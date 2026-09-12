Χατζηβασιλείου: «Το Καστελλόριζο είναι η καρδιά της Ελλάδας, υψηλού συμβολισμού η επίσκεψη Μητσοτάκη
Χατζηβασιλείου: «Το Καστελλόριζο είναι η καρδιά της Ελλάδας, υψηλού συμβολισμού η επίσκεψη Μητσοτάκη
Ο υφυπουργός Εξωτερικών απάντησε στις τουρκικές προκλήσεις, τόνισε ότι «δεν θα ρωτήσουμε κανέναν για να πάμε οπουδήποτε στη χώρα» και έκανε λόγο για εξωτερική πολιτική με «μετρήσιμο αποτέλεσμα»
«Το Καστελλόριζο δεν κείται μακράν. Βρίσκεται εντός της ελληνικής επικράτειας και είναι η καρδιά της Ελλάδας», τόνισε μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί του Σαββάτου, με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο ακριτικό νησί.
Ο κ. Χατζηβασιλείου, ερωτώμενος για τις τουρκικές προκλήσεις, χαρακτήρισε την επίσκεψη «υψηλού συμβολισμού», υπογραμμίζοντας ότι ο Πρωθυπουργός, κάθε Έλληνας αξιωματούχος και κάθε Έλληνας πολίτης, μπορεί να επισκέπτεται οποιοδήποτε σημείο της ελληνικής επικράτειας, όποτε το επιθυμεί και όποτε το αποφασίσει. «Η παρουσία του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να υπερασπιστεί κάθε σημείο της πατρίδας, όπου κι αν αυτό βρίσκεται», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι η επίσκεψη συμπίπτει και με την επέτειο απελευθέρωσης του νησιού.
Αναφερόμενος στην Τουρκία, ο υφυπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι η Άγκυρα επιχειρεί να περιχαρακώσει το Καστελόριζο μέσω των δήθεν εθνικών θαλασσίων πάρκων που παρουσίασε τις προηγούμενες εβδομάδες. «Το Καστελόριζο δεν βρίσκεται στη λανθασμένη πλευρά της γεωγραφίας, όπως συχνά υποστηρίζουν ορισμένοι στη γειτονική χώρα. Αντίθετα, είναι η καρδιά της Ελλάδας», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Χατζηβασιλείου εκτίμησε ότι η Τουρκία αντιδρά με παράνομες κινήσεις στις νόμιμες πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Ελλάδα. Ερωτώμενος για τα «ήρεμα νερά», ο υφυπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι η Ελλάδα πέτυχε δύο σημαντικά αποτελέσματα. Από τη μία, διαμόρφωσε ένα δομημένο πλαίσιο διαλόγου με την Τουρκία σε τρία επίπεδα, με πολιτικό διάλογο, Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και θετική ατζέντα. Από την άλλη, αξιοποίησε τον χρόνο, για να ενδυναμώσει υποδειγματικά τις Ένοπλες Δυνάμεις. «Η Ελλάδα είναι μια ισχυρή χώρα, η οποία έχει αποκτήσει μεγάλο γεωπολιτικό, διπλωματικό και αμυντικό αποτύπωμα», τόνισε.
Απαντώντας σε όσους συνδέουν τις επισκέψεις του Πρωθυπουργού με δήθεν κομματικούς λόγους, ο Υφυπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για «φαιδρά σενάρια». «Δεν θα ρωτήσουμε κανέναν, ούτε θα πάρουμε την άδεια κανενός, για να πάμε οπουδήποτε στη χώρα», ξεκαθάρισε.
Κλείνοντας, ο υφυπουργός Εξωτερικών απάντησε στην κριτική κομμάτων δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης «εγκλωβίζει πολιτικά τους πατριδοκάπηλους». Όπως είπε, όταν μέσα σε λίγες ημέρες ο Πρωθυπουργός βρίσκεται με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, στη συνέχεια με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και καταλήγει στο Καστελόριζο, τότε η χώρα ακολουθεί εξωτερική πολιτική με μετρήσιμο αποτέλεσμα.
«Στέλνουμε μήνυμα Διεθνούς Δικαίου αλλά και μήνυμα αποφασιστικότητας ότι δεν δεχόμαστε παιχνίδια σε βάρος του εθνικού συμφέροντος. Εφαρμόζουμε εξωτερική πολιτική με αποτελέσματα, όχι με ψευδοκορώνες», κατέληξε.
Ο κ. Χατζηβασιλείου, ερωτώμενος για τις τουρκικές προκλήσεις, χαρακτήρισε την επίσκεψη «υψηλού συμβολισμού», υπογραμμίζοντας ότι ο Πρωθυπουργός, κάθε Έλληνας αξιωματούχος και κάθε Έλληνας πολίτης, μπορεί να επισκέπτεται οποιοδήποτε σημείο της ελληνικής επικράτειας, όποτε το επιθυμεί και όποτε το αποφασίσει. «Η παρουσία του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να υπερασπιστεί κάθε σημείο της πατρίδας, όπου κι αν αυτό βρίσκεται», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι η επίσκεψη συμπίπτει και με την επέτειο απελευθέρωσης του νησιού.
Αναφερόμενος στην Τουρκία, ο υφυπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι η Άγκυρα επιχειρεί να περιχαρακώσει το Καστελόριζο μέσω των δήθεν εθνικών θαλασσίων πάρκων που παρουσίασε τις προηγούμενες εβδομάδες. «Το Καστελόριζο δεν βρίσκεται στη λανθασμένη πλευρά της γεωγραφίας, όπως συχνά υποστηρίζουν ορισμένοι στη γειτονική χώρα. Αντίθετα, είναι η καρδιά της Ελλάδας», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Χατζηβασιλείου εκτίμησε ότι η Τουρκία αντιδρά με παράνομες κινήσεις στις νόμιμες πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Ελλάδα. Ερωτώμενος για τα «ήρεμα νερά», ο υφυπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι η Ελλάδα πέτυχε δύο σημαντικά αποτελέσματα. Από τη μία, διαμόρφωσε ένα δομημένο πλαίσιο διαλόγου με την Τουρκία σε τρία επίπεδα, με πολιτικό διάλογο, Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και θετική ατζέντα. Από την άλλη, αξιοποίησε τον χρόνο, για να ενδυναμώσει υποδειγματικά τις Ένοπλες Δυνάμεις. «Η Ελλάδα είναι μια ισχυρή χώρα, η οποία έχει αποκτήσει μεγάλο γεωπολιτικό, διπλωματικό και αμυντικό αποτύπωμα», τόνισε.
Απαντώντας σε όσους συνδέουν τις επισκέψεις του Πρωθυπουργού με δήθεν κομματικούς λόγους, ο Υφυπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για «φαιδρά σενάρια». «Δεν θα ρωτήσουμε κανέναν, ούτε θα πάρουμε την άδεια κανενός, για να πάμε οπουδήποτε στη χώρα», ξεκαθάρισε.
Κλείνοντας, ο υφυπουργός Εξωτερικών απάντησε στην κριτική κομμάτων δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης «εγκλωβίζει πολιτικά τους πατριδοκάπηλους». Όπως είπε, όταν μέσα σε λίγες ημέρες ο Πρωθυπουργός βρίσκεται με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, στη συνέχεια με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και καταλήγει στο Καστελόριζο, τότε η χώρα ακολουθεί εξωτερική πολιτική με μετρήσιμο αποτέλεσμα.
«Στέλνουμε μήνυμα Διεθνούς Δικαίου αλλά και μήνυμα αποφασιστικότητας ότι δεν δεχόμαστε παιχνίδια σε βάρος του εθνικού συμφέροντος. Εφαρμόζουμε εξωτερική πολιτική με αποτελέσματα, όχι με ψευδοκορώνες», κατέληξε.
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