Μήνυμα Μητσοτάκη στο υπουργικό όταν έκλεισαν οι κάμερες: Μην φοβάστε τον πολιτικό χρόνο, να υπερασπίζεστε στα κανάλια το κυβερνητικό έργο
Μήνυμα Μητσοτάκη στο υπουργικό όταν έκλεισαν οι κάμερες: Μην φοβάστε τον πολιτικό χρόνο, να υπερασπίζεστε στα κανάλια το κυβερνητικό έργο
«Πλέον με έχετε πιστέψει ότι δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο» - «Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα» ήταν το μήνυμα του πρωθυπουργού στους υπουργούς του, ενώ σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει δουλειά μέχρι την άνοιξη του 2027
Μήνυμα ότι δεν υπάρχει κανένα σενάριο εκλογών το φθινόπωρο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους υπουργούς, όταν έκλεισαν οι κάμερες στο Υπουργικό Συμβούλιο ζητώντας παράλληλα από τους υπουργούς να εμφανίζονται πιο συχνά στα μέσα ενημέρωσης για να υπερασπίζονται το κυβερνητικό έργο.
«Πλέον με έχετε πιστέψει ότι δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο», φέρεται να είπε, προσθέτοντας πως «δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα» και ότι η κυβέρνηση έχει δουλειά μέχρι την άνοιξη του 2027. Παράλληλα, ζήτησε από τα κυβερνητικά στελέχη να περάσουν πιο δυναμικά στο πολιτικό πεδίο: να βγαίνουν σε εθνικά και περιφερειακά μέσα και να προβάλλουν όχι μόνο το δικό τους χαρτοφυλάκιο, αλλά συνολικά το κυβερνητικό έργο.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης. Μετά την παρουσίαση του Νίκου Παπαθανάση, ζήτησε να ενημερώνεται αμέσως για κάθε εκκρεμότητα ή ανάγκη, ενώ μέσα στον Αύγουστο θα γίνονται εβδομαδιαίες τηλεδιασκέψεις για την πορεία των έργων.
Συγκεκριμένα, μετά το τέλος της σημερινής ημερήσιας διάταξης ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος, στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου τόνισε:
«Γνωρίζετε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Έχουμε μέχρι τότε ικανό χρόνο να συνεχίσουμε με παραδοτέα σε όλα τα Υπουργεία. Θα χρειαστεί μεγαλύτερο διάστημα ούτως ώστε να μπορέσουμε καταρχάς όλοι να ενημερωθούμε και κυρίως τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου αλλά και η κοινοβουλευτική ομάδα, για το σύνολο του έργου και αυτό να εξηγηθεί στον κόσμο με μεγάλη έμφαση σε έργα τοπικού και περιφερειακού ενδιαφέροντος τα οποία τώρα ολοκληρώνονται ή έχουν ολοκληρωθεί.
Χρειάζεται μεγαλύτερη και πιο έντονη παρουσία των Υπουργών στα Μέσα Ενημέρωσης -και ειδικά στα Περιφερειακά Μέσα- και εδώ θέλω να τονίσω ότι οι υπουργοί δεν πρέπει να βγαίνουν μόνο για το χαρτοφυλάκιο τους αλλά να υπερασπίζονται συνολικά το κυβερνητικό έργο για το οποίο πρέπει να είναι καλά ενημερωμένοι. Μπορούμε και το πιστεύω, να πάμε ακόμη καλύτερα πολύ καλύτερα απ’ ό,τι μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Μόνο εμείς έχουμε σχέδιο. Στη ΔΕΘ -κι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό- θα ξεδιπλώσουμε τους πρώτους άξονες για το τι θέλουμε να κάνουμε μέχρι το 2030.
Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας, αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών αντιπάλων μας κι εμείς μπορούμε να ξεδιπλώσουμε το σχέδιό μας. Μη φοβάστε τον πολιτικό χρόνο».
Ο Πρωθυπουργός έκλεισε την παρέμβασή του, επισημαίνοντας και πάλι ότι «Ήρθε η ώρα να δράσουμε ακόμη περισσότερο, στο πλαίσιο ενός συλλογικού πολιτικού κέντρου».
Με μια αναφορά στους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες άνοιξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το υπουργικό συμβούλιο, συνδέοντας τη θυσία τους με την ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης της Πολιτικής Προστασίας απέναντι στις ολοένα πιο ακραίες συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Το τελευταίο υπουργικό της σεζόν πραγματοποιήθηκε σε βαρύ κλίμα λόγω των θανάτων των πυροσβεστών και ολοκληρώθηκε λίγο πριν της 14:00.
Στην τοποθέτησή του για την απώλεια των πυροσβεστών, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε τη «βαθιά μας θλίψη» και συμπλήρωσε: «η Πολιτεία τούς τιμά, στέκεται στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της ώστε η Ελλάδα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση».
Στη συνέχεια περιέγραψε τη μεγάλη πίεση που δέχονται αυτό το διάστημα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, σημειώνοντας ότι η Γαλλία και η Ισπανία δίνουν μάχη με μεγάλες πυρκαγιές, στις οποίες η Ελλάδα συνδράμει μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας.
Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ακόμη ότι η Ελλάδα πρωτοστάτησε στην ευρωπαϊκή συμφωνία για την επανεκκίνηση της γραμμής παραγωγής των πυροσβεστικών αεροσκαφών Canadair, επισημαίνοντας ότι το πρώτο νέο αεροσκάφος θα παραδοθεί στη χώρα μας το 2028, ενισχύοντας τον στόλο της εναέριας πυρόσβεσης.
Κλείνοντας την αναφορά στο θέμα αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προειδοποίησε ότι η αντιπυρική περίοδος απέχει ακόμη από το τέλος της. «Έχουμε ακόμη μπροστά μας δύσκολες μέρες», είπε, απευθύνοντας έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν «τη μέγιστη προσοχή», καθώς οι συνθήκες εξακολουθούν να ευνοούν την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών.
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στην κινητικότητα στο Κυπριακό σημειώνοντας ότι «η ελληνική δίπλα στην κυπριακή διπλωματία, έχει καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για να επανεκκινήσουν οι άτυπες συζητήσεις». «Πρόκειται για μία ενδιαφέρουσα κινητικότητα ύστερα από καιρό, με την προοπτική μιας διευρυμένης Διάσκεψης υπό την αιγίδα του ΓΓ ΟΗΕ να σηματοδοτεί ένα σοβαρό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.
«Λυπάμαι για τη στάση της αντιπολίτευσης και για το αίτημα αντισυνταγματικότητας του ΠΑΣΟΚ», ανέφερε, απαντώντας και στις αιτιάσεις περί ιδιωτικοποίησης. Όπως τόνισε, η μεταρρύθμιση που ψηφίζεται σήμερα βάζει «οριστικά τέλος στον αδιανόητο πολυκερματισμό», με την Πολιτεία να αναλαμβάνει την προστασία του νερού ως πολύτιμου δημόσιου αγαθού.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού διασφαλίζεται, δίνοντας «ηχηρή απάντηση» σε όσους, όπως είπε, μιλούσαν για «τάχα ιδιωτικοποίηση» και «τάχα εμπορευματοποίησή» του. Προανήγγειλε, μάλιστα, νέες σημαντικές ανακοινώσεις για τη διαχείριση του νερού ενόψει της ΔΕΘ.
Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η χώρα θρηνεί επί δεκαετίες χαμένες ζωές στην άσφαλτο, υπογράμμισε όμως ότι οι παρεμβάσεις που έχουν ήδη δρομολογηθεί «πλέον αποδίδουν».
Μέσα στο καλοκαίρι θα κλιμακωθεί η καμπάνια «Θα ζήσω», ενώ θα ξεκινήσει και κύκλος στοχευμένης ενημέρωσης των οδηγών, σε συνεργασία με τον κλάδο ενοικίασης οχημάτων.
«Το μήνυμα είναι ένα: απολαμβάνουμε τις διακοπές μας, αλλά επιστρέφουμε ασφαλείς», είπε.
«Δεν αναφέρομαι στην τυχόν κατασκευή ή μη πυρηνικών σταθμών», τόνισε, εξηγώντας ότι στόχος είναι η έγκαιρη επιστημονική διερεύνηση των νέων δεδομένων και η χάραξη ενός σαφώς οριοθετημένου πλαισίου, ώστε η χώρα «να μη μείνει ουραγός των διεθνών εξελίξεων».
«Πλέον με έχετε πιστέψει ότι δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο», φέρεται να είπε, προσθέτοντας πως «δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα» και ότι η κυβέρνηση έχει δουλειά μέχρι την άνοιξη του 2027. Παράλληλα, ζήτησε από τα κυβερνητικά στελέχη να περάσουν πιο δυναμικά στο πολιτικό πεδίο: να βγαίνουν σε εθνικά και περιφερειακά μέσα και να προβάλλουν όχι μόνο το δικό τους χαρτοφυλάκιο, αλλά συνολικά το κυβερνητικό έργο.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης. Μετά την παρουσίαση του Νίκου Παπαθανάση, ζήτησε να ενημερώνεται αμέσως για κάθε εκκρεμότητα ή ανάγκη, ενώ μέσα στον Αύγουστο θα γίνονται εβδομαδιαίες τηλεδιασκέψεις για την πορεία των έργων.
Συγκεκριμένα, μετά το τέλος της σημερινής ημερήσιας διάταξης ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος, στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου τόνισε:
«Μόνο εμείς έχουμε σχέδιο»
«Γνωρίζετε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Έχουμε μέχρι τότε ικανό χρόνο να συνεχίσουμε με παραδοτέα σε όλα τα Υπουργεία. Θα χρειαστεί μεγαλύτερο διάστημα ούτως ώστε να μπορέσουμε καταρχάς όλοι να ενημερωθούμε και κυρίως τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου αλλά και η κοινοβουλευτική ομάδα, για το σύνολο του έργου και αυτό να εξηγηθεί στον κόσμο με μεγάλη έμφαση σε έργα τοπικού και περιφερειακού ενδιαφέροντος τα οποία τώρα ολοκληρώνονται ή έχουν ολοκληρωθεί.
Χρειάζεται μεγαλύτερη και πιο έντονη παρουσία των Υπουργών στα Μέσα Ενημέρωσης -και ειδικά στα Περιφερειακά Μέσα- και εδώ θέλω να τονίσω ότι οι υπουργοί δεν πρέπει να βγαίνουν μόνο για το χαρτοφυλάκιο τους αλλά να υπερασπίζονται συνολικά το κυβερνητικό έργο για το οποίο πρέπει να είναι καλά ενημερωμένοι. Μπορούμε και το πιστεύω, να πάμε ακόμη καλύτερα πολύ καλύτερα απ’ ό,τι μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Μόνο εμείς έχουμε σχέδιο. Στη ΔΕΘ -κι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό- θα ξεδιπλώσουμε τους πρώτους άξονες για το τι θέλουμε να κάνουμε μέχρι το 2030.
Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας, αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών αντιπάλων μας κι εμείς μπορούμε να ξεδιπλώσουμε το σχέδιό μας. Μη φοβάστε τον πολιτικό χρόνο».
Ο Πρωθυπουργός έκλεισε την παρέμβασή του, επισημαίνοντας και πάλι ότι «Ήρθε η ώρα να δράσουμε ακόμη περισσότερο, στο πλαίσιο ενός συλλογικού πολιτικού κέντρου».
Με μια αναφορά στους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες άνοιξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το υπουργικό συμβούλιο, συνδέοντας τη θυσία τους με την ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης της Πολιτικής Προστασίας απέναντι στις ολοένα πιο ακραίες συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Το τελευταίο υπουργικό της σεζόν πραγματοποιήθηκε σε βαρύ κλίμα λόγω των θανάτων των πυροσβεστών και ολοκληρώθηκε λίγο πριν της 14:00.
Μητσοτάκης στο υπουργικό: Έχουμε μπροστά μας δύσκολες ημέρες με τις φωτιές
Στην τοποθέτησή του για την απώλεια των πυροσβεστών, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε τη «βαθιά μας θλίψη» και συμπλήρωσε: «η Πολιτεία τούς τιμά, στέκεται στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της ώστε η Ελλάδα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση».
Στη συνέχεια περιέγραψε τη μεγάλη πίεση που δέχονται αυτό το διάστημα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, σημειώνοντας ότι η Γαλλία και η Ισπανία δίνουν μάχη με μεγάλες πυρκαγιές, στις οποίες η Ελλάδα συνδράμει μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας.
Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ακόμη ότι η Ελλάδα πρωτοστάτησε στην ευρωπαϊκή συμφωνία για την επανεκκίνηση της γραμμής παραγωγής των πυροσβεστικών αεροσκαφών Canadair, επισημαίνοντας ότι το πρώτο νέο αεροσκάφος θα παραδοθεί στη χώρα μας το 2028, ενισχύοντας τον στόλο της εναέριας πυρόσβεσης.
Κλείνοντας την αναφορά στο θέμα αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προειδοποίησε ότι η αντιπυρική περίοδος απέχει ακόμη από το τέλος της. «Έχουμε ακόμη μπροστά μας δύσκολες μέρες», είπε, απευθύνοντας έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν «τη μέγιστη προσοχή», καθώς οι συνθήκες εξακολουθούν να ευνοούν την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών.
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στην κινητικότητα στο Κυπριακό σημειώνοντας ότι «η ελληνική δίπλα στην κυπριακή διπλωματία, έχει καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για να επανεκκινήσουν οι άτυπες συζητήσεις». «Πρόκειται για μία ενδιαφέρουσα κινητικότητα ύστερα από καιρό, με την προοπτική μιας διευρυμένης Διάσκεψης υπό την αιγίδα του ΓΓ ΟΗΕ να σηματοδοτεί ένα σοβαρό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.
«Θλιβερή μικροκομματική προσέγγιση» του ΠΑΣΟΚ για τη διαχείριση του νερούΟ Κυριάκος Μητσοτάκης έστρεψε, επίσης, τα πυρά του στο ΠΑΣΟΚ με αφορμή το αίτημα αντισυνταγματικότητας για τη μεταρρύθμιση που όπως είπε προωθεί η κυβέρνηση στη διαχείριση του νερού. Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «θλιβερή μικροκομματική προσέγγιση», υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα που δεν σηκώνει αναβολές, αλλά απαιτεί δραστικές λύσεις.
«Λυπάμαι για τη στάση της αντιπολίτευσης και για το αίτημα αντισυνταγματικότητας του ΠΑΣΟΚ», ανέφερε, απαντώντας και στις αιτιάσεις περί ιδιωτικοποίησης. Όπως τόνισε, η μεταρρύθμιση που ψηφίζεται σήμερα βάζει «οριστικά τέλος στον αδιανόητο πολυκερματισμό», με την Πολιτεία να αναλαμβάνει την προστασία του νερού ως πολύτιμου δημόσιου αγαθού.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού διασφαλίζεται, δίνοντας «ηχηρή απάντηση» σε όσους, όπως είπε, μιλούσαν για «τάχα ιδιωτικοποίηση» και «τάχα εμπορευματοποίησή» του. Προανήγγειλε, μάλιστα, νέες σημαντικές ανακοινώσεις για τη διαχείριση του νερού ενόψει της ΔΕΘ.
«Επιστρέφουμε ασφαλείς»Περνώντας στη συνέχεια στην οδική ασφάλεια, την οποία χαρακτήρισε «στοίχημα διαρκείας», ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι «κεντρική θέση έχουν τα ζητήματα της καθημερινότητας.
Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η χώρα θρηνεί επί δεκαετίες χαμένες ζωές στην άσφαλτο, υπογράμμισε όμως ότι οι παρεμβάσεις που έχουν ήδη δρομολογηθεί «πλέον αποδίδουν».
Μέσα στο καλοκαίρι θα κλιμακωθεί η καμπάνια «Θα ζήσω», ενώ θα ξεκινήσει και κύκλος στοχευμένης ενημέρωσης των οδηγών, σε συνεργασία με τον κλάδο ενοικίασης οχημάτων.
«Το μήνυμα είναι ένα: απολαμβάνουμε τις διακοπές μας, αλλά επιστρέφουμε ασφαλείς», είπε.
Επιτροπή για την πυρηνική ενέργειαΞεχωριστό ενδιαφέρον έχει και η σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια, με τον πρωθυπουργό να σπεύδει να διευκρινίσει ότι δεν τίθεται αυτή τη στιγμή ζήτημα κατασκευής πυρηνικών σταθμών στην Ελλάδα.
«Δεν αναφέρομαι στην τυχόν κατασκευή ή μη πυρηνικών σταθμών», τόνισε, εξηγώντας ότι στόχος είναι η έγκαιρη επιστημονική διερεύνηση των νέων δεδομένων και η χάραξη ενός σαφώς οριοθετημένου πλαισίου, ώστε η χώρα «να μη μείνει ουραγός των διεθνών εξελίξεων».
Τα 117 ορόσημαΣτην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι η προθεσμία εκπνέει στις 31 Αυγούστου.
Όπως ανέφερε, 117 έργα και ορόσημα βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, διαβεβαιώνοντας ότι όλα θα ολοκληρωθούν μέσα στον επόμενο μήνα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό.
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