Μαρινάκης κατά ΠΑΣΟΚ για Ακρίτα: Λέτε ότι ψηφίζετε θεσμικά, γιατί δεν ψηφίσατε Χουρδάκη;

«Το ΠΑΣΟΚ που απάντησε ότι εμείς υπερψηφίζουμε Ακρίτα γιατί έτσι κάνουμε σε όλες τις περιπτώσεις, πλην ακροδεξιών, είπε ένα πολύ μεγάλο ψέμα» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος