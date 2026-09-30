Τουρισμός: Πτώση στις διεθνείς αφίξεις στα αεροδρόμια Αθήνας, Σαντορίνης μέσα στον Αύγουστο
Τουρισμός: Πτώση στις διεθνείς αφίξεις στα αεροδρόμια Αθήνας, Σαντορίνης μέσα στον Αύγουστο
Στο +3,4% πανελλαδικά οι διεθνείς αφίξεις στο 8μηνο αγγίζοντας τα 20,6 εκατ. ταξιδιώτες
Τέσσερα αεροδρόμια, μέσα σε αυτά η Αθήνα και η Σαντορίνη κατέγραψαν πτώση στις διεθνείς αφίξεις τους τον πιο «θερμό» μήνα του καλοκαιριού, μέσα στον Αύγουστο, με την πρωτεύουσα ειδικά να υφίσταται τις μεγαλύτερες πιέσεις και στο σύνολο του οκταμήνου του 2026.
Συνολικά οι διεθνείς αφίξεις στα κυριότερα αεροδρόμια της χώρας την περίοδο Ιανουαρίου- Αυγούστου 2026 άγγιξαν τα 20,6 εκατομμύρια καταγράφοντας άνοδο 3,4% με επιπλέον 670 χιλιάδες ταξιδιώτες σε σύγκριση με το οκτάμηνο του 2025, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) και την επεξεργασία των δεδομένων που λαμβάνει από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) και τη Fraport Greece (μη συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου Καλαμάτας που οδεύει προς μακροχρόνια παραχώρηση στο σχήμα των Fraport- Kοπελούζου- Κωνσταντακόπουλου).
Από αυτές, πάνω από το 1/4 αφορά το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ): Οι διεθνείς αφίξεις του οκταμήνου του 2026 διαμορφώθηκαν στα 5,9 εκατ. ταξιδιώτες, σημειώνοντας πτώση κατά 1,4% έναντι της περιόδου Ιανουαρίου- Αυγούστου του 2025 οπότε το αντίστοιχο νούμερο είχε ξεπεράσει τα 5,99 εκατ. ταξιδιώτες.
Για το «Ελευθέριος Βενιζέλος» ο Αύγουστος ήταν ο πέμπτος συνεχόμενος μήνας μείωσης των διεθνών αφίξεων, αποτυπώνοντας και τον αντίκτυπο από την γεωπολιτική κρίση της Μέσης Ανατολής. Πιο συγκεκριμένα, για το μήνα Αύγουστο οι διεθνείς αφίξεις στο ΔΑΑ έφτασαν λίγο πάνω από το 1 εκατ. ταξιδιώτες (όπως αντίστοιχα και το μήνα Ιούλιο) σημειώνοντας πτώση κατά 4,2% έναντι του Αυγούστου του 2025.
Για το οκτάμηνο του τρέχοντος έτους, πτώση παρουσιάζουν επίσης τα αεροδρόμια της Κω – αν και οριακή- με -0,7%, λίγο πάνω από το 1 εκατ. διεθνείς αφίξεις, καθώς επίσης και η Καβάλα (-4%) και η Μυτιλήνη (-6,3%). Και οι δύο αυτές περιπτώσεις ωστόσο έχουν μικρό όγκο επιβατών με 88,4 και 60,3 χιλ. διεθνείς αφίξεις αντίστοιχα για όλη την περίοδο Ιανουαρίου- Αυγούστου 2026.
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Συνολικά οι διεθνείς αφίξεις στα κυριότερα αεροδρόμια της χώρας την περίοδο Ιανουαρίου- Αυγούστου 2026 άγγιξαν τα 20,6 εκατομμύρια καταγράφοντας άνοδο 3,4% με επιπλέον 670 χιλιάδες ταξιδιώτες σε σύγκριση με το οκτάμηνο του 2025, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) και την επεξεργασία των δεδομένων που λαμβάνει από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) και τη Fraport Greece (μη συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου Καλαμάτας που οδεύει προς μακροχρόνια παραχώρηση στο σχήμα των Fraport- Kοπελούζου- Κωνσταντακόπουλου).
Από αυτές, πάνω από το 1/4 αφορά το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ): Οι διεθνείς αφίξεις του οκταμήνου του 2026 διαμορφώθηκαν στα 5,9 εκατ. ταξιδιώτες, σημειώνοντας πτώση κατά 1,4% έναντι της περιόδου Ιανουαρίου- Αυγούστου του 2025 οπότε το αντίστοιχο νούμερο είχε ξεπεράσει τα 5,99 εκατ. ταξιδιώτες.
Για το «Ελευθέριος Βενιζέλος» ο Αύγουστος ήταν ο πέμπτος συνεχόμενος μήνας μείωσης των διεθνών αφίξεων, αποτυπώνοντας και τον αντίκτυπο από την γεωπολιτική κρίση της Μέσης Ανατολής. Πιο συγκεκριμένα, για το μήνα Αύγουστο οι διεθνείς αφίξεις στο ΔΑΑ έφτασαν λίγο πάνω από το 1 εκατ. ταξιδιώτες (όπως αντίστοιχα και το μήνα Ιούλιο) σημειώνοντας πτώση κατά 4,2% έναντι του Αυγούστου του 2025.
Για το οκτάμηνο του τρέχοντος έτους, πτώση παρουσιάζουν επίσης τα αεροδρόμια της Κω – αν και οριακή- με -0,7%, λίγο πάνω από το 1 εκατ. διεθνείς αφίξεις, καθώς επίσης και η Καβάλα (-4%) και η Μυτιλήνη (-6,3%). Και οι δύο αυτές περιπτώσεις ωστόσο έχουν μικρό όγκο επιβατών με 88,4 και 60,3 χιλ. διεθνείς αφίξεις αντίστοιχα για όλη την περίοδο Ιανουαρίου- Αυγούστου 2026.
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