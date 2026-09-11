Στο Καστελλόριζο ο Μητσοτάκης για την 83η επέτειο της Απελευθέρωσης, δείτε φωτογραφίες
Στο Καστελλόριζο ο Μητσοτάκης για την 83η επέτειο της Απελευθέρωσης, δείτε φωτογραφίες
Αμέσως μετά την άφιξή του στο νησί, ο πρωθυπουργός περπάτησε στο λιμάνι, όπου συνομίλησε με κατοίκους αλλά και επισκέπτες του νησιού
Στο Καστελλόριζο έφτασε το απόγευμα της Παρασκευής ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας την τριήμερη παρουσία του στο ακριτικό νησί, με κορύφωση τις εκδηλώσεις της Κυριακής για την 83η επέτειο της Απελευθέρωσης.
Αμέσως μετά την άφιξή του στο νησί, ο πρωθυπουργός περπάτησε στο λιμάνι, όπου συνομίλησε με κατοίκους αλλά και επισκέπτες του Καστελλόριζου.
Ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα συναντηθεί με τον δήμαρχο Μεγίστης Νικόλαο Ασβέστη και στη συνέχεια θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί.
Την Κυριακή θα παραστεί στις επίσημες επετειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της Απελευθέρωσης του Καστελλόριζου.
Στο νησί θα βρίσκεται επίσης ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. συνοδεύεται από τους βουλευτές Μάνο Κόνσολα και Βασίλη Υψηλάντη, ενώ στις εκδηλώσεις θα παραστούν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης και ανώτατοι αξιωματικοί της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων.
Δείτε φωτογραφίες
Αμέσως μετά την άφιξή του στο νησί, ο πρωθυπουργός περπάτησε στο λιμάνι, όπου συνομίλησε με κατοίκους αλλά και επισκέπτες του Καστελλόριζου.
Ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα συναντηθεί με τον δήμαρχο Μεγίστης Νικόλαο Ασβέστη και στη συνέχεια θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί.
Την Κυριακή θα παραστεί στις επίσημες επετειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της Απελευθέρωσης του Καστελλόριζου.
Στο νησί θα βρίσκεται επίσης ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. συνοδεύεται από τους βουλευτές Μάνο Κόνσολα και Βασίλη Υψηλάντη, ενώ στις εκδηλώσεις θα παραστούν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης και ανώτατοι αξιωματικοί της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων.
Δείτε φωτογραφίες
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