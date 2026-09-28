Η ακροδεξιά ενισχύεται στη Γαλλία: Το κόμμα της Λεπέν αποκτά κοινοβουλευτική ομάδα στη Γερουσία για πρώτη φορά
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Ζαν Μαρί Λεπέν Γαλλία Ακροδεξιά

Η ακροδεξιά ενισχύεται στη Γαλλία: Το κόμμα της Λεπέν αποκτά κοινοβουλευτική ομάδα στη Γερουσία για πρώτη φορά

Ο Εθνικός Συναγερμός εκλέγει 9 νέους γερουσιαστές και ενισχύει τη θέση του στο γαλλικό πολιτικό σκηνικό λίγους μήνες πριν τη μάχη των προεδρικών εκλογών

Η ακροδεξιά ενισχύεται στη Γαλλία: Το κόμμα της Λεπέν αποκτά κοινοβουλευτική ομάδα στη Γερουσία για πρώτη φορά
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Σημαντική κοινοβουλευτική επιτυχία για τον Εθνικό Συναγερμό (RN) της Μαρίν Λεπέν, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία του εξασφάλισε τον απαιτούμενο αριθμό εδρών στη Γερουσία ώστε να σχηματίσει κοινοβουλευτική ομάδα. Το κόμμα και οι σύμμαχοί του θα διαθέτουν πλέον 14 γερουσιαστές, τετραπλασιάζοντας την παρουσία τους στο δεύτερο νομοθετικό σώμα της Γαλλίας.

Στις σημερινές έμμεσες εκλογές για τη Γερουσία, κατά τις οποίες ανανεώθηκαν 178 από τις συνολικά 348 έδρες, ο Εθνικός Συναγερμός κατέγραψε το καλύτερο αποτέλεσμα της παρουσίας του στο σώμα.

Ο RN, ο οποίος διέθετε μέχρι σήμερα μόλις τρεις γερουσιαστές, κατάφερε να εκλέξει ακόμη εννέα, ενώ το συμμαχικό κόμμα UDR εξασφάλισε δύο έδρες. Με τις νέες προσθήκες, η γαλλική ακροδεξιά φτάνει συνολικά τους 14 εκπροσώπους στη Γερουσία.


Η πρώτη φορά που ξεπερνά το όριο των 10 εδρών

Η επίδοση αυτή έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο Εθνικός Συναγερμός ξεπερνά το όριο των 10 εδρών στη Γερουσία, αποκτώντας πλέον τη δυνατότητα να συγκροτήσει αυτόνομη κοινοβουλευτική ομάδα.

Η εξέλιξη έρχεται λιγότερο από επτά μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές του Απριλίου, στις οποίες η Μαρίν Λεπέν αναμένεται να είναι εκ νέου η υποψήφια του κόμματος για την προεδρία της Γαλλίας.

«Τα αποτελέσματα ξεπέρασαν τις προσδοκίες μας», ανέφερε η Λεπέν σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, σχολιάζοντας την εκλογική επίδοση του κόμματός της.



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Ο Εθνικός Συναγερμός διαθέτει ήδη ισχυρή παρουσία και στην κάτω Βουλή της Γαλλίας. Στις βουλευτικές εκλογές του 2024 εξέλεξε 119 βουλευτές, αποτελώντας το μεγαλύτερο κόμμα στην Εθνοσυνέλευση.

Η νέα επιτυχία στη Γερουσία ενισχύει περαιτέρω την κοινοβουλευτική του παρουσία, καθώς πλέον θα έχει εκπροσώπηση και στα δύο νομοθετικά σώματα της χώρας.

Σε αντίθεση με τις εκλογές για την Εθνοσυνέλευση, οι γερουσιαστές στη Γαλλία δεν εκλέγονται απευθείας από τους πολίτες.

Οι εκλογές είναι έμμεσες, καθώς οι γερουσιαστές αναδεικνύονται από ένα εκλεκτορικό σώμα που αποτελείται από βουλευτές, γερουσιαστές και κυρίως τοπικούς αιρετούς αξιωματούχους.
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