ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα και Λαύριο έως τις 19:00: Το βράδυ οι αποφάσεις για τα δρομολόγια του Σαββάτου

Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στη Γάζα – Στο τραπέζι συμφωνία με πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς
ΚΟΣΜΟΣ
Λωρίδα της Γάζας Ισραήλ Εκεχειρία Εκεχειρία στη Γάζα

Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στη Γάζα – Στο τραπέζι συμφωνία με πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς

Η παράδοση των όπλων αναμένεται να αρχίσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες

Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στη Γάζα – Στο τραπέζι συμφωνία με πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς
6 ΣΧΟΛΙΑ
Θετικές είναι οι ενδείξεις από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής πλευράς στη Γάζα, καθώς και οι δύο πλευρές αφήνουν να εννοηθεί ότι υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι ενδέχεται να υπάρξει σύντομα ανακοίνωση για συμφωνία που θα αφορά τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας, με βασικό άξονα τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και τη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου ασφάλειας στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με το πλαίσιο που έχει γίνει γνωστό, η Χαμάς θα παραδώσει το σύνολο του οπλισμού της –συμπεριλαμβανομένων ελαφρών και βαρέων όπλων, σηράγγων, αποθεμάτων και εγκαταστάσεων παραγωγής– σε μια παλαιστινιακή επιτροπή, η οποία θα καταστεί η μοναδική αρχή που θα ελέγχει τα όπλα στη Γάζα.

Η Χαμάς θα διακόψει επίσης κάθε στρατιωτική δραστηριότητα, στρατολόγηση και επανεξοπλισμό, ενώ το Ισραήλ δεν θα αποσυρθεί πέρα από την αρχική «γραμμή ασφαλείας» έως ότου ολοκληρωθεί ο πλήρης αφοπλισμός.

Η παράδοση των όπλων αναμένεται να αρχίσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες, υπό πολυεθνική εποπτεία.
6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.

Το DEI College παρουσιάζει τη Sophia. Την πρώτη 24/7 βοηθό AI που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι φοιτητές

Πρόκειται για έναν εξειδικευμένο ψηφιακό ακαδημαϊκό βοηθό, σχεδιασμένο να συνομιλεί με τον φοιτητή φυσικά, να κατανοεί τις απορίες του και να τον καθοδηγεί στη μελέτη του.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης