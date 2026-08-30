Χατζηδάκης για Ταμείο Ανάκαμψης: «Τα μολύβια κάτω, τα κατάφεραμε»

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης απαντά στην κριτική της αντιπολίτευσης και παρουσιάζει τον απολογισμό των 35,95 δισ. ευρώ σε έργα, επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις