Επιστρέφει στις φυλακές Διαβατών ο ηθικός αυτουργός της σχεδιαζόμενης επίθεσης με χειροβομβίδα στο σπίτι του Ντογιάκου
Επιστρέφει στις φυλακές Διαβατών ο ηθικός αυτουργός της σχεδιαζόμενης επίθεσης με χειροβομβίδα στο σπίτι του Ντογιάκου
Ομολόγησε ότι αυτός έδωσε εντολή για τοποθέτηση χειροβομβίδας
Στις φυλακές Διαβατών, όπου εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση, θα επιστρέψει μετά την απολογία του στον ανακριτή Αθηνών, ο 35χρονος ηθικός αυτουργός της σχεδιαζόμενης επίθεσης με χειροβομβίδα αμυντικού τύπου στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου. Ο τελευταίος ήταν μεταξύ των πιθανών στόχων περίπου 10 ατόμων, ανάμεσα στα οποία ήταν και εισαγγελείς.
Χθες, μαζί με τον 30χρονο Αιγύπτιο, οποίος συνελήφθη έχοντας στην κατοχή του μια χειροβομβίδα, οδηγήθηκε στον ανακριτή και ο δεύτερος Αιγύπτιος έγκλειστος στις φυλακές Διαβατών, ο οποίος είναι ο ηθικός αυτουργός της σχεδιαζόμενης επίθεσης, αλλά ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα.
Ο κατηγορούμενος για ηθική αυτουργία σε διακεκριμένη κατοχή και μεταφορά χειροβομβίδας, φέρεται να ομολόγησε ότι αυτός έδωσε εντολή για τοποθέτηση χειροβομβίδας, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι και ο ίδιος υπήρξε μεσάζοντας για λογαριασμό άλλου προσώπου. Ο 35χρονος απολογούμενος, μίλησε για τοποθέτηση και όχι έκρηξη χειροβομβίδας σε οικία, τον ιδιοκτήτη της οποίας δεν γνώριζε. Με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα ο 35χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος, ανεξάρτητα αν εκτίει ήδη ποινή για άλλο αδίκημα.
Πάντως, ο 30χρονος Αιγύπτιος ο οποίος σχεδίαζε επίθεση, χθες με ομόφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε προφυλακιστέος.
Στην ίδια υπόθεση εμπλεκόμενοι είναι άλλα δύο άτομα ο ένας είναι έγκλειστος στις φυλακές Διαβατών, ο οποίος φέρεται να είναι ο ηθικός αυτουργός της σχεδιαζόμενης επίθεσης ο οποίος απολογήθηκε σήμερα και ένας Έλληνας, ηλικίας 27 ετών, με βαρύ ποινικό παρελθόν, που καταγράφεται σε οπτικό υλικό να δίνει τη χειροβομβίδα στον Αιγύπτιο, μέσα σε ένα χάρτινο ποτήρι καφέ μαζί με ένα χαρτονόμισμα των 500 ευρώ.
Παράλληλα, αναζητείται ένα ακόμη άτομο, ενώ ερευνάται ακόμη και ένα τέταρτο άτομο, το οποίο εκτιμάται ότι έδωσε την άνωθεν εντολή στον ισοβίτη κρατούμενο.
Ο 30χρονος Αιγύπτιος ο οποίος απολογήθηκε χθες για τις κατηγορίες της διακεκριμένης κατοχής όπλου, φέρεται να επανέλαβε στον ανακριτή όσα είχε πει και κατά την προανάκριση. Ότι δηλαδή, είχε λάβει εντολή από έναν έγκλειστο στις φυλακές Διαβατών, να τοποθετήσει την χειροβομβίδα έναντι αμοιβής ύψους 2.500 χιλιάδων ευρώ στο σπίτι του εισαγγελικού λειτουργού.
Χθες, μαζί με τον 30χρονο Αιγύπτιο, οποίος συνελήφθη έχοντας στην κατοχή του μια χειροβομβίδα, οδηγήθηκε στον ανακριτή και ο δεύτερος Αιγύπτιος έγκλειστος στις φυλακές Διαβατών, ο οποίος είναι ο ηθικός αυτουργός της σχεδιαζόμενης επίθεσης, αλλά ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα.
Ο κατηγορούμενος για ηθική αυτουργία σε διακεκριμένη κατοχή και μεταφορά χειροβομβίδας, φέρεται να ομολόγησε ότι αυτός έδωσε εντολή για τοποθέτηση χειροβομβίδας, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι και ο ίδιος υπήρξε μεσάζοντας για λογαριασμό άλλου προσώπου. Ο 35χρονος απολογούμενος, μίλησε για τοποθέτηση και όχι έκρηξη χειροβομβίδας σε οικία, τον ιδιοκτήτη της οποίας δεν γνώριζε. Με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα ο 35χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος, ανεξάρτητα αν εκτίει ήδη ποινή για άλλο αδίκημα.
Πάντως, ο 30χρονος Αιγύπτιος ο οποίος σχεδίαζε επίθεση, χθες με ομόφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε προφυλακιστέος.
Στην ίδια υπόθεση εμπλεκόμενοι είναι άλλα δύο άτομα ο ένας είναι έγκλειστος στις φυλακές Διαβατών, ο οποίος φέρεται να είναι ο ηθικός αυτουργός της σχεδιαζόμενης επίθεσης ο οποίος απολογήθηκε σήμερα και ένας Έλληνας, ηλικίας 27 ετών, με βαρύ ποινικό παρελθόν, που καταγράφεται σε οπτικό υλικό να δίνει τη χειροβομβίδα στον Αιγύπτιο, μέσα σε ένα χάρτινο ποτήρι καφέ μαζί με ένα χαρτονόμισμα των 500 ευρώ.
Παράλληλα, αναζητείται ένα ακόμη άτομο, ενώ ερευνάται ακόμη και ένα τέταρτο άτομο, το οποίο εκτιμάται ότι έδωσε την άνωθεν εντολή στον ισοβίτη κρατούμενο.
Ο 30χρονος Αιγύπτιος ο οποίος απολογήθηκε χθες για τις κατηγορίες της διακεκριμένης κατοχής όπλου, φέρεται να επανέλαβε στον ανακριτή όσα είχε πει και κατά την προανάκριση. Ότι δηλαδή, είχε λάβει εντολή από έναν έγκλειστο στις φυλακές Διαβατών, να τοποθετήσει την χειροβομβίδα έναντι αμοιβής ύψους 2.500 χιλιάδων ευρώ στο σπίτι του εισαγγελικού λειτουργού.
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