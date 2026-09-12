Χατζηβασιλείου: «Το Καστελλόριζο είναι η καρδιά της Ελλάδας, υψηλού συμβολισμού η επίσκεψη Μητσοτάκη

Ο υφυπουργός Εξωτερικών απάντησε στις τουρκικές προκλήσεις, τόνισε ότι «δεν θα ρωτήσουμε κανέναν για να πάμε οπουδήποτε στη χώρα» και έκανε λόγο για εξωτερική πολιτική με «μετρήσιμο αποτέλεσμα»