Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ για τους όλους τους δημοσίους υπαλλήλους από το 2027

Παρεμβάσεων για τους δημοσίους υπαλλήλους ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, με επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ από τον Δεκέμβριο του 2027 και νέες αυξήσεις μισθών έως τον Ιανουάριο του 2028