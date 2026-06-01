Φωτιές στο ΠΑΣΟΚ μετά το σενάριο Δούκα για διάλογο και συνεργασία με Τσίπρα, κρίσιμο το Πολιτικό Συμβούλιο της Τετάρτης

Με τις δημοσκοπήσεις να αναδιαμορφώνουν το πολιτικό σκηνικό και την Κεντροαριστερά να βρίσκεται σε φάση ανακατατάξεων, οι δηλώσεις του Χάρη Δούκα για διάλογο μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων προκαλούν νέο γύρο προβληματισμού στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ





Οι



«προοδευτικής κυβέρνησης».



Ο Δήμαρχος Αθηναίων και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με συνέντευξή του στο Mega προτείνει ακόμη, εμμέσως πλην σαφώς, στην



Ναι μεν θυμίζει ότι απόφαση του ΠΑΣΟΚ είναι η αυτόνομη πορεία ωστόσο υποστηρίζει ότι εφόσον οι προοδευτικές δυνάμεις μπορούν να δημιουργήσουν «συνθήκες ανατροπής» πρέπει να ξεκινήσουν τις συζητήσεις πριν από τις εκλογές.



Εν αναμονή του κρίσιμου Πολιτικού Συμβουλίου Στελέχη του ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου τη Τετάρτη θα αποδειχθεί κρίσιμος «σταθμός», αφού οι κορυφαίοι του κόμματος καλούνται να καταθέσουν τις απόψεις τους και να λάβουν αποφάσεις για την στρατηγική που θα ακολουθήσουν στο δύσκολο και άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον προς τις εκλογές.







Ο Νίκος Ανδρουλάκης και άλλα στελέχη κάνουν επιθέσεις αποδόμησης του αφηγήματος Τσίπρα, όμως την ίδια ώρα τονίζουν ότι βασικός αντίπαλος είναι η ΝΔ την οποία και θέλουν να νικήσουν «έστω με μία ψήφο διαφορά».



Οι



Κλείσιμο «εντός γραμμής» και παρέπεμπαν στο βίντεο της συνέντευξης και στις απαντήσεις για τα «επίδικα».



Η αλήθεια είναι ότι ο κ. Δούκας και πριν από τη δημιουργία νέου κόμματος από τον



Μάλιστα υπενθυμίζει τώρα σε συνομιλητές του ότι στις κορυφαίες κομματικές συνεδριάσεις, ακόμη και πριν το Συνέδριο του Μαρτίου, η φράση που επαναλάμβανε η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ήταν ότι «στόχος μας είναι η νίκη στις εκλογές και ο σχηματισμός προοδευτικής κυβέρνησης με κύριο κορμό το κίνημά μας».



Βέβαια ο κ. Δούκας με την συνέντευξή του στο Mega υποστηρίζει επί της ουσίας ότι αρχηγός στο σενάριο της προοδευτικής συνεργασίας δεν αποκλείεται να είναι και ο κ. Τσίπρας, αφού θα παίξει ρόλο ποιο θα έρθει πρώτο κόμμα στις κάλπες.



«Εμείς έχουμε πει αυτόνομη πορεία, δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Οι αποφάσεις μας είναι σε άλλη κατεύθυνση. Όμως ξαναλέω ότι, θα πρέπει, αν έχουμε τη δυνατότητα, γιατί η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι για παράδειγμα στο 25%, να μην παίρνει το μπόνους. Και να είμαστε εμείς εκεί κοντά. Και τα δύο κόμματα- δεν πρέπει να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής; Το άθροισμά μας μπορεί να είναι περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία, για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε, ακόμα και κυβερνητικά, θα πρέπει να έχουμε συζητήσει από τώρα ποιες είναι οι γραμμές μας, ποια είναι τα προγράμματά μας, πού υπάρχουν συγκλίσεις, πού διαφωνούμε και πού συμφωνούμε», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Δούκας στο Mega, ανάβοντας «φωτιές» στο εσωτερικό του κόμματος, καθώς αρκετά στελέχη θεωρούν ότι με τις δηλώσεις του «κλείνει το μάτι» στον Αλέξη Τσίπρα.



«Πυξίδα» για τον κ. Δούκα ήταν η «στρατηγική συνεργασία» με τον Κώστα Ζαχαριάδη προς το δεύτερο γύρο για την διεκδίκηση του Δήμου της Αθήνας.



Σκηνικό έντασης και εσωκομματικών συγκρούσεων λόγω των διαφορετικών απόψεων για την επόμενη μέρα των εκλογών φαίνεται ότι επανέρχεται στο ΠΑΣΟΚ , με «αφορμή» και το νέο γύρο δημοσκοπήσεων, μετά από την ίδρυση κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού.Οι χθεσινές δηλώσεις του Χάρη Δούκα προμηνύουν δε έντονες αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό, καθώς παραπέμπουν στην πρόταση για μετεκλογική συνεργασία υπό προϋποθέσεις και με τον Αλέξη Τσίπρα- παρότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει ήδη αποκλείσει το σενάριο συνεργασίας της ΕΛ.Α.Σ με άλλα κόμματα.Επιπλέον οι αναφορές του κορυφαίου στελέχους του ΠΑΣΟΚ «θίγουν» και το ζήτημα για το πρόσωπο που θα αναλάβει σε αυτό το σενάριο την ηγεσία, δίνοντας –εάν χρειαστεί- τη μάχη του δεύτερου γύρου και παίζοντας καθοριστικό ρόλο για τη συγκρότησηΟ Δήμαρχος Αθηναίων και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με συνέντευξή του στο Mega προτείνει ακόμη, εμμέσως πλην σαφώς, στην Χαριλάου Τρικούπη να αρχίσει από τώρα διάλογος επί των προγραμμάτων ανάμεσα στα δύο κόμματα.Ναι μεν θυμίζει ότι απόφαση του ΠΑΣΟΚ είναι η αυτόνομη πορεία ωστόσο υποστηρίζει ότι εφόσον οι προοδευτικές δυνάμεις μπορούν να δημιουργήσουν «συνθήκες ανατροπής» πρέπει να ξεκινήσουν τις συζητήσεις πριν από τις εκλογές.Στελέχη του ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου τη Τετάρτη θα αποδειχθεί κρίσιμος «σταθμός», αφού οι κορυφαίοι του κόμματος καλούνται να καταθέσουν τις απόψεις τους και να λάβουν αποφάσεις για την στρατηγική που θα ακολουθήσουν στο δύσκολο και άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον προς τις εκλογές. Η «επιστροφή» Τσίπρα και το δημοσκοπικό αποτύπωμα της ΕΛΑΣ σε πρώτη φάση επηρεάζει εκ των πραγμάτων την κινητικότητα στην ευρύτερη κεντροαριστερά, ενώ «προαναγγέλλει» συνθήκες «πολέμου» με το ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση.Ο Νίκος Ανδρουλάκης και άλλα στελέχη κάνουν επιθέσεις αποδόμησης του αφηγήματος Τσίπρα, όμως την ίδια ώρα τονίζουν ότι βασικός αντίπαλος είναι η ΝΔ την οποία και θέλουν να νικήσουν «έστω με μία ψήφο διαφορά».Οι δημοσκοπήσεις βέβαια δείχνουν ότι το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται μπροστά στο ενδεχόμενο σημαντικών «διαρροών» κυρίως προς το κόμμα Τσίπρα, ενώ η μάχη στο Κέντρο κρίνεται την ίδια ώρα ιδιαίτερης σημασίας με φόντο τους διακηρυγμένους στόχους του.Το γεγονός πάντως ότι ο Χάρης Δούκας τάραξε εκ νέου τα νερά στο ΠΑΣΟΚ επιχειρείται να κρατηθεί χαμηλά από τη Χαριλάου Τρικούπη, σε μια προσπάθεια να μην ανοίξει νέα εσωκομματικά μέτωπα. Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη χαρακτήριζαν χθες το βράδυ τις δηλώσεις Δούκακαι παρέπεμπαν στο βίντεο της συνέντευξης και στις απαντήσεις για τα «επίδικα».Η αλήθεια είναι ότι ο κ. Δούκας και πριν από τη δημιουργία νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα επαναλάμβανε σε κάθε ευκαιρία την ανάγκη διαλόγου πριν από τις εκλογές σε προγραμματική βάση με στόχο τη δημιουργία μετεκλογικά προοδευτικής κυβέρνησης.Μάλιστα υπενθυμίζει τώρα σε συνομιλητές του ότι στις κορυφαίες κομματικές συνεδριάσεις, ακόμη και πριν το Συνέδριο του Μαρτίου, ηήταν ότι «στόχος μας είναι η νίκη στις εκλογές και ο σχηματισμός προοδευτικής κυβέρνησης με κύριο κορμό το κίνημά μας».Βέβαια ο κ. Δούκας με την συνέντευξή του στο Mega υποστηρίζει επί της ουσίας ότι αρχηγός στο σενάριο της προοδευτικής συνεργασίας δεν αποκλείεται να είναι και ο κ. Τσίπρας, αφού θα παίξει ρόλο ποιο θα έρθει πρώτο κόμμα στις κάλπες.«Εμείς έχουμε πει αυτόνομη πορεία, δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση.. Όμως ξαναλέω ότι, θα πρέπει, αν έχουμε τη δυνατότητα, γιατί η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι για παράδειγμα στο 25%, να μην παίρνει το μπόνους. Και να είμαστε εμείς εκεί κοντά. Και τα δύο κόμματα- δεν πρέπει να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής; Το άθροισμά μας μπορεί να είναι περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία, για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε, ακόμα και κυβερνητικά, θα πρέπει να έχουμε συζητήσει από τώρα ποιες είναι οι γραμμές μας, ποια είναι τα προγράμματά μας,», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Δούκας στο Mega, ανάβοντας «φωτιές» στο εσωτερικό του κόμματος, καθώς αρκετά στελέχη θεωρούν ότι με τις δηλώσεις του «κλείνει το μάτι» στον Αλέξη Τσίπρα.για τον κ. Δούκα ήταν η «στρατηγική συνεργασία» με τον Κώστα Ζαχαριάδη προς το δεύτερο γύρο για την διεκδίκηση του Δήμου της Αθήνας.

«Έχουμε πει σαν ΠΑΣΟΚ ότι ζητάμε προοδευτική διακυβέρνηση», ανέφερε και στο ερώτημα «με ποιον αρχηγό» απάντησε επίσης: «Νομίζω ότι το ποιος θα είναι αρχηγός, θα καθοριστεί απολύτως από το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει τη δύναμη. Εμείς θέλουμε να είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ». Για τη «φωτογραφία της στιγμής», δηλαδή για τις δημοσκοπήσεις, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου υποστήριξε ότι υπάρχουν διαρκώς αλλαγές κι ότι «εμείς πρέπει να κάνουμε σώστα τη δουλειά μας».



Όπως είπε: «Δεν πρέπει ούτε να πανηγυρίζουμε, ούτε να δημιουργούμε συνθήκες πανικού. Εμείς συνεχίζουμε και κάνουμε τη δουλειά μας. Και αν την κάνουμε σωστά, τότε στο τέλος... έχετε δει κι εσείς τρομακτικές ανατροπές, βλέπετε ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να φτάσει σε 23-24% και να πω και κάτι άλλο. Εμείς θυμίζω, μετά την εσωκομματική μας διαδικασία, ήμασταν στο 18% με 20%. Τώρα μετά το συνέδριο, είχαμε μια άνοδο».



Ο κ. Δούκας έκανε αιχμηρές αναφορές και για τις πρόσφατες δηλώσεις της Άννας Διαμαντοπούλου η οποία είχε υποστηρίξει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει βασικό αντίπαλο μέχρι τις εκλογές την κυβερνητική παράταξη. Παρέπεμψε δε στην απόφαση Συνεδρίου για το «μετεκλογικό «όχι» στη ΝΔ λέγοντας ότι: «Εγώ λέω ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να είναι συμπλήρωμα και πρέπει να τηρούμε όλοι τις αποφάσεις μας. Να μην τις αγνοούμε, να μην τις αλλάζουμε, διότι αυτό δημιουργεί μια σύγχυση στον κόσμο. Και αυτή η σύγχυση αποτυπώνεται, οφείλω να πω, δημοσκοπικά. Διότι όταν βγήκαμε από το συνέδριο είχαμε μια ξεκάθαρη άνοδο, στη συνέχεια βλέπω ότι υπάρχει κι ένας πανικός νομίζω κάποιες φορές κι ένα άγχος, και δημιουργεί μια σύγχυση στον κόσμο. Κρατάμε δυνατά το τιμόνι, το πηδάλιο...Έχουμε τα στελέχη, έχουμε τη δύναμη, έχουμε το πρόγραμμα, να κάνουμε την ανατροπή».