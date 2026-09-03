Καρανίκας: Πολύ αερολογία στις εξαγγελίες Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη, είναι αναξιόπιστος, χαρίζει φόρους στο μεγάλο κεφάλαιο

« Έχει ευεργέτες και εθελοντές. Διαφάνεια δεν είναι πού θα τα φάω τα χρήματα, Εμένα με ενδιαφέρει από πού προέρχεται το χρήμα για να κάνουν τόσες καλές παρουσιάσεις και τόσο πολυτελή γραφεία» είπε για τον πρώην πρωθυπουργό