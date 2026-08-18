Η Δούρου διέγραψε την Κασιμάτη και ζητά από τη Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα, με 10 βουλευτές μένει ο ΣΥΡΙΖΑ

Στην πέμπτη θέση ο ΣΥΡΙΖΑ κάτω από την Ελληνική Λύση που έχει 11 - 53 οι ανεξάρτητοι βουλευτές





Με την εξέλιξη αυτή ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον βρίσκεται στην πέμπτη θέση στο κοινοβούλιο, κάτω από την Ελληνική Λύση που έχει 11 βουλευτές, ενώ οι ανεξάρτητοι βουλευτές φτάνουν με αυτό τον τρόπο τους 53.







Σε ό,τι αφορά τη Νίνα Κασιμάτη, η Ρένα Δούρου εξηγεί ότι η απόφασή της συνδέεται με τη στάση που, όπως αναφέρει, έχει κρατήσει η βουλευτής τους τελευταίους μήνες. Συγκεκριμένα, σημειώνει ότι απέχει από τις κομματικές δραστηριότητες και τη συλλογική δουλειά της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, δεν συμμετείχε στη διαδικασία εκλογής προέδρου της ΚΟ, δεν ανέλαβε τομέα κοινοβουλευτικής ευθύνης και εδώ και μήνες δεν υπογράφει ούτε καταθέτει κοινοβουλευτικές ερωτήσεις.



«Με βάση αυτά τα δεδομένα, με σεβασμό στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ που μας στήριξαν και μας στηρίζουν, με σεβασμό στην κοινοβουλευτική διαδικασία και με σεβασμό στο δικαίωμα καθεμίας και καθενός να επιλέγει τη στάση του, αποφάσισα να τεθεί εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.», αναφέρει η Ρένα Δούρου.







Στην ίδια επιστολή η Ρένα Δούρου αναφέρεται και στην Όλγα Γεροβασίλη, σημειώνοντας ότι δεν αποτελεί πλέον μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόφασή της να αποχωρήσει από το κόμμα στις 17 Ιουλίου.



Όπως αναφέρει, η κ. Γεροβασίλη είχε γνωστοποιήσει ότι θα υποβάλει την επιστολή αποχώρησής της από την Κοινοβουλευτική Ομάδα με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής στις 24 Αυγούστου, επικαλούμενη ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του προεδρείου της Βουλής, στο οποίο είναι αντιπρόεδρος.



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Η Ρένα Δούρου συνδέει το θέμα της έδρας και με το ευρύτερο κάλεσμα που απευθύνει στους ανεξάρτητους βουλευτές που είχαν εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τους καλεί να επιστρέψουν, εφόσον εξακολουθούν να συμφωνούν με τις αρχές, τις αξίες και τις πολιτικές θέσεις του κόμματος.



Για όσους επιλέξουν διαφορετική πολιτική διαδρομή, υποστηρίζει ότι υπάρχει «σαφής πολιτική και ηθική υποχρέωση» να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει απέναντι στο κόμμα και στους ψηφοφόρους τους. Παραπέμπει μάλιστα στον Κώδικα Δεοντολογίας που είχαν υπογράψει, ο οποίος, όπως αναφέρει, συνεπάγεται την επιστροφή της κοινοβουλευτικής έδρας στο κόμμα.



Σημαντικό μέρος της επιστολής αφορά την προσπάθεια ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ μετά την τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, την οποία η Ρένα Δούρου χαρακτηρίζει αφετηρία για την «επανεκκίνηση» του κόμματος και το τέλος μιας δύσκολης περιόδου εσωστρέφειας.



Την απόφασή της να θέσει τη Νίνα Κασιμάτη εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ γνωστοποίησε η Ρένα Δούρου , με επιστολή της προς τους βουλευτές του κόμματος, στην οποία παράλληλα απευθύνει κάλεσμα επιστροφής στους ανεξάρτητους βουλευτές που είχαν εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ . Αναφέρεται και στην Όλγα Γεροβασίλη, σημειώνοντας ότι δεν αποτελεί πλέον μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.Με την εξέλιξη αυτή ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον βρίσκεται στην πέμπτη θέση στο κοινοβούλιο, κάτω από την Ελληνική Λύση που έχει 11 βουλευτές, ενώ οι ανεξάρτητοι βουλευτές φτάνουν με αυτό τον τρόπο τους 53.Η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας αναφέρει ακόμη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται ήδη σε επαφές με ανεξάρτητους βουλευτές και εκτιμά ότι το επόμενο διάστημα οι συζητήσεις αυτές θα έχουν αποτέλεσμα, ενισχύοντας την ΚΟ του κόμματος.Σε ό,τι αφορά τη Νίνα Κασιμάτη, η Ρένα Δούρου εξηγεί ότι η απόφασή της συνδέεται με τη στάση που, όπως αναφέρει, έχει κρατήσει η βουλευτής τους τελευταίους μήνες. Συγκεκριμένα, σημειώνει ότι απέχει από τις κομματικές δραστηριότητες και τη συλλογική δουλειά της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, δεν συμμετείχε στη διαδικασία εκλογής προέδρου της ΚΟ, δεν ανέλαβε τομέα κοινοβουλευτικής ευθύνης και εδώ και μήνες δεν υπογράφει ούτε καταθέτει κοινοβουλευτικές ερωτήσεις.«Με βάση αυτά τα δεδομένα, με σεβασμό στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ που μας στήριξαν και μας στηρίζουν, με σεβασμό στην κοινοβουλευτική διαδικασία και με σεβασμό στο δικαίωμα καθεμίας και καθενός να επιλέγει τη στάση του, αποφάσισα να τεθεί εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.», αναφέρει η Ρένα Δούρου.Χαρακτηρίζει την κίνηση «πολιτική και θεσμική απόφαση», υποστηρίζοντας ότι βάζει τέλος σε μια κατάσταση που παρέμενε για μεγάλο διάστημα σε εκκρεμότητα και επηρέαζε τη λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.Στην ίδια επιστολή η Ρένα Δούρου αναφέρεται και στην Όλγα Γεροβασίλη, σημειώνοντας ότι δεν αποτελεί πλέον μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόφασή της να αποχωρήσει από το κόμμα στις 17 Ιουλίου.Όπως αναφέρει, η κ. Γεροβασίλη είχε γνωστοποιήσει ότι θα υποβάλει την επιστολή αποχώρησής της από την Κοινοβουλευτική Ομάδα με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής στις 24 Αυγούστου, επικαλούμενη ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του προεδρείου της Βουλής, στο οποίο είναι αντιπρόεδρος.«Αναμένουμε μέχρι τις 24 Αυγούστου να αποστείλει την επιστολή παραίτησης και να ολοκληρωθεί η θεσμική διαδικασία με παράδοση της έδρας», σημειώνει η πρόεδρος της ΚΟ.Η Ρένα Δούρου συνδέει το θέμα της έδρας και με το ευρύτερο κάλεσμα που απευθύνει στους ανεξάρτητους βουλευτές που είχαν εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τους καλεί να επιστρέψουν, εφόσον εξακολουθούν να συμφωνούν με τις αρχές, τις αξίες και τις πολιτικές θέσεις του κόμματος.Για όσους επιλέξουν διαφορετική πολιτική διαδρομή, υποστηρίζει ότι υπάρχει «σαφής πολιτική και ηθική υποχρέωση» να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει απέναντι στο κόμμα και στους ψηφοφόρους τους. Παραπέμπει μάλιστα στον Κώδικα Δεοντολογίας που είχαν υπογράψει, ο οποίος, όπως αναφέρει, συνεπάγεται την επιστροφή της κοινοβουλευτικής έδρας στο κόμμα.Σημαντικό μέρος της επιστολής αφορά την προσπάθεια ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ μετά την τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, την οποία η Ρένα Δούρου χαρακτηρίζει αφετηρία για την «επανεκκίνηση» του κόμματος και το τέλος μιας δύσκολης περιόδου εσωστρέφειας.

Όπως σημειώνει, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη επαφές με ανεξάρτητες βουλεύτριες και ανεξάρτητους βουλευτές, στη βάση πολιτικών και προγραμματικών συγκλίσεων. «Η εκτίμησή μας είναι ότι το αμέσως επόμενο διάστημα αυτή η διαδικασία θα αποδώσει καρπούς ενισχύοντας την Κοινοβουλευτική μας Ομάδα», αναφέρει.



Η επιστολή της Ρένας Δούρου Η τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής σηματοδοτεί την επανεκκίνηση του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Σηματοδοτεί το τέλος μιας δύσκολης, πολιτικά θολής, περιόδου εσωστρέφειας και την έναρξη μιας νέας πορείας πολιτικής και οργανωτικής ανασυγκρότησης.



Οι οργανώσεις μας ανασυγκροτούνται, νέα και παλαιότερα στελέχη επιστρέφουν, αναλαμβάνοντας ευθύνες και εκατοντάδες σύντροφοι και συντρόφισσες δηλώνουν παρόντες και παρούσες σε μια συλλογική προσπάθεια επανασύνδεσης του κόμματος με την κοινωνία. Κοινός μας στόχος είναι ένας ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ ισχυρός, σύγχρονος και αξιόπιστος, με καθαρό πολιτικό στίγμα και ουσιαστικό ρόλο ως η μόνη δύναμη σήμερα της σύγχρονης Ανανεωτικής, Ριζοσπαστικής Αριστεράς στην πατρίδα μας.



Η επανεκκίνηση του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ-Π.Σ αφορά και την κοινοβουλευτική μας παρουσία. Το τελευταίο διάστημα βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με ανεξάρτητες βουλεύτριες και βουλευτές στη βάση πολιτικών και προγραμματικών συγκλίσεων. Η εκτίμησή μας είναι ότι το αμέσως επόμενο διάστημα αυτή η διαδικασία θα αποδώσει καρπούς ενισχύοντας την Κοινοβουλευτική μας Ομάδα.



Θέλουμε, ωστόσο, να είμαστε απολύτως καθαροί ως προς τις αρχές που διέπουν αυτή την προσπάθεια . Για εμάς η πολιτική και κομματική ένταξη δεν αποτελεί προϊόν προσωπικού εκλογικού υπολογισμού στο πλαίσιο κάποιας “πολιτικής καριέρας”. Προϋποθέτει συμφωνία / ένταξη σε καθαρές αρχές, αξίες και προγραμματικές θέσεις, καθώς και σταθερή δέσμευση σε έναν κοινό πολιτικό στόχο. Η νέα πορεία επανεκκίνησης του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ χρειάζεται ανθρώπους που να πιστεύουν σε αυτήν και να είναι αποφασισμένοι να συμβάλουν συλλογικά στην επιτυχία της, δίνοντας δύσκολες μάχες σε ένα πολιτικό περιβάλλον όπου η Δεξιά θα κάνει ό,τι μπορεί, σε επίπεδο πολιτικής και παραπολιτικής, για να διατηρήσει την εξουσία.



Στο πλαίσιο αυτό, απευθύνουμε ένα καθαρό και ειλικρινές κάλεσμα προς τους ανεξάρτητους βουλευτές και τις ανεξάρτητες βουλεύτριες που εξελέγησαν με τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ και εξακολουθούν πιστεύουν και να υποστηρίζουν τις αρχές, τις αξίες και τις πολιτικές του αναφορές με το καθαρό προοδευτικό, αριστερό τους πρόσημο. Τις και τους καλούμε να επιστρέψουν στο πολιτικό τους σπίτι και να συμβάλουν στη νέα συλλογική προσπάθεια να φύγει η Δεξιά από την εξουσία, να γυρίσει ο τόπος σελίδα με μια προοδευτική διακυβέρνηση.



Δεν αρνούμαστε αστοχίες, αδεξιότητες και λάθη. Υπήρξαν διαφωνίες, συγκρούσεις και γεγονότα που πλήγωσαν όλες /ους μας. Τα γνωρίζουμε. Απέναντι όμως στις πολιτικές, τη σήψη και τη διαφθορά της Δεξιάς και απέναντι στις μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις της εποχής, οφείλουμε να αναζητήσουμε όσα μας ενώνουν. Γιατί αυτά είναι περισσότερα και σημαντικότερα από όσα μας χώρισαν.



Το κάλεσμά μας είναι πολιτικό, καθαρό, ειλικρινές και ανοιχτό. Όσοι και όσες επιλέξουν διαφορετική πολιτική πορεία έχουν ασφαλώς κάθε δικαίωμα να το πράξουν. Θεωρούμε, όμως, ότι στην περίπτωση αυτή υπάρχει και μια σαφής πολιτική και ηθική υποχρέωση: να τηρηθούν οι δεσμεύσεις που ανέλαβαν απέναντι στο κόμμα και κυρίως, απέναντι στους πολίτες κατά την εκλογή τους, όπως αυτές αποτυπώνονται και στον Κώδικα Δεοντολογίας που οι ίδιοι υπέγραψαν και που συνεπάγεται την επιστροφή της κοινοβουλευτικής τους έδρας στο κόμμα.



Παράλληλα, είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστεί η σύνθεση και η λειτουργία της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας. Υπάρχουν δύο εκκρεμότητες που θολώνουν τον συμπαγή χαρακτήρα της ΚΟ:



Εκκρεμότητα 1η: Η κ. Νίνα Κασιμάτη εδώ και αρκετούς μήνες έχει επιλέξει να απέχει από τις κομματικές δραστηριότητες καθώς και από τη συλλογική δουλειά της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας. Δεν συμμετείχε στη διαδικασία εκλογής Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, δεν ανέλαβε τομέα κοινοβουλευτικής ευθύνης ενώ εδώ και πολλούς μήνες δεν υπογράφει και δεν καταθέτει Κοινοβουλευτικές Ερωτήσεις, δηλαδή δεν μετέχει στον κοινοβουλευτικό έλεγχο της δεξιάς κυβέρνησης. Με βάση αυτά τα δεδομένα, με σεβασμό στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ που μας στήριξαν και μας στηρίζουν, με σεβασμό στην κοινοβουλευτική διαδικασία και με σεβασμό στο δικαίωμα καθεμίας και καθενός να επιλέγει τη στάση του, αποφάσισα να τεθεί εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Πρόκειται για μια πολιτική και θεσμική απόφαση που αποσαφηνίζει μια κατάσταση η οποία επί μακρόν παρέμενε σε εκκρεμότητα, αποδυναμώνοντας τη λειτουργία της ΚΟ μας σε μια κρίσιμη και πυκνή σε πολιτικά γεγονότα περίοδο.



Εκκρεμότητα 2η : Η κα Όλγα Γεροβασίλη, δεν είναι πλέον μέλος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ όπως η ίδια έχει γνωστοποιήσει από τις 17 Ιουλίου με την απόφασή της να αποχωρήσει από το κόμμα. Παράλληλα, είχε δηλώσει ότι η σχετική επιστολή αποχώρησής της από την Κοινοβουλευτική Ομάδα θα υποβληθεί με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής στις 24 Αυγούστου, επικαλούμενη ζητήματα λειτουργίας του προεδρείου της Βουλής της οποίας είναι αντιπρόεδρος. Αναμένουμε μέχρι τις 24 Αυγούστου να αποστείλει την επιστολή παραίτησης και να ολοκληρωθεί η θεσμική διαδικασία με παράδοση της έδρας.



Για εμάς, όμως, το ουσιαστικό ζήτημα δεν είναι οι αποχωρήσεις. Είναι η επόμενη ημέρα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και της σύγχρονης Ανανεωτικής, Ριζοσπαστικής Αριστεράς στην πατρίδα μας.



Ξεκινάμε αυτή τη νέα περίοδο, ενόψει των κρίσιμων εκλογών, με μια συμπαγή Κοινοβουλευτική Ομάδα δέκα βουλευτών και βουλευτριών, με ενότητα, καθαρές πολιτικές θέσεις με σαφές προοδευτικό, αριστερό πρόσημο, με τεκμηριωμένες προτάσεις για τα προβλήματα της κοινωνίας, της οικονομίας, του περιβάλλοντος. Και με κοινή βούληση να υπηρετήσουμε με συνέπεια την κοινωνική πλειοψηφία που ζητά προοπτική, αλλαγή και ελπίδα.



Οι δυσκολίες, οι κρίσεις, οι δοκιμασίες μας έχουν ενδυναμώσει. Δεν επιδιώκουμε να επιστρέψουμε στο χθες. Επιδιώκουμε να οικοδομήσουμε το αύριο της σύγχρονης, Ανανεωτικής, Ριζοσπαστικής Αριστεράς, στη βάση των δημοκρατικών, αγωνιστικών παραδόσεων του λαού μας, στη βάση της πολύτιμης κυβερνητικής μας εμπειρίας, στη βάση της δουλειάς μας όλα αυτά τα χρόνια στη Βουλή και την Ευρωβουλή.



Καλούμε στον κοινό αγώνα όσες μοιράζονται πραγματικά τις αρχές και τις αξίες μας. Με καθαρούς κανόνες, συλλογικότητα και πολιτική αξιοπιστία. Με παρουσία μέσα στην κοινωνία, στους χώρους εργασίας, στη νέα γενιά και στα μεγάλα προβλήματα της καθημερινότητας. Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ προχωρά μπροστά. Ενωμένος, ανανεωμένος και αποφασισμένος να ανακτήσει την κοινωνική του δυναμική και να ανταποκριθεί στον ιστορικό ρόλο που του αναλογεί. Η νέα πορεία έχει ήδη ξεκινήσει για την προοδευτική κυβέρνηση, για την κοινωνία.

18.08.2026, 15:06