Κυβερνητικές πηγές κατά Τσουκαλά: Δεν απαντά για τον Στουρνάρα, λαθροχειρία οι ισχυρισμοί του για τους Σπαρτιάτες

Η κυβέρνηση επιμένει ότι η Χαριλάου Τρικούπη αποφεύγει να απαντήσει στο βασικό ερώτημα που έθεσε ο Παύλος Μαρινάκης, γιατί δεν υπερψήφισε τον Γιάννη Στουρνάρα, την ώρα που έδωσε θετική ψήφο στην Έλενα Ακρίτα