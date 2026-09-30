Μπακογιάννης: «Ο κόσμος το έχει τούμπανο κι εμείς κρυφό καμάρι το ότι υπάρχει αλαζονεία στην κυβέρνηση»
Μπακογιάννης: «Ο κόσμος το έχει τούμπανο κι εμείς κρυφό καμάρι το ότι υπάρχει αλαζονεία στην κυβέρνηση»
Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει εκ νέου τον δήμο Αθηναίων στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, χωρίς ωστόσο να έχει λάβει μέχρι στιγμής οριστική απόφαση
«Ο κόσμος το έχει τούμπανο κι εμείς κρυφό καμάρι»: με αυτή τη φράση απάντησε ο Κώστας Μπακογιάννης, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στο Action24, ερωτηθείς για το αν υπάρχει αλαζονεία στην κυβέρνηση.
Ακόμα, ο ίδιος, ανέφερε ότι η «αλαζονεία, δυστυχώς, πολλές φορές, σχετίζεται και είναι ταυτισμένη με την άσκηση εξουσίας» και πρόσθεσε πως: «όσοι έχουμε ασκήσει εξουσία, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, πρέπει να είμαστε δύο και τρεις φορές προσεκτικοί».
Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει εκ νέου τον δήμο Αθηναίων στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, χωρίς ωστόσο να έχει λάβει μέχρι στιγμής οριστική απόφαση.
«Πρώτα απ' όλα, έχουμε δύο χρόνια μέχρι τις εκλογές. Δεν έχω πάρει ακόμα καμία απόφαση. Ξέρω πολύ καλά αυτή την πόλη και ξέρω πάρα πολύ καλά αυτόν τον δήμο. Και ξέρω ότι η Αθήνα θέλει στομάχι, καρδιά και μυαλό, και στην περίπτωσή μου, αυτά ευθυγραμμίζονται. Μιλάμε για μία μεγάλη προσωπική απόφαση, που πρέπει να συζητήσω με την οικογένειά μου» υπογράμμισε χαρακτηριστικά.
Επιπλέον, άσκησε κριτική για τη σημερινή κατάσταση στην Αθήνα υποστηρίζοντας ότι η πόλη αντιμετωπίζει τις συνέπειες της «αδιαφορίας και της εγκατάλειψης».
«Δυστυχώς αυτό το οποίο βιώνουμε στην πόλη είναι το αποτέλεσμα της αδιαφορίας και της εγκατάλειψης», ανέφερε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για μια αντίληψη «part time» στον Δήμο Αθηναίων. «Ότι δηλαδή ο Δήμος είναι ένα σκαλοπάτι για το επόμενο, είναι ένας σταθμός, ένα όχημα εκπλήρωσης πολιτικών φιλοδοξιών. Κάθε χρόνο η κατάσταση στην Αθήνα δυσκολεύει. Χρειάζεται σχέδιο, οργάνωση και πάνω απ' όλα θέληση» συμπλήρωσε.
Ακόμα, ο ίδιος, ανέφερε ότι η «αλαζονεία, δυστυχώς, πολλές φορές, σχετίζεται και είναι ταυτισμένη με την άσκηση εξουσίας» και πρόσθεσε πως: «όσοι έχουμε ασκήσει εξουσία, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, πρέπει να είμαστε δύο και τρεις φορές προσεκτικοί».
Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει εκ νέου τον δήμο Αθηναίων στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, χωρίς ωστόσο να έχει λάβει μέχρι στιγμής οριστική απόφαση.
«Πρώτα απ' όλα, έχουμε δύο χρόνια μέχρι τις εκλογές. Δεν έχω πάρει ακόμα καμία απόφαση. Ξέρω πολύ καλά αυτή την πόλη και ξέρω πάρα πολύ καλά αυτόν τον δήμο. Και ξέρω ότι η Αθήνα θέλει στομάχι, καρδιά και μυαλό, και στην περίπτωσή μου, αυτά ευθυγραμμίζονται. Μιλάμε για μία μεγάλη προσωπική απόφαση, που πρέπει να συζητήσω με την οικογένειά μου» υπογράμμισε χαρακτηριστικά.
Επιπλέον, άσκησε κριτική για τη σημερινή κατάσταση στην Αθήνα υποστηρίζοντας ότι η πόλη αντιμετωπίζει τις συνέπειες της «αδιαφορίας και της εγκατάλειψης».
«Δυστυχώς αυτό το οποίο βιώνουμε στην πόλη είναι το αποτέλεσμα της αδιαφορίας και της εγκατάλειψης», ανέφερε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για μια αντίληψη «part time» στον Δήμο Αθηναίων. «Ότι δηλαδή ο Δήμος είναι ένα σκαλοπάτι για το επόμενο, είναι ένας σταθμός, ένα όχημα εκπλήρωσης πολιτικών φιλοδοξιών. Κάθε χρόνο η κατάσταση στην Αθήνα δυσκολεύει. Χρειάζεται σχέδιο, οργάνωση και πάνω απ' όλα θέληση» συμπλήρωσε.
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