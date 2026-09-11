«Προσωπική η άποψη Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας, δεν αποτελεί κυβερνητική θέση» απαντά η Νίκη Κεραμέως

Η επίμαχη δήλωση Μαρινάκη

Κεραμέως: Αποτελεί αυστηρά προσωπική του θέση, όχι του υπουργείου ή της κυβέρνησης

Τι αναφέρουν κύκλοι της ΔΥΠΑ

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Αντιδράσεις που προκάλεσε η δήλωση του Παύλου Μαρινάκη για τον περιορισμό του επιδόματος ανεργίας στους δύο μήνες με δεδομένο ότι υπάρχουν χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας. Η Νίκη Κεραμέως διευκρίνισε ότι δεν συνιστά κυβερνητική πρόταση - κάτι που άλλωστε είχε διευκρινίσει και ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ κύκλοι της ΔΥΠΑ διαμηνύουν ότι δεν υπάρχει αλλαγή κατεύθυνσης ως προς την πολιτική για το επίδομα ανεργίας.Στο χορό των αντιδράσεων μπήκαν και κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ αιχμές άφησε και «γαλάζιος βουλευτής».Σε συνέντευξή του στην ERTnews, ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το επίδομα ανεργίας θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, με μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες, όπως έχει η Ελλάδα, που είναι μια επιτυχία της χώρας, μπορεί να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μη βρίσκει».Για να επισημάνει στη συνέχεια, διευκρινίζοντας κατ' επανάληψη ότι αποτελεί προσωπική του άποψη: «Η προσωπική μου θέση είναι, δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες. Είναι προσωπική μου θέση, γιατί θεωρώ ότι τα έσοδα αυτά πρέπει να κατευθυνθούν, δηλαδή τα λεφτά που θα γλιτώσουμε, πρέπει να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις, στη μείωση ασφαλιστικών εισφορών για να επιδοτηθεί η εργασία. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επιχείρηση, ειδικά μικρομεσαία επιχείρηση, που να μπεις μέσα και να μην σου πει ότι ‘εκεί που είχαμε μεγάλο πρόβλημα ανεργίας στην Ελλάδα και τα νέα παιδιά έφευγαν στο εξωτερικό’ –έχουμε μειώσει στο μισό την ανεργία των νέων–, τώρα δεν υπάρχει επιχείρηση που να μη σου πει ότι ‘δεν βρίσκουμε εργαζόμενο’. Πρέπει, λοιπόν, το κράτος να κινηθεί, το ξαναλέω, αυτό είναι προσωπική μου θέση, για να μην δημιουργήσω προσδοκίες που δεν πρέπει να τις δημιουργήσω. Θεωρώ ότι πρέπει να δούμε ενόψει των εκλογών από το μηδέν το θέμα του επιδόματος ανεργίας. Άλλα επιδόματα, όπως τα αναπηρικά και της μητρότητας, πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν».Άμεση ήταν η παρέμβαση της υπουργού εργασίας Νίκης Κεραμέως η οποία διευκρίνισε σε δήλωσή της : «Όπως τόνισε ο ίδιος ο κ. Μαρινάκης, αποτελεί αυστηρά προσωπική του θέση. Δεν αποτελεί θέση του αρμόδιου υπουργείου, δεν αποτελεί θέση της Κυβέρνησης. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα. Δεν είναι προνοιακό. Όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές ανεργίας όσο εργάζονται, για την περίπτωση που βρεθούν εκτός δουλειάς. Άρα ασφαλίζονται για την περίπτωση αυτή, και έχουν δικαίωμα στην ανταπόδοση.»Ο κ. Μαρινάκης ήταν κατηγορηματικός ότι η άποψή του είναι προσωπική και δεν απηχεί τις προθέσεις της κυβέρνηση , τονίζοντας: «Όσα κόμματα έβγαλαν ανακοίνωση, στην πραγματικότητα κρούουν ανοιχτές θύρες, δεδομένου του γεγονότος ότι στη συνέντευξη που έδωσα διευκρίνισα περισσότερες από μία φορές ότι εκφράζω μια καθαρά προσωπική μου θέση και η πρόταση αυτή δεν αποτελεί κεντρική κυβερνητική πρόταση». Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ακόμη ότι την ίδια θέση έχει διατυπώσει κατ’ επανάληψη και στο παρελθόν, υπογραμμίζοντας πως, σε περίπτωση που ποτέ εξεταζόταν η υλοποίηση μιας τέτοιας πρότασης, θα έπρεπε να υπάρξει ειδική μέριμνα για συγκεκριμένες κατηγορίες ανέργων.Κύκλοι της ΔΥΠΑ με αφορμή την αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου στο επίδομα ανεργίας σημείωναν: «Το επίδομα σήμερα ανέρχεται στα 565 ευρώ και πρόκειται να αυξηθεί τον Απρίλιο του 2027 αντίστοιχα με την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 960 ευρώ. Το τακτικό επίδομα ανεργίας χορηγείται για 5 έως 12 μήνες, με τη διάρκεια να καθορίζεται από τις ημέρες ασφάλισης της προηγούμενης διετίας και με ανώτατο όριο τις 400 ημέρες επιδότησης ανά τετραετία.Παράλληλα σε εξέλιξη βρίσκεται η αξιολόγηση του πιλοτικού προγράμματος της ΔΥΠΑ που έχει ολοκληρωθεί , για την εφαρμογή του νέου μοντέλου επιδόματος ανεργίας με το οποίο καταργείται η ενιαία ενίσχυση και εισάγεται σύστημα υπολογισμού βάσει μισθού, ενσήμων και διάρκειας ανεργίας αλλάζοντας συνολικά τη φιλοσοφία στήριξης των ανέργων.Το ύψος του νέου επιδόματος μπορεί να ανέλθει έως και 1.375 € το μήνα για ανέργους που έχουν διανύσει πολλά χρόνια ασφάλισης με ικανοποιητικό μισθό.Στο πιλοτικό πρόγραμμα εντάχθηκαν 15.000 άνεργοι όπως άλλωστε προέβλεπε το πλάνο χρηματοδότησης με 100 εκ ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η επιλογή τους έγινε με τη μέθοδο της Τυχαιοποιημένης Ελεγχόμενης Δοκιμής, λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια ηλικίας, φύλου και τόπου κατοικίας, υπό την προϋπόθεση ότι το νέο επίδομα ανεργίας που θα λάμβαναν οι δικαιούχοι θα ήταν υψηλότερο συνολικά από το υφιστάμενο. Ο αλγόριθμος υπολόγιζε αυτόματα το επίδομα τόσο με τα σημερινά δεδομένα ( σήμερα το επίδομα ανεργίας μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού είναι 565 ευρώ ) όσο και με το νέο καθεστώς. Αν ο άνεργος λαμβάνει υψηλότερο επίδομα με το νέο σύστημα , αυτόματα προεπιλέγεται.Κάθε δικαιούχος, μετά την ένταξή του στην πιλοτική επιδότηση πληρώνεται μηνιαία ενώ από τον Απρίλιο του 2025 που ξεκίνησε το πρόγραμμα και μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές ύψους 63.358.649,30 €.Αυτή την περίοδο ολοκληρώνονται οι αξιολογήσεις του προγράμματος από διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΟΟΣΑ ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο το νέο, πιο ευέλικτο και ανταποδοτικό σχήμα συμβάλλει ουσιαστικά στην ταχύτερη και ποιοτικότερη επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας. Με βάση τις αξιολογήσεις θα εξεταστούν οι δυνατότητες επέκτασης του νέου σχήματος στο σύνολο των ανέργων αφού εφαρμοστούν οι απαραίτητες προσαρμογές. Οι όποιες αποφάσεις για την καθολική εφαρμογή του νέου επιδόματος θα ληφθούν στο τέλος του 2026».