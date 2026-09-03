Θα καταγράψουμε και τα κοσμήματα στις θυρίδες για την πατριωτική εισφορά, λέει τομεάρχης της ΕΛΑΣ του Τσίπρα, ακούστε το ηχητικό

Ο αναπληρωτής τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛ.Α.Σ. Γιώργος Παππάς περιέγραψε πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί η «πατριωτική εισφορά» - «Δεν θα βασιστεί στα κοσμήματα των πλουσίων κυριών, αλλά στην υψηλή κινητή και ακίνητη περιουσία» λέει ο ίδιος σε διευκρινιστική δήλωσή του