Μεθυσμένος 21χρονος οδηγός παρέσυρε με το αυτοκίνητό του επτά οχήματα στα Χανιά
ΕΛΛΑΔΑ
Χανιά Κρήτη Αυτοκίνητα Τροχαίο

Μεθυσμένος 21χρονος οδηγός παρέσυρε με το αυτοκίνητό του επτά οχήματα στα Χανιά

Προκάλεσε υλικές ζημιές, στην οδό Κύπρου, στην περιοχή του Κουμ Καπί, στο κέντρο των Χανίων

Μεθυσμένος 21χρονος οδηγός παρέσυρε με το αυτοκίνητό του επτά οχήματα στα Χανιά
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Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Χανίων στον 21χρονο οδηγό, ο οποίος το πρωί του Σαββάτου (26/09) παρέσυρε επτά οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές, στην οδό Κύπρου, στην περιοχή του Κουμ Καπί, στο κέντρο των Χανίων.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του CRETA24 από την αστυνομία, ο νεαρός, εμφανίστηκε αυτοβούλως στο Τμήμα Τροχαίας, περίπου μια ώρα μετά το απίστευτο τροχαίο που προκάλεσε, σύμφωνα με τα όσα είπε στους αστυνομικούς. Υπεβλήθη σε αλκοτέστ και διαπιστώθηκε ότι ήταν μεθυσμένος.

Πλέον, ο 21χρονος οδηγός βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη.

Οι φωτογραφίες του CRETA24, από το σημείο είναι χαρακτηριστικές της σφοδρότητας του περιστατικού. Οχήματα έχουν μετακινηθεί από τις θέσεις τους, ενώ στο οδόστρωμα διακρίνονται σπασμένα τμήματα και κομμάτια από αυτοκίνητα.
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