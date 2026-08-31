Ξεκινά η εβδομάδα της ΔΕΘ: Η ΝΔ βγάζει τα κλιμάκια στη Μακεδονία, «πυρά» στο ΠΑΣΟΚ με το βλέμμα στο κέντρο
Ξεκινά η εβδομάδα της ΔΕΘ: Η ΝΔ βγάζει τα κλιμάκια στη Μακεδονία, «πυρά» στο ΠΑΣΟΚ με το βλέμμα στο κέντρο
Σε 16 νομούς από σήμερα υπουργοί και υφυπουργοί - Το Σάββατο οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη για κοινωνικές ομάδες-κλειδιά, όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες, η μεσαία τάξη, οι αγρότες και οι συνταξιούχοι
Ο Αύγουστος παρέρχεται μαζί με το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μέγαρο Μαξίμου μπαίνει σε φάση σχεδόν αποκλειστικής προετοιμασίας για τη ΔΕΘ. Το οικονομικό επιτελείο έχει σχεδόν οριστικοποιήσει το πακέτο της Θεσσαλονίκης -μένουν ελάχιστες πινελιές, σύμφωνα με αρμόδια πηγή- ενώ αυτή την εβδομάδα θα γίνει το επικοινωνιακό «ραφινάρισμα» των μέτρων, όλες οι αναγκαίες προετοιμασίες, προκειμένου τα μέτρα να φτάσουν στους πολίτες δια της εξειδίκευσης και προβολής αμέσως μετά τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη από το βήμα του Βελλιδείου.
Παράλληλα, το Μέγαρο Μαξίμου περιμένει αυτές τις μέρες και τα πρώτα νούμερα κυλιόμενων μετρήσεων, προκειμένου να έχει μια εικόνα για τον βατήρα της πολιτικής περιόδου. Μια αίσθηση έχουν όλα τα κυβερνητικά στελέχη και οι κυβερνητικοί βουλευτές από τις αυγουστιάτικες εξορμήσεις τους, είτε εκτός έδρας είτε στις εκλογικές τους περιφέρειες, όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να έχει καλύτερη εικόνα του πολιτικού περιβάλλοντος πριν ανέβει στη ΔΕΘ. Γνωρίζει πάντως ότι πρέπει να απευθυνθεί σε κοινωνικές ομάδες-κλειδιά, όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες και εν γένει η μεσαία τάξη, οι αγρότες που αντιμετωπίζουν σοβαρό ζήτημα ρευστότητας και οι συνταξιούχοι που πλήττονται δυσανάλογα από τον πληθωρισμό, προκειμένου να «πατήσει» καλύτερα ενόψει της τελικής εκλογικής ευθείας.
Και αν η στρατηγική έναντι του ΠΑΣΟΚ είναι μάλλον σαφής-επίθεση κατά μέτωπον-, η επιχείρηση «δεξιά νώτα» είναι κάπως πιο σύνθετη. Στη Νέα Δημοκρατία αντιλαμβάνονται ότι δύσκολα θα επαναπατρίσουν ψηφοφόρους που έχουν ιδεολογικό πρόβλημα και δεν ψήφισαν ΝΔ λόγω του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών. Επιχειρούν όμως να επαναπροσεγγίσουν δυσαρεστημένους, παραδοσιακούς ψηφοφόρους, που προβληματίζονται για το κόστος ζωής ή για τη δική τους θέση στην κοινωνική αρχιτεκτονική. Γι’ αυτό ο κ. Μητσοτάκης μονότονα επαναλαμβάνει στις ομιλίες του ότι η κυβέρνηση εργάζεται για ανάπτυξη που φτάνει σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του πού μένουν.
Στη Δράμα θα βρεθεί ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάσης Καββαδάς, στον Έβρο η υφυπουργός Μετανάστευσης Σέβη Βολουδάκη, στην Καβάλα ο υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, στην Ξάνθη ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης και στη Ροδόπη ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Τέλος, στα Γρεβενά θα πάει ο Σταύρος Παπασταύρου, στην Κοζάνη θα έχει ήδη βρεθεί η Άννα Καραμανλή, ενώ στη Φλώρινα πηγαίνει η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Άπαντες οι κορυφαίοι υπουργοί, πλην του οικονομικού επιτελείου, θα συμμετέχουν σε αυτόν τον σχεδιασμό περιοδειών.
Με τη σειρά του, ο γραμματέας της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης ξεκινά αύριο από το Διδυμότειχο και θα καταλήξει την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη με ενδιάμεσους σταθμούς τον Έβρο, τη Ροδόπη, την Ξάνθη, το Κιλκίς και τις Σέρρες. Ο κ. Μητσοτάκης θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη με τη σειρά του την Παρασκευή, θα δώσει το παρών σε εκδήλωση απολογισμού για το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ θα παραστεί στο καθιερωμένο ποτό της ΟΝΝΕΔ το βράδυ της ίδιας μέρας.
Βεβαίως, θα απαιτηθεί πολύ πιο συστηματική παρουσία της ΝΔ στη Βόρεια Ελλάδα το επόμενο διάστημα. Ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης άλλωστε επεσήμανε σε πρόσφατη σύσκεψη με τους βουλευτές της Θεσσαλονίκης ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα δυτικά της πόλης, καθώς δεν μπορεί να υφίσταται τέτοια ψαλίδα έναντι του εθνικού ποσοστού της ΝΔ, ενώ γίνεται σωρεία δημοσίων έργων.
Παράλληλα, το Μέγαρο Μαξίμου περιμένει αυτές τις μέρες και τα πρώτα νούμερα κυλιόμενων μετρήσεων, προκειμένου να έχει μια εικόνα για τον βατήρα της πολιτικής περιόδου. Μια αίσθηση έχουν όλα τα κυβερνητικά στελέχη και οι κυβερνητικοί βουλευτές από τις αυγουστιάτικες εξορμήσεις τους, είτε εκτός έδρας είτε στις εκλογικές τους περιφέρειες, όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να έχει καλύτερη εικόνα του πολιτικού περιβάλλοντος πριν ανέβει στη ΔΕΘ. Γνωρίζει πάντως ότι πρέπει να απευθυνθεί σε κοινωνικές ομάδες-κλειδιά, όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες και εν γένει η μεσαία τάξη, οι αγρότες που αντιμετωπίζουν σοβαρό ζήτημα ρευστότητας και οι συνταξιούχοι που πλήττονται δυσανάλογα από τον πληθωρισμό, προκειμένου να «πατήσει» καλύτερα ενόψει της τελικής εκλογικής ευθείας.
Βόρεια Ελλάδα και πυρά στο ΠΑΣΟΚΩς προς τις πολιτικές στοχεύσεις, το Μέγαρο Μαξίμου θα δώσει μάχη σε δύο μέτωπα: καλείται να επαναπατρίσει δεξιόστροφους ψηφοφόρους, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά παράλληλα πρέπει να απευθυνθεί και στους κεντρώους ψηφοφόρους. Αυτή ήταν και η βασική ντιρεκτίβα του focus group του Ιουλίου που έφτασε στο Μέγαρο Μαξίμου, εξ ου και το «πέσιμο» στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στο θέμα της υποψηφιότητας της Έλενας Ακρίτα δια των κ. Μητσοτάκη και Μαρινάκη που κατηγόρησαν τη Χαριλάου Τρικούπη ότι καμώνεται το θεσμικό κόμμα, ενώ δεν ψηφίζει τον Γιάννη Στουρνάρα για την Τράπεζα της Ελλάδος και ενώ δεν ψήφισε τον Μιχάλη Χουρδάκη για αντιπρόεδρο της Βουλής όταν τον είχε προτείνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κατά διαβολική σύμπτωση, πλέον ο κ. Χουρδάκης έχει μεταγραφεί στο ΠΑΣΟΚ.
Και αν η στρατηγική έναντι του ΠΑΣΟΚ είναι μάλλον σαφής-επίθεση κατά μέτωπον-, η επιχείρηση «δεξιά νώτα» είναι κάπως πιο σύνθετη. Στη Νέα Δημοκρατία αντιλαμβάνονται ότι δύσκολα θα επαναπατρίσουν ψηφοφόρους που έχουν ιδεολογικό πρόβλημα και δεν ψήφισαν ΝΔ λόγω του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών. Επιχειρούν όμως να επαναπροσεγγίσουν δυσαρεστημένους, παραδοσιακούς ψηφοφόρους, που προβληματίζονται για το κόστος ζωής ή για τη δική τους θέση στην κοινωνική αρχιτεκτονική. Γι’ αυτό ο κ. Μητσοτάκης μονότονα επαναλαμβάνει στις ομιλίες του ότι η κυβέρνηση εργάζεται για ανάπτυξη που φτάνει σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του πού μένουν.
Ξεκινούν οι περιοδείεςΕν προκειμένω και ενόψει ΔΕΘ, η ΝΔ βγάζει μπροστά κλιμάκια υπουργών που θα σαρώσουν και τους 16 νομούς της Μακεδονίας και της Θράκης. Αρχής γενομένης από σήμερα, στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί η υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμανλή, στην Ημαθία ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, στο Κιλκίς ο υφυπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσσης, στην Πιερία ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, στις Σέρρες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς και στη Χαλκιδική ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης.
Στη Δράμα θα βρεθεί ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάσης Καββαδάς, στον Έβρο η υφυπουργός Μετανάστευσης Σέβη Βολουδάκη, στην Καβάλα ο υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, στην Ξάνθη ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης και στη Ροδόπη ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Τέλος, στα Γρεβενά θα πάει ο Σταύρος Παπασταύρου, στην Κοζάνη θα έχει ήδη βρεθεί η Άννα Καραμανλή, ενώ στη Φλώρινα πηγαίνει η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Άπαντες οι κορυφαίοι υπουργοί, πλην του οικονομικού επιτελείου, θα συμμετέχουν σε αυτόν τον σχεδιασμό περιοδειών.
Με τη σειρά του, ο γραμματέας της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης ξεκινά αύριο από το Διδυμότειχο και θα καταλήξει την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη με ενδιάμεσους σταθμούς τον Έβρο, τη Ροδόπη, την Ξάνθη, το Κιλκίς και τις Σέρρες. Ο κ. Μητσοτάκης θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη με τη σειρά του την Παρασκευή, θα δώσει το παρών σε εκδήλωση απολογισμού για το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ θα παραστεί στο καθιερωμένο ποτό της ΟΝΝΕΔ το βράδυ της ίδιας μέρας.
Βεβαίως, θα απαιτηθεί πολύ πιο συστηματική παρουσία της ΝΔ στη Βόρεια Ελλάδα το επόμενο διάστημα. Ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης άλλωστε επεσήμανε σε πρόσφατη σύσκεψη με τους βουλευτές της Θεσσαλονίκης ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα δυτικά της πόλης, καθώς δεν μπορεί να υφίσταται τέτοια ψαλίδα έναντι του εθνικού ποσοστού της ΝΔ, ενώ γίνεται σωρεία δημοσίων έργων.
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