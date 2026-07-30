«Θα ιδιωτικοποιηθεί το νερό;»: Ο Παπασταύρου δημοσίευσε βίντεο και απάντησε σε 3+1 fake news για το νομοσχέδιο

«Το νερό είναι πολύτιμο δημόσιο αγαθό και οφείλουμε να το προστατεύσουμε», αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός Περιβάλλοντος