλούτου. Έχει στόχο να αυξήσει και τον πλούτο που δημιουργεί η χώρα. Με περισσότερη παραγωγή. Με περισσότερες εξαγωγές. Με περισσότερες καλές και σταθερές θέσεις εργασίας», θα υποστηρίξει ο κ. Ανδρουλάκης και θα προσθέσει:



«Η χώρα δεν χρειάζεται άλλα αποτυχημένα συστήματα εξουσίας που επιστρέφουν κάθε φορά ζητώντας μια δεύτερη και μια τρίτη ευκαιρία. Χρειάζεται να ανοίξουμε όλοι μαζί έναν νέο κύκλο δημιουργίας και προοπτικής για τον ελληνικό λαό. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Και θα ξεκινήσουμε από την πρώτη ημέρα. Για να υπηρετήσουμε την Ελλάδα του μέλλοντος. Μια Ελλάδα πιο ανθεκτική. Πιο δίκαιη. Πιο ασφαλή. Πιο ισχυρή».



Σύμφωνα με πληροφορίες οι προτάσεις που θα περιγράψει έχουν ως εξής:



Το προγραμματικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για τη διακυβέρνηση της χώρας θα παρουσιάσει σήμερα το βράδυ ο Νίκος Ανδρουλάκης με την ομιλία του στηΣτην αρχή της ομιλίας θα ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση με την κατηγορία περί διεύρυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων, θα περιγράψει το «αντίδοτο» του ΠΑΣΟΚ και θα αναφερθεί στα επτά πρώτα νομοσχέδια που θα έχει έτοιμα το ΠΑΣΟΚ για να καταθέσει στη βουλή το πρώτο εξάμηνο της κυβερνητικής θητείας που διεκδικεί. Τα 7 πρώτα νομοσχέδια που κατά τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ θα αλλάξουν δραστικά την πορεία της χώρας και των πολιτών είναι:● Για την ακρίβεια και τους κανόνες στην αγορά.● Για την εργασία και τους μισθούς.● Για την παραγωγή και τις επενδύσεις.● Για το ιδιωτικό χρέος.● Για τη στέγη, την οικογένεια και το δημογραφικό.● Για την αναγέννηση της δημόσιας Υγείας και Παιδείας.● Και για ένα κράτος αξιοκρατίας και λογοδοσίας.«Η δική μας πρόταση δεν περιορίζεται στη δικαιότερη διανομή του πλούτου. Έχει στόχο να αυξήσει και τον πλούτο που δημιουργεί η χώρα. Με περισσότερη παραγωγή. Με περισσότερες εξαγωγές. Με περισσότερες καλές και σταθερές θέσεις εργασίας», θα υποστηρίξει ο κ. Ανδρουλάκης και θα προσθέσει:«Η χώρα δεν χρειάζεται άλλα αποτυχημένα συστήματα εξουσίας που επιστρέφουν κάθε φορά ζητώντας μια δεύτερη και μια τρίτη ευκαιρία. Χρειάζεται να ανοίξουμε όλοι μαζί έναν νέο κύκλο δημιουργίας και προοπτικής για τον ελληνικό λαό. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Και θα ξεκινήσουμε από την πρώτη ημέρα. Για να υπηρετήσουμε την Ελλάδα του μέλλοντος. Μια Ελλάδα πιο ανθεκτική. Πιο δίκαιη. Πιο ασφαλή. Πιο ισχυρή».Σύμφωνα με πληροφορίες οι προτάσεις που θα περιγράψει έχουν ως εξής:

Ακρίβεια:



-Ενισχύουμε τους ελέγχους στις ενδοομιλικές τιμολογήσεις των πολυεθνικών και επιβάλλουμε ουσιαστικές κυρώσεις όπου διαπιστώνονται καταχρηστικές πρακτικές. Και όπου υπάρχουν υπερκέρδη σε ολιγοπωλιακές αγορές θα ενεργοποιείται μηχανισμός έκτακτης φορολόγησης, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή εργαλειοθήκη και μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση των αρμόδιων ανεξάρτητων αρχών.



-Δημιουργούμε ξανά Μονάδα Χαρτογράφησης της Αγοράς, αξιοποιώντας το Παρατηρητήριο Τιμών και όλα τα διαθέσιμα ψηφιακά δεδομένα.



-Για τη στήριξη του εισοδήματος, έχουμε δεσμευτεί για τη σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού στους δημόσιους υπαλλήλους.



Παράλληλα, θεσπίζουμε την τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, ώστε ο πληθωρισμός να μη μετατρέπεται σε κρυφή φορολογική επιβάρυνση. Προχωράμε επίσης σε στοχευμένη, προσωρινή μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά.



Ενεργειακό κόστος:



Η συνολική τιμή της κιλοβατώρας για τα νοικοκυριά να μειωθεί κατά 20% το 2027 και κατά 30% έως το τέλος της τετραετίας. Και για την παραγωγή, εγγυόμαστε ανώτατη τιμή στο αγροτικό ρεύμα και μόνιμο πλαίσιο σταθερού ενεργειακού κόστους για τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις.



Νέο κοινωνικό συμβόλαιο για την εργασία, τους μισθούς και τις συντάξεις.



-Επαναφέρουμε την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και τον καθορισμό του κατώτατου μισθού μέσα από πραγματικές συλλογικές διαπραγματεύσεις των κοινωνικών εταίρων.



Επαναφέρουμε την καθολική ισχύ των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων και τη μετενέργεια.



Πιλοτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας με πλήρεις αποδοχές, αρχικά στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις και σε θέσεις έντασης γνώσης, με βάση τις ευρωπαϊκές καλές πρακτικές.



Επαναφέρουμε σταδιακά τη 13η σύνταξη, με κοστολογημένο σχέδιο εφαρμογής. Θεσπίζουμε ένα νέο ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Και βάζουμε τέλος στις χρόνιες αδικίες και τις καθυστερήσεις του ασφαλιστικού συστήματος όπως περιγράφηκαν αναλυτικά στην ειδική μας εκδήλωση και έχουμε ανακοινώσει (πχ Αναμόρφωση εισφοράς αλληλεγγύης με μείωση 20% , ξεπάγωμα επικουρικών, αύξηση στα ποσοστά αναπλήρωσης, θέσπιση αναλογικής σύνταξης κλπ)



Ανάπτυξη-επενδύσεις:



-Νέος Αναπτυξιακός Νόμος και μία καθαρή προτεραιότητα: Παράγουμε στην Ελλάδα. Δημιουργούμε Εθνική Προστιθέμενη Αξία.



-Δημιουργούμε έναν ισχυρό Όμιλο Αναπτυξιακής Τράπεζας, με δύο διακριτούς αλλά συμπληρωματικούς πυλώνες:



⮚ την αναβαθμισμένη Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα



⮚ και ένα πραγματικό Ταμείο Εθνικού Πλούτου.



Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα παύει να λειτουργεί απλώς ως ενδιάμεσος διαχειριστής ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Γίνεται μόνιμος βραχίονας της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας. Παράλληλα, μετασχηματίζουμε το Υπερταμείο σε πραγματικό Ταμείο Εθνικού Πλούτου. Όχι με μια ακόμη επικοινωνιακή μετονομασία όπως έκανε η κυβέρνηση. Αλλά με πραγματική αλλαγή αποστολής. Από μηχανισμό που δημιουργήθηκε στη λογική της επιτήρησης και της δέσμευσης της δημόσιας περιουσίας, σε εργαλείο εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής.



-Αλλάζουμε άρδην τα φορολογικά κίνητρα για παραγωγικές επενδύσεις*. Καθιερώνουμε επιταχυνόμενες αποσβέσεις για την επιχείρηση που επενδύει σε εξοπλισμό, στις νέες τεχνολογίες και αυξάνει την παραγωγική της δυναμικότητα



-Αλλάζουμε την πολιτική προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων. Τέλος στη Golden Visa ως εργαλείο οικιστικής κερδοσκοπίας. Τέλος στον αφελληνισμό της εθνικής περιουσίας. Γι’ αυτό συνδέουμε πλέον τις άδειες διαμονής μόνο με πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις και όχι επενδύσεις σε real estate.



Ελεύθεροι Επαγγελματίες:



Καταργούμε το τέλος επιτηδεύματος.



Μειώνουμε σταδιακά την προκαταβολή φόρου και το μη μισθολογικό κόστος.



Καταργούμε την τεκμαρτή φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών και επιστρέφουμε στη φορολόγηση με βάση τα πραγματικά εισοδήματα.



Αυξάνουμε το όριο απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους.



Και θεσπίζουμε ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό, ώστε να προστατεύεται η αναγκαία ρευστότητα για τη λειτουργία κάθε βιώσιμης επιχείρησης.



Δημογραφικό



-δημιουργούμε ένα *Ειδικό Ταμείο για το Δημογραφικό, που θα χρηματοδοτείται από τη φορολόγηση των υπερκερδών στα ολιγοπώλια*.



-πρόγραμμα GenRent



-καθολική και δωρεάν βρεφική και προσχολική αγωγή.



-Δημιουργούμε περισσότερους ολοήμερους βρεφονηπιακούς σταθμούς.



-Μηδενίζουμε τον ΦΠΑ στα βασικά βρεφικά είδη.



-Και θεσπίζουμε μηνιαία στήριξη 200 ευρώ για πιστοποιημένες δαπάνες κάθε παιδιού έως την ηλικία των τριών ετών, με εισοδηματικά κριτήρια.



-Προσαρμόζουμε τη φορολογική κλίμακα για τις οικογένειες, ιδιαίτερα για εκείνες με δύο παιδιά, ώστε η φορολογική μεταχείριση να συγκλίνει περισσότερο με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.



-Μειώνουμε κατά 75% τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ για τα πρώτα 100 τετραγωνικά μέτρα στις πολύτεκνες οικογένειες.



Iδιωτικό χρέος



Το ανακοινωμένο σχέδιο με αιχμή:



● προστασία της πρώτης κατοικίας με ένα σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο.



● κανόνες για την πραγματική προστασία του οφειλέτη απέναντι στα funds και τους servicers.



● δίνει στον δανειολήπτη δικαίωμα προτεραιότητας για το ίδιο του το δάνειο. Πριν πουληθεί σε fund, ο οφειλέτης θα έχει τη δυνατότητα να το εξαγοράσει με σαφείς και δίκαιους όρους.



● βιώσιμη ρύθμιση έως 120 δόσεων για οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία.



Και μαζί με αυτά: «προστατεύουμε την αναγκαία ρευστότητα των βιώσιμων μικρών επιχειρήσεων, βάζουμε κανόνες στις κατασχέσεις και καταργούμε καταχρηστικές τραπεζικές χρεώσεις που επιβαρύνουν καθημερινά τον πολίτη».



Μεταρρύθμιση στο κράτος



-Θωρακίζουμε μια από τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις του ΠΑΣΟΚ, τη Διαύγεια, και θεσπίζουμε νέο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων. Με προληπτικό ψηφιακό έλεγχο από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και το Ελεγκτικό Συνέδριο πριν προχωρήσουν οι μεγάλοι διαγωνισμοί*. Έτσι θα εντοπίζονται πριν επέλθει η ζημιά στο δημόσιο συμφέρον: Οι φωτογραφικοί όροι, οι υπερκοστολογήσεις, οι τεχνητές κατατμήσεις, οι διαγωνισμοί χωρίς πραγματικό ανταγωνισμό.



Και βάζουμε τέλος στο πάρτι των απευθείας αναθέσεων. Θεσπίζουμε πλαφόν 5% επί του συνόλου των πιστώσεων κάθε αναθέτουσας αρχής, με εξαίρεση του μικρούς δήμους*.



-Στην αναθεωρητική Βουλή δεσμευόμαστε να αλλάξουμε το καθεστώς του άρθρου 86 του Συντάγματος, ώστε η ποινική ευθύνη των υπουργών να μην εξαρτάται από την έγκριση της εκάστοτε κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, αλλά να ανατίθεται σε ειδικά δικαστικά όργανα.

Φώφη Γιωτάκη 12.09.2026, 10:17