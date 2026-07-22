Politico: Νέο ελληνικό μπλόκο στις κυρώσεις Ε.Ε. κατά της Ρωσίας
Politico: Νέο ελληνικό μπλόκο στις κυρώσεις Ε.Ε. κατά της Ρωσίας
Η Ελλάδα εμπόδισε την έγκριση του νέου πακέτου κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας, ζητώντας εξαίρεση για τη μεταφορά ρωσικού LNG προς τρίτες χώρες - Νέος γύρος διαβουλεύσεων το πρωί της Πέμπτης
Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία το βράδυ της Τετάρτης για το νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, καθώς σύμφωνα με το Politico η Ελλάδα μπλόκαρε την έγκρισή του, επιδιώκοντας να προστατεύσει τον κλάδο της μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).
Οι διαπραγματεύσεις των μονίμων αντιπροσώπων των κρατών μελών της ΕΕ ολοκληρώθηκαν χωρίς συμφωνία αποτέλεσαν ακόμη μία προσπάθεια εξεύρεσης της ομόφωνης στήριξης που απαιτείται για την υιοθέτηση των νέων ενεργειακών και εμπορικών μέτρων, τα οποία αποσκοπούν στη μείωση των εσόδων της Μόσχας από τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Πάντως, οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των κρατών-μελών θα πραγματοποιήσουν νέα έκτακτη συνεδρίαση το πρωί της Πέμπτης, σε μια τελευταία προσπάθεια να επιτευχθεί συμβιβασμός.
Το πακέτο κυρώσεων είχε παρουσιαστεί τον Ιούνιο, ωστόσο οι διαπραγματεύσεις παρατείνονται επί εβδομάδες, παρά το γεγονός ότι αρκετές από τις αρχικές προτάσεις έχουν ήδη αποδυναμωθεί. Μεταξύ αυτών ήταν η απαγόρευση εισαγωγών ρωσικών θαλασσινών και οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί για πρώην στρατιωτικούς των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.
Η βασική διαφωνία αφορά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να απαγορευτεί στις ευρωπαϊκές εταιρείες να μεταφέρουν ρωσικό LNG προς αγοραστές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Ιρλανδία, που ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, πρότεινε να επιτραπεί στα ευρωπαϊκά δεξαμενόπλοια LNG να συνεχίσουν τις εξαγωγές ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου προς τρίτες χώρες έως τον Ιανουάριο του 2029. Η πρόταση προβλέπει επίσης ανώτατο όριο στις εξαγωγές και απαγόρευση σύναψης νέων συμβολαίων.
Ωστόσο, σύμφωνα με το Politico που επικαλείται Ευρωπαίους διπλωμάτες, η ελληνική κυβέρνηση δεν αποδέχεται τη συγκεκριμένη λύση και ζητά εξαίρεση χωρίς χρονικό περιορισμό.
Το υπό διαπραγμάτευση πακέτο αποτελεί το 21ο από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, νέους ταξιδιωτικούς περιορισμούς για πρώην μέλη των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, κυρώσεις σε δεκάδες ακόμη ρωσικές τράπεζες και απαγόρευση εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για περίπου 250 επιπλέον φυσικά πρόσωπα.
Πηγή: NEWMONEY.GR
Οι διαπραγματεύσεις των μονίμων αντιπροσώπων των κρατών μελών της ΕΕ ολοκληρώθηκαν χωρίς συμφωνία αποτέλεσαν ακόμη μία προσπάθεια εξεύρεσης της ομόφωνης στήριξης που απαιτείται για την υιοθέτηση των νέων ενεργειακών και εμπορικών μέτρων, τα οποία αποσκοπούν στη μείωση των εσόδων της Μόσχας από τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Πάντως, οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των κρατών-μελών θα πραγματοποιήσουν νέα έκτακτη συνεδρίαση το πρωί της Πέμπτης, σε μια τελευταία προσπάθεια να επιτευχθεί συμβιβασμός.
Το πακέτο κυρώσεων είχε παρουσιαστεί τον Ιούνιο, ωστόσο οι διαπραγματεύσεις παρατείνονται επί εβδομάδες, παρά το γεγονός ότι αρκετές από τις αρχικές προτάσεις έχουν ήδη αποδυναμωθεί. Μεταξύ αυτών ήταν η απαγόρευση εισαγωγών ρωσικών θαλασσινών και οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί για πρώην στρατιωτικούς των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.
Η βασική διαφωνία αφορά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να απαγορευτεί στις ευρωπαϊκές εταιρείες να μεταφέρουν ρωσικό LNG προς αγοραστές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Ιρλανδία, που ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, πρότεινε να επιτραπεί στα ευρωπαϊκά δεξαμενόπλοια LNG να συνεχίσουν τις εξαγωγές ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου προς τρίτες χώρες έως τον Ιανουάριο του 2029. Η πρόταση προβλέπει επίσης ανώτατο όριο στις εξαγωγές και απαγόρευση σύναψης νέων συμβολαίων.
Ωστόσο, σύμφωνα με το Politico που επικαλείται Ευρωπαίους διπλωμάτες, η ελληνική κυβέρνηση δεν αποδέχεται τη συγκεκριμένη λύση και ζητά εξαίρεση χωρίς χρονικό περιορισμό.
Το υπό διαπραγμάτευση πακέτο αποτελεί το 21ο από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, νέους ταξιδιωτικούς περιορισμούς για πρώην μέλη των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, κυρώσεις σε δεκάδες ακόμη ρωσικές τράπεζες και απαγόρευση εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για περίπου 250 επιπλέον φυσικά πρόσωπα.
Πηγή: NEWMONEY.GR
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα