Νυφούδης (ΕΛΑΣ) για πρόταση Δούκα περί συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ: Οποιαδήποτε παρόμοια συζήτηση δεν πέφτει καν στο τραπέζι

Τη δική του απάντηση στην πρόταση του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, για διάλογο και συνεργασία μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ στις εκλογές, έδωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, Νίκος Νυφούδης «Αυτές οι απόψεις εκφράζουν την προσωπική γνώμη του κυρίου Δούκα , ο οποίος λίγο πολύ, γνωρίζοντας και παρακολουθώντας τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ, δεν αποτελεί και πυρήνα της ηγετικής ομάδας. Εμάς οποιαδήποτε τέτοια κουβέντα δεν μας απασχολεί και δεν μας αφορά αυτό το διάστημα», τόνισε αρχικά ο κ. Νυφούδης μιλώντας σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του OPEN.«Ο Αλέξης Τσίπρας κάνει μια προσπάθεια να συγκροτήσει ένα κόμμα από την κοινωνία για την κοινωνία. Οπότε αυτή τη στιγμή οι μόνοι με τους οποίους μιλάμε είναι οι πολίτες σε όλη την Ελλάδα, στην προσπάθεια αυτοοργάνωσης που πραγματοποιείται. Ο μόνος σκοπός είναι η νίκη στις πρώτες εκλογές, όποτε και εάν έρθουν αυτές, και οποιαδήποτε συζήτηση παρόμοιας πρότασης δεν πέφτει καν στο τραπέζι», συνέχισε.Και πρόσθεσε: «Σε αυτή τη φάση στην οποία βρισκόμαστε, ο μόνος σκοπός μας είναι να βρούμε τους κατάλληλους ανθρώπους, συνομιλώντας σε όλη την Ελλάδα, χωρίς να μας αφορά εάν κάποιος είναι βουλευτής, εάν έχει εμπειρία στο πολιτικό σκηνικό ή όχι. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα κύμα συμμετοχής ξανά. Εγώ δεν βλέπω εκλογές άμεσα».Τέλος, μιλώντας για τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το νέο κόμμα σημείωσε σε άλλο σημείο: «Ο Αλέξης Τσίπρας έχει ξεκαθαρίσει ότι σε αυτή τη Βουλή η ΕΛΑΣ δεν θα έχει κοινοβουλευτική αντιπροσώπευση. Όποιος θέλει μπορεί να συστρατευτεί στην προσπάθειά μας ως απλός στρατιώτης,».Λίγο νωρίτερα ο Χάρης Δούκας επέμεινε στον προγραμματικό διάλογο με στόχο την προοδευτική κυβέρνηση μετά από τις εκλογές και με νέα δήλωσή του σήμερα θύμισε την απόφαση του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ με το «όχι» στο σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας με τη ΝΔ. Σε ανάρτησή του στο Facebook λέει επί της ουσίας «ναι» στον διάλογο στον Αλέξη Τσίπρα με το βλέμμα στο σενάριο συνεργασίας των δύο κομμάτων μετά από τις εθνικές κάλπες.Με τη σημερινή δήλωσή του ωστόσο δεν επανέλαβε την αναφορά του για το ποιος θα ηγηθεί μιας πιθανής συνεργασίας με την ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα, που καταγράφει δυναμική δεύτερου κόμματος στις νέες δημοσκοπήσεις.«Θέσεις που σταθερά υποστηρίζω:

-Σεβασμός στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ.

-Υποστήριξη της απόφασης του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, στην οποία υπήρξα και βασικός εισηγητής, για απόρριψη κάθε μορφής και σεναρίου συνεργασίας με τη ΝΔ.

-Στήριξη της απόφασης του Συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση.



Ας τα κάνουμε πράξη. Δίνοντας τη μάχη των εκλογών για το ΠΑΣΟΚ και ανοίγοντας διαύλους επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές συγκλίσεις. Αυτός είναι ο δρόμος για την αλλαγή πολιτικών και την Πολιτική Αλλαγή».