Μπακογιάννης: «Ο κόσμος το έχει τούμπανο κι εμείς κρυφό καμάρι το ότι υπάρχει αλαζονεία στην κυβέρνηση»

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Ότι δηλαδή ο Δήμος είναι ένα σκαλοπάτι για το επόμενο, είναι ένας σταθμός, ένα όχημα εκπλήρωσης πολιτικών φιλοδοξιών. Κάθε χρόνο η κατάσταση στην Αθήνα δυσκολεύει. Χρειάζεται σχέδιο, οργάνωση και πάνω απ' όλα θέληση» συμπλήρωσε.





Επιπλέον, άσκησε κριτική για τη σημερινή κατάσταση στην Αθήνα υποστηρίζοντας ότι η πόλη αντιμετωπίζει τις συνέπειες της «αδιαφορίας και της εγκατάλειψης».«Δυστυχώς αυτό το οποίο βιώνουμε στην πόλη είναι το αποτέλεσμα της αδιαφορίας και της εγκατάλειψης», ανέφερε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για μια αντίληψη «part time» στον Δήμο Αθηναίων. «