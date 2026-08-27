Κυβερνητικές πηγές κατά Τσουκαλά: Δεν απαντά για τον Στουρνάρα, λαθροχειρία οι ισχυρισμοί του για τους Σπαρτιάτες
Κυβερνητικές πηγές κατά Τσουκαλά: Δεν απαντά για τον Στουρνάρα, λαθροχειρία οι ισχυρισμοί του για τους Σπαρτιάτες
Η κυβέρνηση επιμένει ότι η Χαριλάου Τρικούπη αποφεύγει να απαντήσει στο βασικό ερώτημα που έθεσε ο Παύλος Μαρινάκης, γιατί δεν υπερψήφισε τον Γιάννη Στουρνάρα, την ώρα που έδωσε θετική ψήφο στην Έλενα Ακρίτα
Στην αντεπίθεση περνά η κυβέρνηση απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και τον Κώστα Τσουκαλά, ανεβάζοντας τους τόνους μετά την απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη στην ανάρτηση του Παύλου Μαρινάκη, στην οποία υποστήριζε ότι «διυλίζει» τον Γιάννη Στουρνάρα, αλλά «καταπίνει» την Έλενα Ακρίτα».
Κυβερνητικές πηγές επιμένουν ότι το ΠΑΣΟΚ απέφυγε να απαντήσει στο βασικό ερώτημα που έθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος: γιατί δεν υπερψήφισε τον Γιάννη Στουρνάρα, την ώρα που έδωσε θετική ψήφο στην Έλενα Ακρίτα για τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής.
«Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ απλώς επιβεβαιώνει πανηγυρικά την ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου», αναφέρουν χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι δεν υπήρξε «καμία απάντηση επί της ουσίας» ούτε «η παραμικρή αναφορά στη μη υπερψήφιση του κ. Στουρνάρα».
Ακόμη πιο αιχμηρή είναι η κυβερνητική πλευρά απέναντι στον ισχυρισμό του Κώστα Τσουκαλά για τη στάση του Παύλου Μαρινάκη έναντι των Σπαρτιατών. Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για «λαθροχειρία» και επαναφέρουν τη δημόσια τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου από τις 16 Ιανουαρίου 2025.
Τότε, όταν είχε ερωτηθεί ευθέως εάν οι ψήφοι των Σπαρτιατών ήταν ευπρόσδεκτες στην εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, ο Παύλος Μαρινάκης είχε απαντήσει κατηγορηματικά: «Όχι, δεν είναι ευπρόσδεκτες».
«Η στάση του ΠΑΣΟΚ είναι καθαρή: παγίως υπερψηφίζει τους αντιπροέδρους που προτείνουν τα κοινοβουλευτικά κόμματα –συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης- με εξαίρεση τα ακροδεξιά και ναζιστικά μορφώματα.
Για τα πρόσωπα που προτείνονται, την ευθύνη έχουν οι κοινοβουλευτικές τους ομάδες.
Ο κ. Μαρινάκης που καταπίνει αμάσητες τις ψήφους των Σπαρτιατών και διαφημίζει μάλιστα τη στάση τους όταν συντάσσονται με τη Νέα Δημοκρατία στον προϋπολογισμό και σε άλλα νομοθετήματα, δεν είναι σε θέση να κάνει μαθήματα πολιτικής στάσης στο ΠΑΣΟΚ».
Κυβερνητικές πηγές επιμένουν ότι το ΠΑΣΟΚ απέφυγε να απαντήσει στο βασικό ερώτημα που έθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος: γιατί δεν υπερψήφισε τον Γιάννη Στουρνάρα, την ώρα που έδωσε θετική ψήφο στην Έλενα Ακρίτα για τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής.
«Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ απλώς επιβεβαιώνει πανηγυρικά την ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου», αναφέρουν χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι δεν υπήρξε «καμία απάντηση επί της ουσίας» ούτε «η παραμικρή αναφορά στη μη υπερψήφιση του κ. Στουρνάρα».
Ακόμη πιο αιχμηρή είναι η κυβερνητική πλευρά απέναντι στον ισχυρισμό του Κώστα Τσουκαλά για τη στάση του Παύλου Μαρινάκη έναντι των Σπαρτιατών. Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για «λαθροχειρία» και επαναφέρουν τη δημόσια τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου από τις 16 Ιανουαρίου 2025.
Τότε, όταν είχε ερωτηθεί ευθέως εάν οι ψήφοι των Σπαρτιατών ήταν ευπρόσδεκτες στην εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, ο Παύλος Μαρινάκης είχε απαντήσει κατηγορηματικά: «Όχι, δεν είναι ευπρόσδεκτες».
Τι είχε δηλώσει ο ΤσουκαλάςΝωρίτερα, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ απαντώντας στις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη για την στάση του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα είχε αναφέρει:
«Η στάση του ΠΑΣΟΚ είναι καθαρή: παγίως υπερψηφίζει τους αντιπροέδρους που προτείνουν τα κοινοβουλευτικά κόμματα –συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης- με εξαίρεση τα ακροδεξιά και ναζιστικά μορφώματα.
Για τα πρόσωπα που προτείνονται, την ευθύνη έχουν οι κοινοβουλευτικές τους ομάδες.
Ο κ. Μαρινάκης που καταπίνει αμάσητες τις ψήφους των Σπαρτιατών και διαφημίζει μάλιστα τη στάση τους όταν συντάσσονται με τη Νέα Δημοκρατία στον προϋπολογισμό και σε άλλα νομοθετήματα, δεν είναι σε θέση να κάνει μαθήματα πολιτικής στάσης στο ΠΑΣΟΚ».
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