Θα στείλουμε το πρόγραμμα Τσίπρα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, απαντά η ΕΛ.Α.Σ. στην κυβέρνηση
Θα στείλουμε το πρόγραμμα Τσίπρα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, απαντά η ΕΛ.Α.Σ. στην κυβέρνηση
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αμφισβήτησε τη χρηματοδότηση του οικονομικού προγράμματος του Αλέξη Τσίπρα, υπολογίζοντας το ετήσιο κόστος των εξαγγελιών του στα 13 δισ. ευρώ
Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης και Αλέξη Τσίπρα, μετά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του πρώην πρωθυπουργού.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης άσκησε σφοδρή κριτική στις εξαγγελίες, αμφισβητώντας την κοστολόγησή τους και θέτοντας σειρά ερωτημάτων για το πώς θα χρηματοδοτηθούν τα μέτρα, με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη να απαντά λίγο αργότερα και να προαναγγέλλει ότι θα προσφύγει στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για την αξιολόγηση του προγράμματος.
Ο κ. Μαρινάκης και το Μέγαρο Μαξίμου συνεχίζουν ακούραστα από χθες το απόγευμα, πριν ακόμη ανέβει στο βήμα ο Αλέξης Τσίπρας, την προπαγάνδα περί δήθεν ακοστολόγητων μέτρων.
Προκειμένου δε να στηρίξουν την προειλημμένη απόφασή τους, επιστρατεύουν κάθε πιθανή αλχημεία που θα έκανε ακόμη και τους πρωτοετείς φοιτητές οικονομικών να γελάνε ασταμάτητα.
Άλλωστε είναι γνωστό, όταν η πραγματικότητα δεν τους βολεύει, τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα.
Επειδή, ωστόσο οι πολίτες που μας παρακολουθούν δεν έχουν και δεν οφείλουν να έχουν γνώσεις οικονομικών, και προκειμένου να τελειώνει μια και καλή αυτή η άχαρη συζήτηση, αναλαμβάνουμε σχετική πρωτοβουλία.
Θα αποστείλουμε το πρόγραμμα που ανακοίνωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του.
Ελπίζουμε βέβαια, αν το Συμβούλιο ανταποκριθεί στο αίτημα μας, ο λαλίστατος κ. Μαρινάκης να μην κρυφτεί δια παντός από τη δημόσια σφαίρα. Θα μας λείψει.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης άσκησε σφοδρή κριτική στις εξαγγελίες, αμφισβητώντας την κοστολόγησή τους και θέτοντας σειρά ερωτημάτων για το πώς θα χρηματοδοτηθούν τα μέτρα, με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη να απαντά λίγο αργότερα και να προαναγγέλλει ότι θα προσφύγει στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για την αξιολόγηση του προγράμματος.
Ο κ. Μαρινάκης και το Μέγαρο Μαξίμου συνεχίζουν ακούραστα από χθες το απόγευμα, πριν ακόμη ανέβει στο βήμα ο Αλέξης Τσίπρας, την προπαγάνδα περί δήθεν ακοστολόγητων μέτρων.
Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης
Προκειμένου δε να στηρίξουν την προειλημμένη απόφασή τους, επιστρατεύουν κάθε πιθανή αλχημεία που θα έκανε ακόμη και τους πρωτοετείς φοιτητές οικονομικών να γελάνε ασταμάτητα.
Άλλωστε είναι γνωστό, όταν η πραγματικότητα δεν τους βολεύει, τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα.
Επειδή, ωστόσο οι πολίτες που μας παρακολουθούν δεν έχουν και δεν οφείλουν να έχουν γνώσεις οικονομικών, και προκειμένου να τελειώνει μια και καλή αυτή η άχαρη συζήτηση, αναλαμβάνουμε σχετική πρωτοβουλία.
Θα αποστείλουμε το πρόγραμμα που ανακοίνωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του.
Ελπίζουμε βέβαια, αν το Συμβούλιο ανταποκριθεί στο αίτημα μας, ο λαλίστατος κ. Μαρινάκης να μην κρυφτεί δια παντός από τη δημόσια σφαίρα. Θα μας λείψει.
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