Δρυμιώτης: Ο Ανδρουλάκης θα περάσει τον Τσίπρα για τη δεύτερη θέση, ο Σαμαράς θα πάρει 3%-4% στις πρώτες εκλογές και κάτω από 3% στις δεύτερες
Δρυμιώτης: Ο Ανδρουλάκης θα περάσει τον Τσίπρα για τη δεύτερη θέση, ο Σαμαράς θα πάρει 3%-4% στις πρώτες εκλογές και κάτω από 3% στις δεύτερες
«Δύσκολο αλλά όχι αδύνατο να πάρει η αυτοδυναμία για τη ΝΔ, το πιο σημαντικό για τη ΝΔ είναι οι παραφωνίες, ο ψηφοφόρος δεν συγχωρεί την αλαζονεία» είπε ο Ανδρέας Δρυμιώτης
«Νομίζω ότι ο Ανδρουλάκης θα τον περάσει τον Τσίπρα» δήλωσε το πρωί της Τρίτης ο πολιτικός αναλυτής Ανδρέας Δρυμιώτης ερωτηθείς για το ποιος θα καταλάβει τη δεύτερη θέση στις επόμενες εκλογές.
«Έχω πει ότι θα ζητήσω συγγνώμη αν ο Τσίπρας πάρει πάνω από 12%» πρόσθεσε μιλώντας στο Action 24 με αφορμή και τις δηλώσεις αφενός του πρώην πρωθυπουργού για το περιουσιολόγιο και αφετέρου στελεχών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για τις θυρίδες. «Δεν είναι η πρώτη φορά που λέει για τις θυρίδες. Το 2015 στις προγραμματικές δηλώσεις έκανε λόγο για περιουσιολόγιο και μετά βγήκε η Βαλαβάνη και μίλησε για θυρίδες. Ξέρω πολλούς που έγιναν φορολογικοί κάτοικοι του εξωτερικού μετά από αυτό» πρόσθεσε ο κ. Δρυμιώτης εκτιμώντας ότι «εξακολουθεί να χάνει ο Τσίπρας».
Όσον αφορά τον Αντώνη Σαμαρά ο πολιτικός αναλυτής αφού σχολίασε «τον ξέρουμε τον Σαμαρά, μου κάνει εντύπωση ότι επιμένει», εκτίμησε ότι «στις πρώτες εκλογές θα πάρει 3%-4% και στις δεύτερες εκλογές κάτω από 3%» υποστηρίζοντας ότι το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού θα πάρει «ψηφοφόρους κατά 60%-70% από ΝΔ, Λατινοπούλου κα Ελληνική Λύση».
Χαρακτήρισε, τέλος, «δύσκολο αλλά όχι αδύνατο να πάρει η αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία» σημειώνοντας ότι «το πιο σημαντικό για τη ΝΔ είναι οι παραφωνίες, ο ψηφοφόρος δεν συγχωρεί την αλαζονεία»
«Έχω πει ότι θα ζητήσω συγγνώμη αν ο Τσίπρας πάρει πάνω από 12%» πρόσθεσε μιλώντας στο Action 24 με αφορμή και τις δηλώσεις αφενός του πρώην πρωθυπουργού για το περιουσιολόγιο και αφετέρου στελεχών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για τις θυρίδες. «Δεν είναι η πρώτη φορά που λέει για τις θυρίδες. Το 2015 στις προγραμματικές δηλώσεις έκανε λόγο για περιουσιολόγιο και μετά βγήκε η Βαλαβάνη και μίλησε για θυρίδες. Ξέρω πολλούς που έγιναν φορολογικοί κάτοικοι του εξωτερικού μετά από αυτό» πρόσθεσε ο κ. Δρυμιώτης εκτιμώντας ότι «εξακολουθεί να χάνει ο Τσίπρας».
Όσον αφορά τον Αντώνη Σαμαρά ο πολιτικός αναλυτής αφού σχολίασε «τον ξέρουμε τον Σαμαρά, μου κάνει εντύπωση ότι επιμένει», εκτίμησε ότι «στις πρώτες εκλογές θα πάρει 3%-4% και στις δεύτερες εκλογές κάτω από 3%» υποστηρίζοντας ότι το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού θα πάρει «ψηφοφόρους κατά 60%-70% από ΝΔ, Λατινοπούλου κα Ελληνική Λύση».
Χαρακτήρισε, τέλος, «δύσκολο αλλά όχι αδύνατο να πάρει η αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία» σημειώνοντας ότι «το πιο σημαντικό για τη ΝΔ είναι οι παραφωνίες, ο ψηφοφόρος δεν συγχωρεί την αλαζονεία»
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