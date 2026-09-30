Αυτοκίνητο παρέσυρε 12χρονο στα Σεπόλια
ΕΛΛΑΔΑ
Σεπόλια Τροχαίο ατύχημα

Αυτοκίνητο παρέσυρε 12χρονο στα Σεπόλια

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε  για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Αυτοκίνητο παρέσυρε 12χρονο στα Σεπόλια
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 30/9 στα Σεπόλια, με ΙΧ να παρασύρει έναν 12χρονο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ανήλικος τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ έχει μεταφερθεί για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο «Παίδων»

Στο σημείο μεταβαίνουν δυνάμεις της αστυνομίας.

Εξαιτίας της παράσυρσης στην περιοχή υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αδμήτου από το ύψος της Περγάμου.

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