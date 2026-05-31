Συμπόρευση ΠΑΣΟΚ με την ΕΛ.Α.Σ του Τσίπρα σε ενδεχόμενες επαναληπτικές εκλογές προτείνει ο Δούκας, αφήνει ανοιχτό και το ποιος θα είναι αρχηγός

Ο δήμαρχος Αθηναίων έφερε ως παράδειγμα την περίπτωση των επαναληπτικών εκλογών στον Δήμο Αθηναίων, όταν και ανακηρύχθηκε νικητής μετά τη συνεργασία του με την παράταξη του Κωστή Ζαχαριάδη





Ο δήμαρχος Αθηναίων και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, με συνέντευξή του σήμερα, προτείνει εμμέσως πλην σαφώς στη Χαριλάου Τρικούπη ν' αρχίσει από τώρα διάλογος επί των προγραμμάτων ανάμεσα στα δύο κόμματα.







«Το άθροισμά μας μπορεί να είναι περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία, για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε, ακόμα και κυβερνητικά, θα πρέπει να έχουμε συζητήσει από τώρα ποιες είναι οι γραμμές μας, ποια είναι τα προγράμματά μας, πού υπάρχουν συγκλίσεις, πού διαφωνούμε και πού συμφωνούμε» συνέχισε ο κ. Δούκας στο Mega, ανάβοντας «φωτιές» στο εσωτερικό του κόμματος, καθώς αρκετά στελέχη θεωρούν ότι με τις δηλώσεις του «κλείνει το μάτι» στον Αλέξη Τσίπρα.



Μάλιστα, ο κ. Δούκας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην είναι επικεφαλής ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς σημείωσε με νόημα απαντώντας σε σχετική ερώτηση: «Νομίζω ότι το ποιος θα είναι αρχηγός, θα καθοριστεί απολύτως από το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει τη δύναμη. Εμείς θέλουμε να είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ», απάντησε χαρακτηριστικά.







Δείτε το σχετικό απόσπασμα





Κλείσιμο



Ο δήμαρχος Αθηναίων παραδέχθηκε, πάντως, πως οι αποφάσεις του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ είναι σε διαφορετική πορεία, υπέρ της κατεύθυνσης καθόδου, πλην όμως ο ίδιος επέμενε στην κατάθεση της πρότασής του έστω και με «μπρος-πίσω».



Τάχθηκε, δε υπέρ του διαλόγου με το κόμμα Τσίπρα για τη διερεύνηση ακόμα και κυβερνητικών συνεργασιών, ενώ άσκησε κριτική σε Άννα Διαμαντοπούλου και Παύλου Γερουλάνου ότι «νερώνουν» την απόφαση του Συνεδρίου για καμία πιθανότητα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.



Διαβάστε τους διαλόγους από το σχετικό απόσπασμα του MEGA:



Νίκος Σιωμόπουλος: Αυτό είναι αλήθεια. ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, εγώ σας βάζω και τον Τσίπρα και τη Νέα Αριστερά και τα λοιπά. Αν αθροιστούν αυτά τα ποσοστά, περνούν τη Νέα Δημοκρατία. Εσείς λοιπόν, βλέποντας μια τέτοια εικόνα, θα προτείνατε έστω και τώρα, να καθίσετε κάτω να τα βρείτε και να κατεβείτε με ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο στις εκλογές;



Αναταράξεις προκαλεί στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ το σενάριο που περιγράφει ο Χάρης Δούκας και παραπέμπει σε μετεκλογική συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.Ο δήμαρχος Αθηναίων και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, με συνέντευξή του σήμερα, προτείνει εμμέσως πλην σαφώς στη Χαριλάου Τρικούπη ν' αρχίσει από τώρα διάλογος επί των προγραμμάτων ανάμεσα στα δύο κόμματα.Ναι μεν θυμίζει ότι απόφαση του ΠΑΣΟΚ είναι η αυτόνομη πορεία, ωστόσο υποστηρίζει ότι, εφόσον οι προοδευτικές δυνάμεις μπορούν να δημιουργήσουν «συνθήκες ανατροπής», πρέπει να ξεκινήσει τις συζητήσεις πριν από τις εκλογές. «Εμείς έχουμε πει αυτόνομη πορεία, δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Οι αποφάσεις μας είναι σε άλλη κατεύθυνση. Όμως ξαναλέω ότι, θα πρέπει, αν έχουμε τη δυνατότητα, γιατί η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι για παράδειγμα στο 25%, να μην παίρνει το μπόνους. Και να είμαστε εμείς εκεί κοντά. Και τα δύο κόμματα -δεν πρέπει να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής;» διερωτήθηκε ο κ. Δούκας.«Το άθροισμά μας μπορεί να είναι περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία, για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε, ακόμα και κυβερνητικά, θα πρέπει να έχουμε συζητήσει από τώρα ποιες είναι οι γραμμές μας, ποια είναι τα προγράμματά μας, πού υπάρχουν συγκλίσεις, πού διαφωνούμε και πού συμφωνούμε» συνέχισε ο κ. Δούκας στο Mega, ανάβοντας «φωτιές» στο εσωτερικό του κόμματος, καθώς αρκετά στελέχη θεωρούν ότι με τις δηλώσεις του «κλείνει το μάτι» στον Αλέξη Τσίπρα.Μάλιστα, ο κ. Δούκας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην είναι επικεφαλής ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς σημείωσε με νόημα απαντώντας σε σχετική ερώτηση: «Νομίζω ότι το ποιος θα είναι αρχηγός, θα καθοριστεί απολύτως από το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει τη δύναμη. Εμείς θέλουμε να είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ», απάντησε χαρακτηριστικά.Ο κ. Δούκας ανέφερε ως απτό παράδειγμα την περίπτωση των εκλογών για τον Δήμο Αθηναίων και την ανατροπή που είχε γίνει στα ποσοστά που έλαβε ο ίδιος και ο έτερος διεκδικητής, Κώστας Μπακογιάννης, μετά τη «στρατηγική» όπως τη χαρακτήρισε συνεργασία με την παράταξη Ανοιχτή Πόλη του Κώστα Ζαχαριάδη.«Η παράταξη της Ανοιχτής Πόλης, του κυρίου Ζαχαριάδη, πήρε 13%. 14% και 13% κάνει 27%. Τη δεύτερη Κυριακή, παρέμεινε η δική μας παράταξη αυτόνομη, αλλά έκανε μια στρατηγική συνεργασία με τον κύριο Ζαχαριάδη. Δεν πήρε 27%. Πήρε 56%», είπε συγκεκριμένα προτείνοντας προφανώς το ίδιο «μοντέλο» και σε τυχόν δεύτερες εθνικές εκλογές.Ο δήμαρχος Αθηναίων παραδέχθηκε, πάντως, πως οι αποφάσεις του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ είναι σε διαφορετική πορεία, υπέρ της κατεύθυνσης καθόδου, πλην όμως ο ίδιος επέμενε στην κατάθεση της πρότασής του έστω και με «μπρος-πίσω».Τάχθηκε, δε υπέρ του διαλόγου με το κόμμα Τσίπρα για τη διερεύνηση ακόμα και κυβερνητικών συνεργασιών, ενώ άσκησε κριτική σε Άννα Διαμαντοπούλου και Παύλου Γερουλάνου ότι «νερώνουν» την απόφαση του Συνεδρίου για καμία πιθανότητα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.Νίκος Σιωμόπουλος: Αυτό είναι αλήθεια. ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, εγώ σας βάζω και τον Τσίπρα και τη Νέα Αριστερά και τα λοιπά. Αν αθροιστούν αυτά τα ποσοστά, περνούν τη Νέα Δημοκρατία. Εσείς λοιπόν, βλέποντας μια τέτοια εικόνα, θα προτείνατε έστω και τώρα, να καθίσετε κάτω να τα βρείτε και να κατεβείτε με ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο στις εκλογές;

Χάρης Δούκας: Αυτό που λέτε τώρα είναι πέρα από τις αποφάσεις του συνεδρίου που είναι αυτόνομη πορεία. Όμως, αυτόνομη πορεία δεν σημαίνει απομόνωση, δεν σημαίνει περιχαράκωση, δεν σημαίνει αποκλεισμός. Λέω πάλι το παράδειγμα της Αθήνας. Στην Αθήνα, στην πρώτη Κυριακή, πήρε 41% η δημοτική αρχή του κυρίου Μπακογιάννη και 14% εγώ.



Στέλλα Γκαντώνα: Ισχύει αυτό.



Χάρης Δούκας: Η παράταξη της Ανοιχτής Πόλης, του κυρίου Ζαχαριάδη, πήρε 13%. 14% και 13% κάνει 27%. Τη δεύτερη Κυριακή, παρέμεινε η δική μας παράταξη αυτόνομη, αλλά έκανε μια στρατηγική συνεργασία με τον κύριο Ζαχαριάδη. Δεν πήρε 27%. Πήρε 56%. Γιατί συνέβη αυτό;



Νίκος Σιωμόπουλος: Άρα, για τη δεύτερη κάλπη μιλάμε τώρα; Στην πρώτη κάλπη κατεβαίνετε αυτόνομοι...στη δεύτερη κάλπη, «παιδιά, θα πάμε με ένα ψηφοδέλτιο»;



Χάρης Δούκας: Έχουμε πει σαν ΠΑΣΟΚ ότι ζητάμε προοδευτική διακυβέρνηση.



Νίκος Σιωμόπουλος: Ναι.



Χάρης Δούκας: Να είμαστε εμείς καταλύτης.



Νίκος Σιωμόπουλος: Με αρχηγό ποιον;



Χάρης Δούκας: Νομίζω ότι το ποιος θα είναι αρχηγός, θα καθοριστεί απολύτως από το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει τη δύναμη. Εμείς θέλουμε να είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.



Στέλλα Γκαντώνα: Δεν είναι όμως... στη φωτογραφία της στιγμής λέω εγώ...



Χάρης Δούκας: Στη φωτογραφία της στιγμής… ξαναλέω, στις δημοσκοπήσεις μπορεί να είσαι πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος. Εγώ λέω ότι δεν πρέπει ούτε να πανηγυρίζουμε, ούτε να δημιουργούμε συνθήκες πανικού. Εμείς συνεχίζουμε και κάνουμε τη δουλειά μας. Και αν την κάνουμε σωστά, τότε στο τέλος... έχετε δει κι εσείς τρομακτικές ανατροπές, βλέπετε ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να φτάσει σε 23-24% και να πω και κάτι άλλο. Εμείς θυμίζω, μετά την εσωκομματική μας διαδικασία, ήμασταν στο 18% με 20%. Τώρα μετά το συνέδριο, είχαμε μια άνοδο.



Στέλλα Γκαντώνα: Πάντως Δήμαρχε να πω κάτι...



Χάρης Δούκας: Άρα, νομίζω ότι έχουμε μια μεγάλη δυνατότητα...



Στέλλα Γκαντώνα: ...ο κόσμος τώρα που μας βλέπει, να πιστέψει εσάς που είστε υπέρ της συμπαράταξης επί της ουσίας για να πέσει ο Μητσοτάκης με τις προοδευτικές δυνάμεις, ή να πιστέψει την κυρία Διαμαντοπούλου που λέει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι αντίπαλος μέχρι τις εκλογές; Πείτε μου τώρα...



Χάρης Δούκας: Εγώ λέω το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να είναι συμπλήρωμα.



Στέλλα Γκαντώνα: Είναι παραφωνία αυτό το πράγμα που συμβαίνει αυτή τη στιγμή;



Χάρης Δούκας: Λέω ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να είναι συμπλήρωμα και πρέπει να τηρούμε όλοι τις αποφάσεις μας. Να μην τις αγνοούμε, να μην τις αλλάζουμε, διότι αυτό δημιουργεί μια σύγχυση στον κόσμο. Και αυτή η σύγχυση αποτυπώνεται, οφείλω να πω, δημοσκοπικά. Διότι όταν βγήκαμε από το συνέδριο είχαμε μια ξεκάθαρη άνοδο, στη συνέχεια βλέπω ότι υπάρχει κι ένας πανικός νομίζω κάποιες φορές κι ένα άγχος, και δημιουργεί μια σύγχυση στον κόσμο.



Νίκος Σιωμόπουλος: Εγώ κρατάω και κάτι άλλο...



Χάρης Δούκας: Κρατάμε δυνατά το τιμόνι, το πηδάλιο...Έχουμε τα στελέχη, έχουμε τη δύναμη, έχουμε το πρόγραμμα, να κάνουμε την ανατροπή.



Νίκος Σιωμόπουλος: Αν όμως, προσέξτε τώρα...



Χάρης Δούκας: Οι πιέσεις θα είναι πολύ μεγάλες. Το ΠΑΣΟΚ έχει μία στρατηγική επιλογή: είτε θα αποφασίσει να σταθεί όρθιο και να αποτελέσει πόλο, ή να γίνει συμπλήρωμα. Εμείς στο συνέδριο το αποφασίσαμε αυτό.



Νίκος Σιωμόπουλος: Να μείνουμε λίγο σε αυτό που αναφέρατε στη συνέχεια... Ωραία, εσείς πάτε αυτόνομα στις εκλογές. Αλλά ξαναλέω, πάτε στις εκλογές. Βγαίνει πρώτη...



Χάρης Δούκας: Με διάλογο λέω. Εγώ λέω με διάλογο.



Νίκος Σιωμόπουλος: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Πάτε σε εκλογές. Είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτη. Εγώ πάω με την εικόνα της στιγμής. Δεύτερος βγαίνει ο Τσίπρας, τρίτο το ΠΑΣΟΚ. Ή δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, τρίτος ο Τσίπρας. Στην επόμενη κάλπη, γιατί δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία, κατεβαίνετε μαζί; Ναι ή όχι;



Χάρης Δούκας: Εννοείτε ενιαίο ψηφοδέλτιο;



Νίκος Σιωμόπουλος: ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ.



Χάρης Δούκας: Εμείς έχουμε πει αυτόνομη πορεία, δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Οι αποφάσεις μας είναι σε άλλη κατεύθυνση. Όμως ξαναλέω ότι, θα πρέπει, αν έχουμε τη δυνατότητα, γιατί η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι για παράδειγμα στο 25%, να μην παίρνει το μπόνους. Και να είμαστε εμείς εκεί κοντά. Και τα δύο κόμματα, δεν πρέπει να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής; Το άθροισμά μας μπορεί να είναι περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία, για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε, ακόμα και κυβερνητικά, θα πρέπει να έχουμε συζητήσει από τώρα ποιες είναι οι γραμμές μας, ποια είναι τα προγράμματά μας, πού υπάρχουν συγκλίσεις, πού διαφωνούμε και πού συμφωνούμε.



Στέλλα Γκαντώνα: Είστε όμορες δυνάμεις με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα;



Χάρης Δούκας: Επειδή είπε ο κύριος Τσίπρας, νομίζω η εκπρόσωπος Τύπου ότι δεν είμαστε όμορες δυνάμεις...



Στέλλα Γκαντώνα: Η εκπρόσωπος Τύπου είπε «όχι». Εσείς, εγώ θέλω να μου πείτε..



Χάρης Δούκας: Εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να αποκλείουμε σε καμία περίπτωση τον διάλογο, και ξαναλέω και πάλι, νομίζω αφορά το δικό μου κόμμα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να αφορά και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ότι ο αντίπαλός μας πρέπει να είναι η Νέα Δημοκρατία. Διότι σε διαφορετική περίπτωση, η πολιτική αλλαγή είναι μπερδεμένη, μπερδεύεται ο κόσμος τι ακριβώς σημαίνει αυτό, και ταυτόχρονα δημιουργείται μια πολυδιάσπαση η οποία είναι δώρο στον κύριο Μητσοτάκη.