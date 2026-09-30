Τα €100 δισ. του δύσκολου χειμώνα της Ευρώπης: Πώς η ενεργειακή κρίση ανεβάζει το κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
Τα €100 δισ. του δύσκολου χειμώνα της Ευρώπης: Πώς η ενεργειακή κρίση ανεβάζει το κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
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Οι υψηλές τιμές στα καύσιμα επιστρέφουν ως πολιτικό πρόβλημα για τις εθνικές κυβερνήσεις της Ευρώπης, την ώρα που η ενεργειακή κρίση μεταφράζεται σε έναν λογαριασμό άνω των 100 δισ. ευρώ για την ΕΕ. Πρόκειται για πρόσθετο κόστος εισαγωγών από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, χωρίς τα κράτη-μέλη να έχουν εξασφαλίσει ούτε μία επιπλέον ποσότητα φυσικού αερίου ή πετρελαίου.
Η πίεση περνά ήδη στα πρατήρια. Σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες οι καταναλωτές πληρώνουν σχεδόν 50% ακριβότερα καύσιμα, με τις τιμές να ξεπερνούν ακόμη και τα 11 δολάρια το γαλόνι, μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ. Η κρίσιμη αυτή θαλάσσια αρτηρία διακινούσε, σε συνθήκες ειρήνης, περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.
Παρά το ιδιαίτερα τεταμένο γεωπολιτικό περιβάλλον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προβλέπει προβλήματα εφοδιασμού καυσίμων τον φετινό χειμώνα. Το κόστος, ωστόσο, αναμένεται να παραμείνει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, με τις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου να πιέζουν νοικοκυριά, μεταφορές και επιχειρήσεις.
Ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν προειδοποίησε χθες ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, σημειώνοντας πως οι Βρυξέλλες εξετάζουν παρεμβάσεις για τη συγκράτηση του κόστους των καυσίμων στις μεταφορές. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι ακόμη και υπό κανονικές συνθήκες περίπου 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι δεν μπορούν να θερμάνουν επαρκώς τα σπίτια τους. Η φετινή συγκυρία, όπως τόνισε, απειλεί να διευρύνει την ενεργειακή φτώχεια και να εντείνει την πίεση στην ευρωπαϊκή βιομηχανία.
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Η πίεση περνά ήδη στα πρατήρια. Σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες οι καταναλωτές πληρώνουν σχεδόν 50% ακριβότερα καύσιμα, με τις τιμές να ξεπερνούν ακόμη και τα 11 δολάρια το γαλόνι, μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ. Η κρίσιμη αυτή θαλάσσια αρτηρία διακινούσε, σε συνθήκες ειρήνης, περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.
Παρά το ιδιαίτερα τεταμένο γεωπολιτικό περιβάλλον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προβλέπει προβλήματα εφοδιασμού καυσίμων τον φετινό χειμώνα. Το κόστος, ωστόσο, αναμένεται να παραμείνει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, με τις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου να πιέζουν νοικοκυριά, μεταφορές και επιχειρήσεις.
Ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν προειδοποίησε χθες ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, σημειώνοντας πως οι Βρυξέλλες εξετάζουν παρεμβάσεις για τη συγκράτηση του κόστους των καυσίμων στις μεταφορές. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι ακόμη και υπό κανονικές συνθήκες περίπου 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι δεν μπορούν να θερμάνουν επαρκώς τα σπίτια τους. Η φετινή συγκυρία, όπως τόνισε, απειλεί να διευρύνει την ενεργειακή φτώχεια και να εντείνει την πίεση στην ευρωπαϊκή βιομηχανία.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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