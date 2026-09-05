Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Αυξάνεται κατά 100 ευρώ η ετήσια μόνιμη ενίσχυση για τους συνταξιούχους

Νέες μόνιμες φοροελαφρύνσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και αγρότες, αλλά και αύξηση της ενίσχυσης των συνταξιούχων στα 400 ευρώ ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεδιπλώνοντας τη «Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας».Σε ό,τι αφορά τους συνταξιούχους, η ενίσχυση που καταβάλλεται τον Νοέμβριο αυξάνεται από τα 300 στα 400 ευρώ καθαρά και διευρύνεται σε όλους άνω των 65 ετών.Πρόκειται για διπλή παρέμβαση, καθώς αυξάνεται τόσο το ποσό όσο και η περίμετρος των δικαιούχων.Για τις επιχειρήσεις, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε κλιμακωτή μείωση της προκαταβολής φόρου. Η αποκλιμάκωση ξεκινά το 2027 και συνεχίζεται στη συνέχεια κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες κάθε χρόνο, μέχρι η προκαταβολή να υποχωρήσει από το 80% στο 50%.Για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, ανακοίνωσε μηδενικό φόρο για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Όπως είπε, αγρότης με εισόδημα 20.000 ευρώ, αντί για φόρο 1.183 ευρώ, δεν θα πληρώνει πλέον τίποτα.Για εισόδημα 30.000 ευρώ, ο φόρος πέφτει από τα 5.083 στα 2.183 ευρώ, αφήνοντας 2.900 ευρώ περισσότερα τον χρόνο στον παραγωγό. Το μέτρο αφορά σε πρώτη φάση 50.000 αγρότες.Για τους κτηνοτρόφους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάταξης της κτηνοτροφίας και για διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων. «Τα κοπάδια που χάθηκαν θα ξανασταθούν το συντομότερο δυνατόν», ανέφερε.