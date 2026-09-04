Η «πατριωτική εισφορά» δοκιμάζει την ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Από τα κοσμήματα στις θυρίδες, στα πυρά από κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ
Η «πατριωτική εισφορά» δοκιμάζει την ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Από τα κοσμήματα στις θυρίδες, στα πυρά από κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ
Το κόμμα προσφεύγει στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο για την κοστολόγηση, ενώ τα πρώτα «αυτογκόλ» στελεχών ανοίγουν συζήτηση για τα ψηφοδέλτια
Με προσφυγή στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο ως το καθ΄ύλην αρμόδιο όργανο απάντησε χθες η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στις αιτιάσεις αναφορικά με την κοστολόγηση του οικονομικού της προγράμματος, με τα πυρά να προέρχονται τόσο από το κυβερνητικό στρατόπεδο, όσο και από το προοδευτικό ημισφαίριο.
Αν και στην ΕΛ.Α.Σ ανέμεναν πως τα όσα περιέγραψε ο Αλέξης Τσίπρας στην παρουσίαση του οικονομικού του προγράμματος στη Θεσσαλονίκη θα τύγχαναν έντονου πολιτικού σχολιασμού, ωστόσο, η σκόνη που σηκώθηκε από τη δήλωση του Γιώργου Παππά, Αναπληρωτή Τομεάρχη Οικονομικών της ΕΛ.Α.Σ πως το περιουσιολόγιο που προτείνεται ως συνοδευτικό μέτρο για την “Πατριωτική εισφορά” θα περιλαμβάνει και την καταγραφή κοσμημάτων μαζί με άλλα τιμαλφή στις θυρίδες, προκάλεσε αρκετή αμηχανία στους κόλπους του κόμματος.
Σημειωτέον ότι ο κ. Παππάς δήλωσε χθες πως “ας πούμε, στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας που περιλαμβάνει καθαρή περιουσία και ακίνητα και μετοχές και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος, κοσμήματα, θυμάστε τις θυρίδες που λέγαμε; Το περιουσιολόγιο τα περιλαμβάνει και αυτά. Επενδύσεις σε μετοχές. Όλα αυτά», με τον ίδιο να διευκρινίζει στην συνέχεια πως «διευκρινίζω για να αποφευχθούν παρερμηνείες ότι η πατριωτική εισφορά που εξήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας αφορά το 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων. Και προφανώς δε θα βασιστεί στα κοσμήματα των πλουσίων κυριών, αλλά στην υψηλή κινητή και ακίνητη περιουσία Η ακίνητη είναι ήδη καταγεγραμμένη”. “Η κινητή αξία που αφορά μετοχές ομόλογα, καταθέσεις κλπ, θα πρέπει να καταγραφεί, όπως γίνεται σε όσες χώρες εφαρμόζεται αντίστοιχος φόρος, όπως πχ στην Ελβετία, ή στην Ισπανία. Άρα ας μην αγωνιούν κάποιοι για τα κοσμήματα στις θυρίδες των πλουσίων κυριών του 1%”, κατέληξε ο κ. Παππάς, επαναφέροντας, ωστόσο, μνήμες από μάλλον ατυχείς δηλώσεις στελεχών του κόμματος στις πρώτες ημέρες ζωής του, όταν πρότειναν δημόσια να φορολογηθούν κότερα και αυτοκίνητα μεγάλων κυβικών.
Κατόπιν αυτών, η ΕΛ.Α.Σ έστρεψε τα βέλη της κατά του Μεγάρου Μαξίμου, “δείχνοντας” και τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, αναφέροντας σε ανακοίνωσή της πως “ο κ. κ. Μαρινάκης και το Μέγαρο Μαξίμου συνεχίζουν ακούραστα από χθες το απόγευμα, πριν ακόμη ανέβει στο βήμα ο Αλέξης Τσίπρας, την προπαγάνδα περί δήθεν ακοστολόγητων μέτρων.
Προκειμένου δε να στηρίξουν την προειλημμένη απόφασή τους, επιστρατεύουν κάθε πιθανή αλχημεία που θα έκανε ακόμη και τους πρωτοετείς φοιτητές οικονομικών να γελάνε ασταμάτητα”. Στο πλαίσιο αυτό, “θα λαμβάνουμε σχετική πρωτοβουλία. Θα αποστείλουμε το πρόγραμμα που ανακοίνωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του. Ελπίζουμε βέβαια, αν το Συμβούλιο ανταποκριθεί στο αίτημα μας, ο λαλίστατος κ. Μαρινάκης να μην κρυφτεί δια παντός από τη δημόσια σφαίρα. Θα μας λείψει”, καταλήγει στην ανακοίνωσή της η ΕΛ.Α.Σ, ενώ η κοστολόγηση των πολιτικών προγραμμάτων θεωρείται ότι μπορεί να εξυπηρετηθεί από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο μετά την 1η Νοεμβρίου.
Εξάλλου, τυχόν άστοχες δηλώσεις, αλλά και η εντυπωσιακή αυτοπεποίθηση που εμφανίζουν ορισμένα στελέχη της ΕΛ.Α.Σ στα τηλεοπτικά πάνελ έχει προβληματίσει και την Αμαλίας, χωρίς να αποκλείονται και άμεσες διορθωτικές κινήσεις στην επικοινωνιακή της εικόνα.
Επιπλέον, τυχόν επικοινωνιακά... αυτογκόλ αφαιρούν από την μεγάλη εικόνα, αυτήν της ανάκτησης της αξιοπιστίας της, στην οποία αποβλέπει η ΕΛ.Α.Σ, όταν η χθεσινή δημοσκόπηση της Interview έφερε μεν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δεύτερο αλλά με ποσοστό 15,5%, δηλαδή μικρότερο από ό,τι πριν τις διακοπές. Στην ίδια δημοσκόπηση, ωστόσο, στο 2,8% ανέρχεται το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, που έστρεψε χθες εκ νέου τα πυρά του κατά του πρώην αρχηγού του.
Στο δεύτερο κατά σειρά τηλεοπτικό σποτ που δημιοσιοποίησε η Κουμουνδούρου περίσσεψαν τα “καρφιά” κατά της ΕΛ.Α.Σ αναφορικά με το θέμα των “κόκκινων δανείων” και των funds, με την Κουμουνδούρου να εκτιμά πως η αριστερόστροφη κριτική της κατά του “κόμματος Τσίπρα”, όπως δηλαδή σκοπεύουν να αποκαλούν στο εξής την ΕΛ.Α.Σ. Δημόσια, θα αφήνει ολοένα και περισσότερο ζωτικό χώρο για τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, προκειμένου να εξασφαλίσει την είσοδό του στην επόμενη Βουλή.
Ήδη, «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όταν οι άλλοι σωπαίνουν, παίρνει θέση! Είναι η πολιτική που χρειάζονται οι πολίτες, είναι η Αριστερά που ελευθερώνει!» ανέφερε χθες με… νόημα η Κουμουνδούρου στο δεύτερο τηλεοπτικό σποτ της, ενώ η οπτικοακουστική... επίθεση στην ΕΛ.Α.Σ αναμένεται να κλιμακωθεί απότομα την επόμενη εβδομάδα, με φόντο και την παραχώρηση Συνέντευξης Τύπου από τον πρώην Πρωθυπουργό, στα πλαίσια της 90ης ΔΕΘ, την ερχόμενη Τετάρτη.
Αν και στην ΕΛ.Α.Σ ανέμεναν πως τα όσα περιέγραψε ο Αλέξης Τσίπρας στην παρουσίαση του οικονομικού του προγράμματος στη Θεσσαλονίκη θα τύγχαναν έντονου πολιτικού σχολιασμού, ωστόσο, η σκόνη που σηκώθηκε από τη δήλωση του Γιώργου Παππά, Αναπληρωτή Τομεάρχη Οικονομικών της ΕΛ.Α.Σ πως το περιουσιολόγιο που προτείνεται ως συνοδευτικό μέτρο για την “Πατριωτική εισφορά” θα περιλαμβάνει και την καταγραφή κοσμημάτων μαζί με άλλα τιμαλφή στις θυρίδες, προκάλεσε αρκετή αμηχανία στους κόλπους του κόμματος.
Σημειωτέον ότι ο κ. Παππάς δήλωσε χθες πως “ας πούμε, στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας που περιλαμβάνει καθαρή περιουσία και ακίνητα και μετοχές και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος, κοσμήματα, θυμάστε τις θυρίδες που λέγαμε; Το περιουσιολόγιο τα περιλαμβάνει και αυτά. Επενδύσεις σε μετοχές. Όλα αυτά», με τον ίδιο να διευκρινίζει στην συνέχεια πως «διευκρινίζω για να αποφευχθούν παρερμηνείες ότι η πατριωτική εισφορά που εξήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας αφορά το 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων. Και προφανώς δε θα βασιστεί στα κοσμήματα των πλουσίων κυριών, αλλά στην υψηλή κινητή και ακίνητη περιουσία Η ακίνητη είναι ήδη καταγεγραμμένη”. “Η κινητή αξία που αφορά μετοχές ομόλογα, καταθέσεις κλπ, θα πρέπει να καταγραφεί, όπως γίνεται σε όσες χώρες εφαρμόζεται αντίστοιχος φόρος, όπως πχ στην Ελβετία, ή στην Ισπανία. Άρα ας μην αγωνιούν κάποιοι για τα κοσμήματα στις θυρίδες των πλουσίων κυριών του 1%”, κατέληξε ο κ. Παππάς, επαναφέροντας, ωστόσο, μνήμες από μάλλον ατυχείς δηλώσεις στελεχών του κόμματος στις πρώτες ημέρες ζωής του, όταν πρότειναν δημόσια να φορολογηθούν κότερα και αυτοκίνητα μεγάλων κυβικών.
Κατόπιν αυτών, η ΕΛ.Α.Σ έστρεψε τα βέλη της κατά του Μεγάρου Μαξίμου, “δείχνοντας” και τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, αναφέροντας σε ανακοίνωσή της πως “ο κ. κ. Μαρινάκης και το Μέγαρο Μαξίμου συνεχίζουν ακούραστα από χθες το απόγευμα, πριν ακόμη ανέβει στο βήμα ο Αλέξης Τσίπρας, την προπαγάνδα περί δήθεν ακοστολόγητων μέτρων.
Προκειμένου δε να στηρίξουν την προειλημμένη απόφασή τους, επιστρατεύουν κάθε πιθανή αλχημεία που θα έκανε ακόμη και τους πρωτοετείς φοιτητές οικονομικών να γελάνε ασταμάτητα”. Στο πλαίσιο αυτό, “θα λαμβάνουμε σχετική πρωτοβουλία. Θα αποστείλουμε το πρόγραμμα που ανακοίνωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του. Ελπίζουμε βέβαια, αν το Συμβούλιο ανταποκριθεί στο αίτημα μας, ο λαλίστατος κ. Μαρινάκης να μην κρυφτεί δια παντός από τη δημόσια σφαίρα. Θα μας λείψει”, καταλήγει στην ανακοίνωσή της η ΕΛ.Α.Σ, ενώ η κοστολόγηση των πολιτικών προγραμμάτων θεωρείται ότι μπορεί να εξυπηρετηθεί από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο μετά την 1η Νοεμβρίου.
«Εξετάσεις» πριν τα ψηφοδέλτιαΠαρότι το Περιουσιολόγιο συνοδεύει ως μέτρο την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για “Πατριωτική Εισφορά”, εντούτοις σχεδόν δεδομένο θεωρείται ότι μετά τη ΔΕΘ τα πρόσωπα που έχουν αναδειχθεί στο νέο πολιτικό εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού θα επαναξιολογηθούν ενόψει της συγκρότησης των ψηφοδελτίων του κόμματος, που όπως μετέδωσε το protothema.gr, φαίνεται να αργούν.
Εξάλλου, τυχόν άστοχες δηλώσεις, αλλά και η εντυπωσιακή αυτοπεποίθηση που εμφανίζουν ορισμένα στελέχη της ΕΛ.Α.Σ στα τηλεοπτικά πάνελ έχει προβληματίσει και την Αμαλίας, χωρίς να αποκλείονται και άμεσες διορθωτικές κινήσεις στην επικοινωνιακή της εικόνα.
Επιπλέον, τυχόν επικοινωνιακά... αυτογκόλ αφαιρούν από την μεγάλη εικόνα, αυτήν της ανάκτησης της αξιοπιστίας της, στην οποία αποβλέπει η ΕΛ.Α.Σ, όταν η χθεσινή δημοσκόπηση της Interview έφερε μεν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δεύτερο αλλά με ποσοστό 15,5%, δηλαδή μικρότερο από ό,τι πριν τις διακοπές. Στην ίδια δημοσκόπηση, ωστόσο, στο 2,8% ανέρχεται το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, που έστρεψε χθες εκ νέου τα πυρά του κατά του πρώην αρχηγού του.
Βολές από ΣΥΡΙΖΑ και δημοσκοπήσεις
Στο δεύτερο κατά σειρά τηλεοπτικό σποτ που δημιοσιοποίησε η Κουμουνδούρου περίσσεψαν τα “καρφιά” κατά της ΕΛ.Α.Σ αναφορικά με το θέμα των “κόκκινων δανείων” και των funds, με την Κουμουνδούρου να εκτιμά πως η αριστερόστροφη κριτική της κατά του “κόμματος Τσίπρα”, όπως δηλαδή σκοπεύουν να αποκαλούν στο εξής την ΕΛ.Α.Σ. Δημόσια, θα αφήνει ολοένα και περισσότερο ζωτικό χώρο για τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, προκειμένου να εξασφαλίσει την είσοδό του στην επόμενη Βουλή.
Ήδη, «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όταν οι άλλοι σωπαίνουν, παίρνει θέση! Είναι η πολιτική που χρειάζονται οι πολίτες, είναι η Αριστερά που ελευθερώνει!» ανέφερε χθες με… νόημα η Κουμουνδούρου στο δεύτερο τηλεοπτικό σποτ της, ενώ η οπτικοακουστική... επίθεση στην ΕΛ.Α.Σ αναμένεται να κλιμακωθεί απότομα την επόμενη εβδομάδα, με φόντο και την παραχώρηση Συνέντευξης Τύπου από τον πρώην Πρωθυπουργό, στα πλαίσια της 90ης ΔΕΘ, την ερχόμενη Τετάρτη.
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