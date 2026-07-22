Politico: Νέο ελληνικό μπλόκο στις κυρώσεις Ε.Ε. κατά της Ρωσίας

Η Ελλάδα εμπόδισε την έγκριση του νέου πακέτου κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας, ζητώντας εξαίρεση για τη μεταφορά ρωσικού LNG προς τρίτες χώρες - Νέος γύρος διαβουλεύσεων το πρωί της Πέμπτης