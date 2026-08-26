Δημοσκοπήσεις πριν από τη ΔΕΘ: Γιατί η ΝΔ βλέπει το «3 μπροστά» στα ποσοστά, μάχη για το 10,6% των αναποφάσιστων
Δημοσκοπήσεις πριν από τη ΔΕΘ: Γιατί η ΝΔ βλέπει το «3 μπροστά» στα ποσοστά, μάχη για το 10,6% των αναποφάσιστων
Η σύγκριση των μετρήσεων πριν και μετά τη θερινή ανάπαυλα – Η δυσαρέσκεια που δεν κεφαλαιοποιεί η αντιπολίτευση, η δεξαμενή των ψηφοφόρων της ΝΔ του 2023 και ο ορίζοντας της αυτοδυναμίας
Το καλοκαίρι πέρασε, οι δημοσκοπήσεις επέστρεψαν και η πολιτική τράπουλα βρέθηκε σχεδόν όπως είχε μείνει. Η ΝΔ κινείται στην περιοχή του 26%-27%, η ΕΛ.Α.Σ. παραμένει δεύτερη και το ΠΑΣΟΚ γύρω από το 10%. Κάτι, ωστόσο, άλλαξε: οι αναποφάσιστοι αυξήθηκαν. Και στην εκκίνηση της νέας πολιτικής σεζόν το ενδιαφέρον μεταφέρεται από το ποιος προηγείται στο ποιος μπορεί να βρει τις επόμενες μονάδες.
Οι μεθοδολογίες διαφέρουν και οι αριθμοί δεν μπαίνουν όλοι στην ίδια ζυγαριά. Η πολιτική εικόνα, πάντως, είναι καθαρή: η ΝΔ βρίσκεται, κατά το κοινώς λεγόμενο, «στα λεφτά της», με τη διαφορά από τη δεύτερη θέση στις 12 μονάδες.
Στο κυβερνητικό επιτελείο θεωρούν ότι η πραγματική εκλογική της δύναμη «γράφει 3 μπροστά». Οι τελευταίες εκτιμήσεις πριν από τον Αύγουστο βρίσκονταν πράγματι εκεί: 30% η Pulse, 29,3% η GPO και 30,8% η Marc.
Υπάρχει και μια αντίφαση, η οποία σύμφωνα με έμπειρους κοινοβουλευτικούς, λέει ίσως περισσότερα από τα κομματικά ποσοστά. Στην Interview, 65% θεωρεί ότι η χώρα πηγαίνει προς λάθος κατεύθυνση και 51% ζητά εκλογές τώρα. Παρ' όλα αυτά, η ΕΛ.Α.Σ. υποχωρεί στο 14,5% από 15,8% τον Ιούλιο και το ΠΑΣΟΚ μένει στο 10%.
Η δυσαρέσκεια υπάρχει. Αυτό που δεν υπάρχει ακόμη είναι κάποιος που να την εισπράττει μαζικά, είναι το συμπέρασμα που βάζουν σε πρώτο πλάνο, μιλώντας στο protothema.gr τα ίδια πρόσωπα.
Εκεί βλέπει το Μαξίμου μέρος του διαθέσιμου χώρου μέχρι το «3 μπροστά». Την ίδια δεξαμενή, όμως, διεκδικεί και η αντιπολίτευση εάν θέλει να μετατρέψει την κοινωνική δυσαρέσκεια σε αλλαγή συσχετισμών.
Κάπως έτσι μπαίνουν όλοι στη μάχη της ΔΕΘ, με τη ΝΔ να κυνηγά τις μονάδες που θα την ανεβάσουν, η ΕΛ.Α.Σ. θέλει να δώσει δυναμική στη δεύτερη θέση και το ΠΑΣΟΚ να ξεκολλήσει από το 10%.
Το καλοκαίρι άφησε τα κόμματα περίπου εκεί όπου τα βρήκε, αλλά φαίνεται ότι η αλλαγή που φέρνει είναι οι περισσότεροι ψηφοφόρους χωρίς τελική επιλογή. Και αυτοί είναι πλέον το μεγάλο έπαθλο της μάχης που αρχίζει.
Η ΝΔ «στα λεφτά της»Πριν από τη θερινή ανάπαυλα, οι μετρήσεις έβρισκαν τη ΝΔ περίπου στην ίδια περιοχή: Pulse 26%, GPO 25,7% και Marc 27,3% στην πρόθεση ψήφου. Μετά τις διακοπές, η Interview την καταγράφει στο 26,5%, με την ΕΛ.Α.Σ. στο 14,5% και το ΠΑΣΟΚ στο 10%.
Οι μεθοδολογίες διαφέρουν και οι αριθμοί δεν μπαίνουν όλοι στην ίδια ζυγαριά. Η πολιτική εικόνα, πάντως, είναι καθαρή: η ΝΔ βρίσκεται, κατά το κοινώς λεγόμενο, «στα λεφτά της», με τη διαφορά από τη δεύτερη θέση στις 12 μονάδες.
Στο κυβερνητικό επιτελείο θεωρούν ότι η πραγματική εκλογική της δύναμη «γράφει 3 μπροστά». Οι τελευταίες εκτιμήσεις πριν από τον Αύγουστο βρίσκονταν πράγματι εκεί: 30% η Pulse, 29,3% η GPO και 30,8% η Marc.
Από το «3» μέχρι την αυτοδυναμίαΤο 30%, βέβαια, δεν είναι αυτοδυναμία, η οποία παραμένει ο διακηρυγμένος στόχος του. Ενδιαφέρον έχει ότι στην Pulse, περισσότεροι από 4 στους 5 (45% ) προτιμούσαν αυτοδύναμη κυβέρνηση έναντι 38% που επέλεγε συνεργασία. Στον αντίποδα όμως, στην έρευνα της Marc μόλις 18,8% εκτιμούσε ότι η ΝΔ θα κερδίσει με αυτοδυναμία.
Υπάρχει και μια αντίφαση, η οποία σύμφωνα με έμπειρους κοινοβουλευτικούς, λέει ίσως περισσότερα από τα κομματικά ποσοστά. Στην Interview, 65% θεωρεί ότι η χώρα πηγαίνει προς λάθος κατεύθυνση και 51% ζητά εκλογές τώρα. Παρ' όλα αυτά, η ΕΛ.Α.Σ. υποχωρεί στο 14,5% από 15,8% τον Ιούλιο και το ΠΑΣΟΚ μένει στο 10%.
Η δυσαρέσκεια υπάρχει. Αυτό που δεν υπάρχει ακόμη είναι κάποιος που να την εισπράττει μαζικά, είναι το συμπέρασμα που βάζουν σε πρώτο πλάνο, μιλώντας στο protothema.gr τα ίδια πρόσωπα.
Το 10,6% που κοιτούν όλοιΚαι κάπου εδώ μπαίνει το 10,6% των αναποφάσιστων, από 9% τον Ιούλιο. Για τη ΝΔ έχει μια επιπλέον σημασία, καθώς στην τελευταία έρευνα της Marc πριν από τις διακοπές, το 33,2% των αναποφάσιστων προερχόταν από ψηφοφόρους που τη στήριξαν στις εκλογές του 2023.
Εκεί βλέπει το Μαξίμου μέρος του διαθέσιμου χώρου μέχρι το «3 μπροστά». Την ίδια δεξαμενή, όμως, διεκδικεί και η αντιπολίτευση εάν θέλει να μετατρέψει την κοινωνική δυσαρέσκεια σε αλλαγή συσχετισμών.
Κάπως έτσι μπαίνουν όλοι στη μάχη της ΔΕΘ, με τη ΝΔ να κυνηγά τις μονάδες που θα την ανεβάσουν, η ΕΛ.Α.Σ. θέλει να δώσει δυναμική στη δεύτερη θέση και το ΠΑΣΟΚ να ξεκολλήσει από το 10%.
Το καλοκαίρι άφησε τα κόμματα περίπου εκεί όπου τα βρήκε, αλλά φαίνεται ότι η αλλαγή που φέρνει είναι οι περισσότεροι ψηφοφόρους χωρίς τελική επιλογή. Και αυτοί είναι πλέον το μεγάλο έπαθλο της μάχης που αρχίζει.
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