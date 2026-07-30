Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.
Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στη Γάζα – Στο τραπέζι συμφωνία με πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς
Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στη Γάζα – Στο τραπέζι συμφωνία με πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς
Η παράδοση των όπλων αναμένεται να αρχίσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες
Θετικές είναι οι ενδείξεις από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής πλευράς στη Γάζα, καθώς και οι δύο πλευρές αφήνουν να εννοηθεί ότι υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.
Οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι ενδέχεται να υπάρξει σύντομα ανακοίνωση για συμφωνία που θα αφορά τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας, με βασικό άξονα τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και τη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου ασφάλειας στη Λωρίδα της Γάζας.
Σύμφωνα με το πλαίσιο που έχει γίνει γνωστό, η Χαμάς θα παραδώσει το σύνολο του οπλισμού της –συμπεριλαμβανομένων ελαφρών και βαρέων όπλων, σηράγγων, αποθεμάτων και εγκαταστάσεων παραγωγής– σε μια παλαιστινιακή επιτροπή, η οποία θα καταστεί η μοναδική αρχή που θα ελέγχει τα όπλα στη Γάζα.
Η Χαμάς θα διακόψει επίσης κάθε στρατιωτική δραστηριότητα, στρατολόγηση και επανεξοπλισμό, ενώ το Ισραήλ δεν θα αποσυρθεί πέρα από την αρχική «γραμμή ασφαλείας» έως ότου ολοκληρωθεί ο πλήρης αφοπλισμός.
Η παράδοση των όπλων αναμένεται να αρχίσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες, υπό πολυεθνική εποπτεία.
Οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι ενδέχεται να υπάρξει σύντομα ανακοίνωση για συμφωνία που θα αφορά τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας, με βασικό άξονα τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και τη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου ασφάλειας στη Λωρίδα της Γάζας.
Σύμφωνα με το πλαίσιο που έχει γίνει γνωστό, η Χαμάς θα παραδώσει το σύνολο του οπλισμού της –συμπεριλαμβανομένων ελαφρών και βαρέων όπλων, σηράγγων, αποθεμάτων και εγκαταστάσεων παραγωγής– σε μια παλαιστινιακή επιτροπή, η οποία θα καταστεί η μοναδική αρχή που θα ελέγχει τα όπλα στη Γάζα.
Η Χαμάς θα διακόψει επίσης κάθε στρατιωτική δραστηριότητα, στρατολόγηση και επανεξοπλισμό, ενώ το Ισραήλ δεν θα αποσυρθεί πέρα από την αρχική «γραμμή ασφαλείας» έως ότου ολοκληρωθεί ο πλήρης αφοπλισμός.
Η παράδοση των όπλων αναμένεται να αρχίσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες, υπό πολυεθνική εποπτεία.
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