Στο πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα σήμερα ο Μητσοτάκης: Το biotech στοίχημα των €70 εκατ.

Στις 10 το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται το Athens LifeTech Park της ELPEN, που αναπτύσσεται σε 15 στρέμματα και συνδυάζει θερμοκοιτίδα βιοτεχνολογίας, υποδομές προκλινικής και μεταφραστικής έρευνας και χώρους εκπαίδευσης