«Θα ιδιωτικοποιηθεί το νερό;»: Ο Παπασταύρου δημοσίευσε βίντεο και απάντησε σε 3+1 fake news για το νομοσχέδιο
«Θα ιδιωτικοποιηθεί το νερό;»: Ο Παπασταύρου δημοσίευσε βίντεο και απάντησε σε 3+1 fake news για το νομοσχέδιο
«Το νερό είναι πολύτιμο δημόσιο αγαθό και οφείλουμε να το προστατεύσουμε», αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός Περιβάλλοντος
Με αφορμή την παρουσίαση του νομοσχεδίου για το νερό ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου απάντησε με ανάρτησή του στο Facebook σε «3+1 fake news» που διακινούνται.
«Το νερό είναι πολύτιμο δημόσιο αγαθό και οφείλουμε να το προστατεύσουμε. Και αυτό κάνουμε», αναφέρει στην ανάρτησή του ο υπουργός, την οποία συνοδεύει με βίντεο διάρκειας σχεδόν δύο λεπτών.
1ο fake news: «Το σύστημα διαχείρισης νερού λειτουργεί καλά και αποτελεσματικά»
Δυστυχώς απέχουμε πολύ. Σήμερα, σε πολλούς δήμους της χώραμας χάνονται 5 με 6 στις 10 σταγόνες πριν καν φτάσουν στη βρύση. Το 50-60% του νερού χάνεται σε διαρροές και απώλειες. Σήμερα, πάνω από 735 φορείς διαχειρίζονται τα ύδατα, ενώ ολόκληροι οικισμοί δεν έχουν νερό. Σήμερα, ο Εισαγγελέας έχει διατάξει έρευνες σε Σιθωνία και Βόλβη για το νερό, στο οποίο βρέθηκαν βακτήρια και βαρέα μέταλλα. Αυτό θέλουμε για το νερό που πίνουμε εμείς και τα παιδιά μας;
2ο fake news «Το νερό θα ιδιωτικοποιηθεί»
Ακριβώς το αντίθετο. Στηρίζουμε τον δημόσιο χαρακτήρα του νερού. Ενισχύονται η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ, δηλαδή οι δύο δημόσια ελεγχόμενες εταιρείες κοινής ωφέλειας, και σε περιοχές που τώρα εξυπηρετούνται από ιδιωτικά δίκτυα και πληρώνουν πολλαπλάσια τιμή για το νερό, θα εξυπηρετούνται από την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ.
3ο fake news: «Οι τοπικές κοινωνίες δεν θα έχουν λόγο»
Άλλο ένα ψέμα. Το νομοσχέδιο διασφαλίζει την τοπική συμμετοχή. Η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ δεν έρχονται να αντικαταστήσουν τις τοπικές επιχειρήσεις ή τους τοπικούς φορείς. Σε κάθε δήμο θα υπάρχει τμήμα ύδρευσης, ενώ από κάθε δήμο θα ορίζεται ειδικός συντονιστής. Ερχόμαστε να ενώσουμε δυνάμεις, συνδυάζοντας την τεχνογνωσία της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ με την τοπική γνώση των δήμων.
4ο fake news: 4ο fake news: «Οι εργαζόμενοι των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης θα απολυθούν»
Αυτό κι αν είναι fake news. Εξασφαλίζουμε και ενισχύουμε όλες τις θέσεις εργασίας, καθώς και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Το νερό είναι δημόσιο αγαθό. Η αδράνεια δεν είναι λύση. Ευθύνη μας είναι να το προστατεύσουμε και να θωρακίσουμε τον δημόσιο χαρακτήρα του, όχι μόνο για το σήμερα, αλλά και για τις επόμενες γενιές.
«Το νερό είναι πολύτιμο δημόσιο αγαθό και οφείλουμε να το προστατεύσουμε. Και αυτό κάνουμε», αναφέρει στην ανάρτησή του ο υπουργός, την οποία συνοδεύει με βίντεο διάρκειας σχεδόν δύο λεπτών.
Το βίντεο του Σταύρου Παπασταύρου:
1ο fake news: «Το σύστημα διαχείρισης νερού λειτουργεί καλά και αποτελεσματικά»
Αναλυτικά ο Σταύρος Παπασταύρου αναφέρει:
Δυστυχώς απέχουμε πολύ. Σήμερα, σε πολλούς δήμους της χώραμας χάνονται 5 με 6 στις 10 σταγόνες πριν καν φτάσουν στη βρύση. Το 50-60% του νερού χάνεται σε διαρροές και απώλειες. Σήμερα, πάνω από 735 φορείς διαχειρίζονται τα ύδατα, ενώ ολόκληροι οικισμοί δεν έχουν νερό. Σήμερα, ο Εισαγγελέας έχει διατάξει έρευνες σε Σιθωνία και Βόλβη για το νερό, στο οποίο βρέθηκαν βακτήρια και βαρέα μέταλλα. Αυτό θέλουμε για το νερό που πίνουμε εμείς και τα παιδιά μας;
2ο fake news «Το νερό θα ιδιωτικοποιηθεί»
Ακριβώς το αντίθετο. Στηρίζουμε τον δημόσιο χαρακτήρα του νερού. Ενισχύονται η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ, δηλαδή οι δύο δημόσια ελεγχόμενες εταιρείες κοινής ωφέλειας, και σε περιοχές που τώρα εξυπηρετούνται από ιδιωτικά δίκτυα και πληρώνουν πολλαπλάσια τιμή για το νερό, θα εξυπηρετούνται από την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ.
3ο fake news: «Οι τοπικές κοινωνίες δεν θα έχουν λόγο»
Άλλο ένα ψέμα. Το νομοσχέδιο διασφαλίζει την τοπική συμμετοχή. Η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ δεν έρχονται να αντικαταστήσουν τις τοπικές επιχειρήσεις ή τους τοπικούς φορείς. Σε κάθε δήμο θα υπάρχει τμήμα ύδρευσης, ενώ από κάθε δήμο θα ορίζεται ειδικός συντονιστής. Ερχόμαστε να ενώσουμε δυνάμεις, συνδυάζοντας την τεχνογνωσία της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ με την τοπική γνώση των δήμων.
4ο fake news: 4ο fake news: «Οι εργαζόμενοι των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης θα απολυθούν»
Αυτό κι αν είναι fake news. Εξασφαλίζουμε και ενισχύουμε όλες τις θέσεις εργασίας, καθώς και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Το νερό είναι δημόσιο αγαθό. Η αδράνεια δεν είναι λύση. Ευθύνη μας είναι να το προστατεύσουμε και να θωρακίσουμε τον δημόσιο χαρακτήρα του, όχι μόνο για το σήμερα, αλλά και για τις επόμενες γενιές.
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