Το πακέτο Μητσοτάκη με «ημερολόγιο» τετραετίας - Οι εκπλήξεις για Δημόσιο, αγρότες και οικογένειες

Το κυβερνητικό σχέδιο για την ενίσχυση των εισοδημάτων θα περιγράψει σήμερα το βράδυ από το Βελλίδειο στη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός - Διπλή αύξηση για τον κατώτατο μισθό που θα φτάσει τα 1.000 ευρώ - Οδικός χάρτης με ορίζοντα τετραετίας στην τελική ευθεία για τις εκλογές