Στο Καστελλόριζο ο Μητσοτάκης για την 83η επέτειο της Απελευθέρωσης, δείτε φωτογραφίες

Αμέσως μετά την άφιξή του στο νησί, ο πρωθυπουργός περπάτησε στο λιμάνι, όπου συνομίλησε με κατοίκους αλλά και επισκέπτες του νησιού