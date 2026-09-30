Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.
Αυτοκίνητο παρέσυρε 12χρονο στα Σεπόλια
Αυτοκίνητο παρέσυρε 12χρονο στα Σεπόλια
Ο ανήλικος μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 30/9 στα Σεπόλια, με ΙΧ να παρασύρει έναν 12χρονο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ανήλικος τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ έχει μεταφερθεί για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο «Παίδων»
Στο σημείο μεταβαίνουν δυνάμεις της αστυνομίας.
Εξαιτίας της παράσυρσης στην περιοχή υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αδμήτου από το ύψος της Περγάμου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ανήλικος τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ έχει μεταφερθεί για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο «Παίδων»
Στο σημείο μεταβαίνουν δυνάμεις της αστυνομίας.
Εξαιτίας της παράσυρσης στην περιοχή υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αδμήτου από το ύψος της Περγάμου.
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